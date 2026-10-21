मेरठ में सरिया से लदे कैंटर को हथियारों के बल पर लूटने वाले बदमाशों से भिड़ंत
मुठभेड़ में एक बदमाश को गोली लगी, दो गिरफ्तार किए गए. लूटा गया सरिया सहित मौके से दो कैंटर वाहन भी बरामद.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 21, 2026 at 8:08 AM IST
मेरठ: मेरठ के जानी थाना थाना क्षेत्र में बीते देर तक रात को पुलिस की सरिया लूट करने वाले बदमाशों से मुठभेड़ हुई है. इस मुठभेड़ में एक बदमाश को गोली लगी है, जबकि घायल समेत तीन बदमाश गिरफ्तार किये हैं. क्षेत्र में कॉबिंग जारी है, लूटा गया सरिया समेत मौके से दो कैंटर वाहन भी बरामद किए गए हैं.
अभी तो देर रात को जब दशहरा पर्व की धुन हर तरफ थी और अलग-अलग जगह पर रावण दहन का कार्यक्रम हो रहा था, उस वक्त मेरठ की जानी थाना पुलिस कि बदमाशों से मुठभेड़ हो रही थी. पुलिस के द्वारा मुठभेड़ के दौरान तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें से एक को मुठभेड़ के दौरान गोली लगी है. उस बदमाश को उपचार के लिए अस्पताल में एडमिट कराया गया है.
दरअसल, 19 अक्टूबर को थाना जानी क्षेत्र में जानी नहर पुल के पास बदमाशों ने हथियारों के बल पर एक आईसर कैंटर के चालक को रोका, और फिर उसके साथ बेरहमी से पिटाई की गई, जिसकी सूचना पीड़ित कैंटर चालक विकास कुमार ने पुलिस को किसी तरह दी गई थी.
विकास मूल रूप से बिहार के अरवल का रहने वाला था, करीब 10 टन सरिया के साथ कैंटर को भी लूट लिया था. सीओ सरधना आसुतोष कुमार ने बताया कि घटना के खुलासे के लिए पुलिस टीमों का गठन किया गया था, बीते देर रात को पुलिस को मुखबिर के द्वारा कुछ इनपुट उपलब्ध कराया गया, जिसके आधार पर पुलिस ने जब सिवालक्षेत्र के मोहिउद्दीनपुर क्षेत्र की ओर जाने वाले रास्ते के नजदीक जंगल क्षेत्र में दो कैंटर देखे तो पुलिस वहां पहुंची.
वहां पर कुछ लोग एक वाहन से दूसरे वाहन में सरिया लोड कर रहे थे. पुलिस को देखकर सभी लोग जंगल की ओर भागने लगे इसी दौरान पुलिस पर फायरिंग की गई, जिसमें जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश को पुलिस की गोली लगी है, जबकि दो बदमाश पुलिस ने धर दबोचे. कुल तीन लोगों को गिरफ्तार करने के साथ साथ, घायल अभियुक्त समेत 3 अभियुक्त गिरफ्तार, किये गए हैं, लूटा गया सरिया और 2 आईसर कैंटर के अलावा 2 अवैध तमंचे 315 बोर, कुछ कारतूस भी बरामद किये गए हैं.
सरधना पुलिस क्षेत्राधिकारी आसुतोष कुमार ने बताया कि पुलिस टीम द्वारा आत्मरक्षार्थ की गयी जवाबी फायरिंग में अभियुक्त अमनीत उर्फ धर्म सिंह पुत्र रामवीर निवासी ग्राम कुराली थाना जानी के पैर में गोली लगने से घायल हो गया, जिसे पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया है.
जबकि मौके से अभियुक्त रमन जाटव निवासी रामपुर पावटी और टिमकिया के रहने वाले रोहित कश्यप को भी गिरफ्तार किया गया है. 2 अन्य अभियुक्त मौके से फरार हो गये हैं , जिनकी गिरफ्तारी के पुलिस टीमों के द्वारा लगातार दबिश दी जा रही है.