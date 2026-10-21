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मेरठ में सरिया से लदे कैंटर को हथियारों के बल पर लूटने वाले बदमाशों से भिड़ंत

मेरठ में सरिया से लदे कैंटर को हथियारों के बल पर लूटने वाले बदमाशों से भिड़ंत. ( ईटीवी भारत )

मेरठ: मेरठ के जानी थाना थाना क्षेत्र में बीते देर तक रात को पुलिस की सरिया लूट करने वाले बदमाशों से मुठभेड़ हुई है. इस मुठभेड़ में एक बदमाश को गोली लगी है, जबकि घायल समेत तीन बदमाश गिरफ्तार किये हैं. क्षेत्र में कॉबिंग जारी है, लूटा गया सरिया समेत मौके से दो कैंटर वाहन भी बरामद किए गए हैं.

अभी तो देर रात को जब दशहरा पर्व की धुन हर तरफ थी और अलग-अलग जगह पर रावण दहन का कार्यक्रम हो रहा था, उस वक्त मेरठ की जानी थाना पुलिस कि बदमाशों से मुठभेड़ हो रही थी. पुलिस के द्वारा मुठभेड़ के दौरान तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें से एक को मुठभेड़ के दौरान गोली लगी है. उस बदमाश को उपचार के लिए अस्पताल में एडमिट कराया गया है.

दरअसल, 19 अक्टूबर को थाना जानी क्षेत्र में जानी नहर पुल के पास बदमाशों ने हथियारों के बल पर एक आईसर कैंटर के चालक को रोका, और फिर उसके साथ बेरहमी से पिटाई की गई, जिसकी सूचना पीड़ित कैंटर चालक विकास कुमार ने पुलिस को किसी तरह दी गई थी. मेरठ में सरिया से लदे कैंटर को हथियारों के बल पर लूटने वाले बदमाशों से भिड़ंत. (ईटीवी भारत) विकास मूल रूप से बिहार के अरवल का रहने वाला था, करीब 10 टन सरिया के साथ कैंटर को भी लूट लिया था. सीओ सरधना आसुतोष कुमार ने बताया कि घटना के खुलासे के लिए पुलिस टीमों का गठन किया गया था, बीते देर रात को पुलिस को मुखबिर के द्वारा कुछ इनपुट उपलब्ध कराया गया, जिसके आधार पर पुलिस ने जब सिवालक्षेत्र के मोहिउद्दीनपुर क्षेत्र की ओर जाने वाले रास्ते के नजदीक जंगल क्षेत्र में दो कैंटर देखे तो पुलिस वहां पहुंची.