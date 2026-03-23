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आगरा सुनार लूट कांड: पुलिस मुठभेड़ में तीन बदमाश गिरफ्तार, लूटे जेवर और बाइक बरामद

आरोपियों से की जा रही है पूछताछ, एक बदमाश के पैर में लगी गोली, अस्पताल में भर्ती कराया.

तीन बदमाश गिरफ्तार
तीन बदमाश गिरफ्तार (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : March 23, 2026 at 9:58 AM IST

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आगरा: सुनार लूट कांड में सोमवार सुबह आगरा पुलिस को बड़ी सफलता मिली है. पुलिस और बदमाशों के बीच पथौली नहर पर मुठभेड़ हुई, जिसमें दोनों ओर से गोलियां चली. पुलिस की जवाबी फायरिंग में एक बदमाश के पैर में गोली लगी, जिसे उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है. पुलिस ने मुठभेड़ के बाद तीन बदमाशों को गिरफ्तार किया है. आरोपियों से सुनार से लूटे गए आभूषण और बाइक बरामद हुई हैं. आरोपियों से पूछताछ की जा रही है.

कब की थी लूटपाट: जानकारी के अनुसार, बीते 17 मार्च को जगदीशपुरा थाना क्षेत्र में सुनार नीरेश और उसके चचेरे भाई से बाइक सवार लुटेरों ने 8 लाख रुपये और सोने के जेवर लूट ले गए थे. लूट की सूचना पर पुलिस ने लुटेरों को पड़कने के लिए तलाशी अभियान चलाया था, लेकिन कामयाबी नहीं मिली थी.

पीड़ित ने पुलिस को बताया कि बिचपुरी में मां कैला ज्वैलर्स के नाम से उनका दुकान है. बीते 17 मार्च को दुकान बंद करने चचेरे भाई शिवम के साथ बाइक से घर आ रहा था. इस दौरान यह घटना घटी.

एक बदमाश के पैर में लगी गोली: एसीपी लोहामंडी गौरव सिंह ने बताया कि सुनार लूट कांड के खुलासे के लिए पुलिस, सर्विलांस टीम और एसओजी टीम लगी थी. पुलिस को सूचना मिली थी कि पथौली नहर के पास कुछ संदिग्ध देखे गए हैं. जिस पर पुलिस टीमों ने घेराबंदी की तो पुलिस टीम पर बदमाशों ने फायरिंग कर दी. जवाबी फायरिंग में एक बदमाश के पैर में गोली लगी. पुलिस ने घेराबंदी करके तीन बदमाश दबोच लिए. पूछताछ में पुलिस को बदमाशों ने अपने नाम रोहित गोस्वामी, अंकित भगौर और प्रिंस बताए हैं. बदमाशों के कब्जे से तमंचा, कारतूस और बाइक के साथ ही लूट के आभूषण बरामद हुए हैं.

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