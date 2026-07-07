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कुरुक्षेत्र में बदमाश संजय रंधावा के साथ पुलिस की मुठभेड़, जवाबी फायरिंग में टांग में मारी गोली

​कुरुक्षेत्र: हरियाणा के कुरुक्षेत्र में अपराध और अपराधियों के खिलाफ पुलिस का कड़ा अभियान लगातार जारी है. इसी कड़ी में देर शाम पिहोवा के उस्मानपुर गांव के पास कैथल रोड पर पुलिस और एक शातिर बदमाश के बीच सीधी मुठभेड़ हो गई. जवाबी फायरिंग में पैर में गोली लगने के बाद पुलिस ने आरोपी को दबोच लिया. घायल बदमाश की पहचान संजय रंधावा के रूप में हुई है, जिसे इलाज के लिए एलएनजेपी अस्पताल कुरुक्षेत्र में भर्ती कराया गया है.

जानलेवा हमले का मुख्य आरोपी था संजय रंधावा : ​मिली जानकारी के अनुसार, पिहोवा के रहने वाले बदमाश संजय रंधावा ने बीते 20 जून को अपने तीन अन्य साथियों के साथ मिलकर एक युवक पर तेजधार हथियारों से जानलेवा हमला किया था. इस वारदात के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए चारों आरोपियों के खिलाफ धारा 307 के तहत मुकदमा दर्ज किया था. फरार आरोपियों की धरपकड़ के लिए पुलिस की विशेष टीमें लगातार छापेमारी कर रही थीं.

मुठभेड़ में टांग में गोली लगी (ETV Bharat)

​गुप्त सूचना पर CIA 1 टीम की घेराबंदी : ​मंगलवार देर शाम कुरुक्षेत्र की सीआईए 1 टीम को मुखबिर से सूचना मिली कि आरोपी संजय रंधावा कैथल रोड के पास देखा गया है. सूचना मिलते ही सीआईए टीम ने उस्मानपुर गांव के पास जाल बिछाया. CIA 1 इंचार्ज प्रतीक कुमार ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि जैसे ही पुलिस टीम ने संदिग्ध संजय रंधावा को रुकने का इशारा किया, उसने आत्मसमर्पण करने के बजाय पुलिस टीम पर सीधे फायर किया. पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की, जिसमें एक गोली आरोपी के टांग में लगी और वह वहीं गिर गया. इसके बाद पुलिस ने उसे तुरंत काबू कर लिया.