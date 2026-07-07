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कुरुक्षेत्र में बदमाश संजय रंधावा के साथ पुलिस की मुठभेड़, जवाबी फायरिंग में टांग में मारी गोली

हरियाणा के कुरुक्षेत्र में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई है जिसमें बदमाश संजय रंधावा के पैर में गोली लगी है.

Police encounter with a miscreant Sanjay Randhawa in Kurukshetra
कुरुक्षेत्र में बदमाश संजय रंधावा के साथ पुलिस की मुठभेड़ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : July 7, 2026 at 10:47 PM IST

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कुरुक्षेत्र: हरियाणा के कुरुक्षेत्र में अपराध और अपराधियों के खिलाफ पुलिस का कड़ा अभियान लगातार जारी है. इसी कड़ी में देर शाम पिहोवा के उस्मानपुर गांव के पास कैथल रोड पर पुलिस और एक शातिर बदमाश के बीच सीधी मुठभेड़ हो गई. जवाबी फायरिंग में पैर में गोली लगने के बाद पुलिस ने आरोपी को दबोच लिया. घायल बदमाश की पहचान संजय रंधावा के रूप में हुई है, जिसे इलाज के लिए एलएनजेपी अस्पताल कुरुक्षेत्र में भर्ती कराया गया है.

जानलेवा हमले का मुख्य आरोपी था संजय रंधावा : ​मिली जानकारी के अनुसार, पिहोवा के रहने वाले बदमाश संजय रंधावा ने बीते 20 जून को अपने तीन अन्य साथियों के साथ मिलकर एक युवक पर तेजधार हथियारों से जानलेवा हमला किया था. इस वारदात के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए चारों आरोपियों के खिलाफ धारा 307 के तहत मुकदमा दर्ज किया था. फरार आरोपियों की धरपकड़ के लिए पुलिस की विशेष टीमें लगातार छापेमारी कर रही थीं.

Police encounter with a miscreant Sanjay Randhawa in Kurukshetra
मुठभेड़ में टांग में गोली लगी (ETV Bharat)

गुप्त सूचना पर CIA 1 टीम की घेराबंदी : ​मंगलवार देर शाम कुरुक्षेत्र की सीआईए 1 टीम को मुखबिर से सूचना मिली कि आरोपी संजय रंधावा कैथल रोड के पास देखा गया है. सूचना मिलते ही सीआईए टीम ने उस्मानपुर गांव के पास जाल बिछाया. CIA 1 इंचार्ज प्रतीक कुमार ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि जैसे ही पुलिस टीम ने संदिग्ध संजय रंधावा को रुकने का इशारा किया, उसने आत्मसमर्पण करने के बजाय पुलिस टीम पर सीधे फायर किया. पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की, जिसमें एक गोली आरोपी के टांग में लगी और वह वहीं गिर गया. इसके बाद पुलिस ने उसे तुरंत काबू कर लिया.

Police encounter with a miscreant Sanjay Randhawa in Kurukshetra
मौके पर मौजूद पुलिसकर्मी (ETV Bharat)

​अवैध हथियार बरामद : ​गिरफ्तारी के बाद जब पुलिस ने आरोपी की तलाशी ली, तो उसके पास से 32 बोर का एक अवैध देसी पिस्तौल बरामद हुआ. पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार संजय रंधावा एक आदतन अपराधी है और उसके खिलाफ पहले से ही अलग-अलग थानों में 6 आपराधिक मामले दर्ज हैं.

Police encounter with a miscreant Sanjay Randhawa in Kurukshetra
आरोपी बदमाश संजय रंधावा गिरफ्तार (ETV Bharat)

आगामी जांच और पुलिस की कार्रवाई : ​फिलहाल पुलिस की निगरानी में आरोपी का इलाज कुरुक्षेत्र के एलएनजेपी अस्पताल में चल रहा है. मुठभेड़ की सूचना मिलते ही 'सीन ऑफ क्राइम' की फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंच गई, जिसने घटनास्थल से तथ्य जुटाए हैं. सीआईए इंचार्ज प्रतीक कुमार के मुताबिक आरोपी की हालत में सुधार होते ही उसे रिमांड पर लेकर गहन पूछताछ की जाएगी, ताकि 20 जून के हमले में शामिल उसके अन्य तीन फरार साथियों को भी जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जा सके.

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