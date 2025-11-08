ETV Bharat / state

लखनऊ में चेन स्नेचिंग करने वाले बदमाश का हाफ एनकाउंटर; गैंगस्टर सहित दर्जन भर मुकदमे दर्ज

डीसीपी शशांक सिंह ने बताया कि अभियुक्त का नाम शिवम गुप्ता पुत्र राकेश गुप्ता है. वह जनपद लखीमपुर का रहने वाला है.

लखनऊ में चेन स्नेचर का हाफ एनकाउंटर.
लखनऊ में चेन स्नेचर का हाफ एनकाउंटर. (Photo Credit: Police Media Cell)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : November 8, 2025 at 11:02 AM IST

लखनऊ: शहर के गोमती नगर एरिया में चेन स्नेचिंग करने वाले शातिर अपराधी को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया गया है. आरोपी लखीमपुर खीरी का रहने वाला है. उस पर गैंगस्टर सहित स्नेचिंग और लूट दर्जनभर मामले दर्ज हैं. बदमाश का एक साथी अंधेरे का फायदा उठाकर भाग निकला.

डीसीपी पूर्वी शशांक सिंह ने बताया कि थाना गोमती नगर क्षेत्र में दिनांक 31 अक्टूबर को राज ठाकुर से रात करीब 9 बजे 2 बाइक सवारों ने चेन स्नेचिंग की थी. 2 नवंबर को रात करीब 9:30 बजे संदीप कलवार नामक व्यक्ति की गले में पहनी चेन छीनकर भाग गए थे. इसमें थाना गोमती नगर पर मुकदमा दर्ज किया गया था.

डीसीपी शशांक सिंह. (Video Credit: Police Media Cell)

घटना की गंभीरता को देखते हुए घटना के खुलासे के लिए क्राइम/सर्विलांस टीम के साथ साथ थाना गोमती नगर की टीम लगी थी. सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे थे. शुक्रवार देर रात थाना गोमती नगर को सूचना मिली कि अज्ञात बाइक सवार आज भी घटना करने के प्रयास में गोमती नगर में घूम रहे हैं.

इस सूचना पर थाना गोमती नगर और क्राइम/सर्विलांस टीम संयुक्त ने चेकिंग शुरू की. इसी दौरान दयाल चौराहे की तरफ से बिना नंबर की बाइक से 2 व्यक्ति आते दिखाई दिए. उन्हें पुलिस टीम ने रोकने का प्रयास किया तो बाइक सवार भागने लगे.

रक्षा वाहिनी रोड पर बाइक सवार बदमाशों ने पुलिस पर फायर कर दिया. पुलिस ने अपने बचाव में फायर किया तो एक व्यक्ति के पैर में लगी और वह गिर गया. दूसरा व्यक्ति अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में कामयाब रहा.

डीसीपी शशांक सिंह ने बताया कि अभियुक्त का नाम शिवम गुप्ता पुत्र राकेश गुप्ता है. वह जनपद लखीमपुर का रहने वाला है. पूछताछ में पता चला कि शिवम गुप्ता के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट सहित लगभग 1 दर्जन मुकदमे दर्ज हैं.

लखनऊ के कई स्थानों पर इसके द्वारा चेन/मोबाइल स्नेचिंग की घटना की गई है. इसके पास से स्नेचिंग में लूटी गई चेन, मोबाइल, नगदी, 1 तंमचा और जिंदा कारतूस, खोखा बरामद किया गया है.

