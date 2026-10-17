अवैध असलहे लेकर जा रहे बाइक सवारों से पुलिस की मुठभेड़, जवाबी फायरिंग में एक घायल, दूसरा गिरफ्तार
दिनेशपुर में पुलिस और बाइक सवार दो संदिग्धों के बीच मुठभेड़ हो गई. दोनों भारी मात्रा में अवैध असलहे लेकर जा रहे थे.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : October 17, 2026 at 10:47 AM IST
रुद्रपुर: दिनेशपुर थाना क्षेत्र में शनिवार तड़के पुलिस और बाइक सवार दो संदिग्धों के बीच मुठभेड़ हो गई. पुलिस के अनुसार, दोनों व्यक्ति भारी मात्रा में अवैध असलहे लेकर जा रहे थे. मुखबिर से सूचना मिलने के बाद पुलिस ने तत्काल घेराबंदी की. इसी दौरान संदिग्धों की ओर से फायरिंग किए जाने पर पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की. दोनों पक्षों के बीच कई राउंड फायरिंग हुई, जिसमें 22 वर्षीय मनोज कुमार के पैर में गोली लग गई. पुलिस ने घायल युवक को गिरफ्तार कर जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां उसका उपचार चल रहा है. वहीं, दूसरे व्यक्ति को भी गिरफ्तार कर लिया गया है.
मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने की घेराबंदी: एसपी सिटी प्रमोद कुमार ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी कि दो व्यक्ति भारी मात्रा में अवैध असलहे लेकर जा रहे हैं. सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने तत्काल कार्रवाई करते हुए संदिग्धों की तलाश शुरू की. मुखबिर से मिली जानकारी के आधार पर पुलिस ने घेराबंदी की. इसी दौरान पुलिस और बाइक सवार दोनों व्यक्तियों का आमना-सामना हो गया. पुलिस के मुताबिक, इस दौरान आरोपियों की ओर से फायरिंग की गई. इसके बाद पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की, जिसमें मनोज कुमार के पैर में गोली लग गई.
घायल आरोपी अस्पताल में भर्ती, दूसरा भी गिरफ्तार: मुठभेड़ के दौरान घायल हुए 22 वर्षीय मनोज कुमार को पुलिस ने मौके पर अपने कब्जे में लिया और उपचार के लिए जिला अस्पताल पहुंचाया. अधिकारियों के अनुसार, घायल युवक का अस्पताल में इलाज चल रहा है. पुलिस ने उसके दूसरे साथी को भी गिरफ्तार कर लिया है. दोनों आरोपियों से पूछताछ कर मामले से संबंधित जानकारी जुटाई जा रही है. पुलिस यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि आरोपी अवैध हथियार कहां से लाए थे और इन्हें कहां पहुंचाने या बेचने की योजना थी.
मनोज कुमार का आपराधिक इतिहास रहा है, दूसरे गिरफ्तार व्यक्ति के आपराधिक रिकॉर्ड की भी जांच की जा रही है. पुलिस की पूछताछ और जांच के दौरान जो भी तथ्य सामने आएंगे, उनके आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
-प्रमोद कुमार, एसपी सिटी-
आठ तमंचे बरामद होने की जानकारी: पुलिस की ओर से आरोपियों के कब्जे से आठ तमंचे बरामद किए जाने की जानकारी दी गई है. बरामद हथियारों को लेकर पुलिस आगे की जांच कर रही है. हथियारों के स्रोत और उनकी खरीद-फरोख्त से जुड़े संभावित नेटवर्क के बारे में भी जानकारी जुटाई जा रही है. मामले में अन्य लोगों की संलिप्तता सामने आने पर उनके खिलाफ भी नियमानुसार कार्रवाई की जा सकती है.
फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है. मुठभेड़ से जुड़े घटनाक्रम, बरामद हथियारों के स्रोत और आरोपियों के संभावित संपर्कों के संबंध में विस्तृत जानकारी जुटाई जा रही है. पुलिस की जांच पूरी होने के बाद मामले में अन्य तथ्य सामने आने की संभावना है.
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