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अवैध असलहे लेकर जा रहे बाइक सवारों से पुलिस की मुठभेड़, जवाबी फायरिंग में एक घायल, दूसरा गिरफ्तार

पुलिस और बाइक सवारों में मुठभेड़ ( Photo-ETV Bharat )

रुद्रपुर: दिनेशपुर थाना क्षेत्र में शनिवार तड़के पुलिस और बाइक सवार दो संदिग्धों के बीच मुठभेड़ हो गई. पुलिस के अनुसार, दोनों व्यक्ति भारी मात्रा में अवैध असलहे लेकर जा रहे थे. मुखबिर से सूचना मिलने के बाद पुलिस ने तत्काल घेराबंदी की. इसी दौरान संदिग्धों की ओर से फायरिंग किए जाने पर पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की. दोनों पक्षों के बीच कई राउंड फायरिंग हुई, जिसमें 22 वर्षीय मनोज कुमार के पैर में गोली लग गई. पुलिस ने घायल युवक को गिरफ्तार कर जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां उसका उपचार चल रहा है. वहीं, दूसरे व्यक्ति को भी गिरफ्तार कर लिया गया है.

मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने की घेराबंदी: एसपी सिटी प्रमोद कुमार ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी कि दो व्यक्ति भारी मात्रा में अवैध असलहे लेकर जा रहे हैं. सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने तत्काल कार्रवाई करते हुए संदिग्धों की तलाश शुरू की. मुखबिर से मिली जानकारी के आधार पर पुलिस ने घेराबंदी की. इसी दौरान पुलिस और बाइक सवार दोनों व्यक्तियों का आमना-सामना हो गया. पुलिस के मुताबिक, इस दौरान आरोपियों की ओर से फायरिंग की गई. इसके बाद पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की, जिसमें मनोज कुमार के पैर में गोली लग गई.