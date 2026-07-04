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एनकाउंटर के बाद SSP के आगे हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाता दिखा गौ तस्कर, लंबे समय से चल रहा था फरार

पुलिस मुठभेड़ में घायल तस्कर ( Photo-ETV Bharat )