लखनऊ में चेन स्नेचिंग करने वाले बदमाश का हाफ एनकाउंटर; गैंगस्टर सहित दर्जन भर मुकदमे दर्ज

लखनऊ में चेन स्नेचर का हाफ एनकाउंटर. ( Photo Credit: Police Media Cell )

लखनऊ: शहर के गोमती नगर एरिया में चेन स्नेचिंग करने वाले शातिर अपराधी को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया गया है. आरोपी लखीमपुर खीरी का रहने वाला है. उस पर गैंगस्टर सहित स्नेचिंग और लूट दर्जनभर मामले दर्ज हैं. बदमाश का एक साथी अंधेरे का फायदा उठाकर भाग निकला. डीसीपी पूर्वी शशांक सिंह ने बताया कि थाना गोमती नगर क्षेत्र में दिनांक 31 अक्टूबर को राज ठाकुर से रात करीब 9 बजे 2 बाइक सवारों ने चेन स्नेचिंग की थी. 2 नवंबर को रात करीब 9:30 बजे संदीप कलवार नामक व्यक्ति की गले में पहनी चेन छीनकर भाग गए थे. इसमें थाना गोमती नगर पर मुकदमा दर्ज किया गया था. डीसीपी शशांक सिंह. (Video Credit: Police Media Cell) घटना की गंभीरता को देखते हुए घटना के खुलासे के लिए क्राइम/सर्विलांस टीम के साथ साथ थाना गोमती नगर की टीम लगी थी. सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे थे. शुक्रवार देर रात थाना गोमती नगर को सूचना मिली कि अज्ञात बाइक सवार आज भी घटना करने के प्रयास में गोमती नगर में घूम रहे हैं.