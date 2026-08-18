कोडरमा में अपराधियों के साथ पुलिस की मुठभेड़, एक को लगी गोली, बैंक लूटने की बना रहे थे योजना
कोडरमा में अपराधियों के साथ पुलिस की मुठभेड़ हो गई, जिसमें एक के पैर में गोली लगी है.
Published : August 18, 2026 at 12:26 PM IST
कोडरमा: तिलैया थाना क्षेत्र के इंदरवा-झरनाकुंड में बैंक लूट की योजना बनाते अपराधियों की तिलैया थाना पुलिस के साथ बीती रात मुठभेड़ हो गई, जिसमें एक अपराधी को पैर में गोली लगी है. जबकि अपराधियों की धड़-पकड़ में तिलैया थाना प्रभारी विनय कुमार को भी पैर में चोट आई है.
जानकारी के मुताबिक पुलिस को कुछ अपराधियों के द्वारा अपराध की योजना बनाने की गुप्त सूचना मिली थी. इस सूचना के तहत पुलिस ने छापेमारी की. पुलिस को देखते ही बैंक लूट की योजना बना रहे एक अपराधी ने पुलिस पर हथियार तान दिया. इस दौरान पुलिस के द्वारा फायरिंग की गई, जिसमें एक अपराधी घायल हो गया.
घायल अपराधी को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती करवाया गया है. इसके अलावा उसके साथ तीन अपराधियों को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है और उससे लगातार पूछताछ की जा रही है. पकड़े गए सभी अपराधी बिहार के सिवान के रहने वाले बताए जा रहे हैं, जो इंदरवा-झरनाकुंड स्थित एक मकान में बैंक लूट की योजना बना रहे थे. अपराधियों के पास से हथियार भी बरामद किए गए हैं.
घटना की सूचना मिलने के बाद एसपी कुमार शीवाशीष भी सदर अस्पताल पहुंचे और घटना में चोटिल थाना प्रभारी विनय कुमार से उनका हाल-चाल जाना. साथ ही अपराधियों से पूछताछ की. एसडीपीओ प्रमोद केसरी ने बताया कि चार अपराधियों की गिरफ्तारी हुई है. अपराधियों से तीन पिस्टल, 15 राउंड कारतूस और पांच मैगजीन भी बरामद की गई हैं.
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