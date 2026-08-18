लेवी का पैसा लेने पहुंचे अपराधियों की धनबाद पुलिस से मुठभेड़, दो के पैर में लगी गोली, गैंगस्टर के बेटे का नाम आया सामने
धनबाद के बरवाअड्डा थाना क्षेत्र में लेवी वसूलने पहुंचे अपराधियों और पुलिस के बीच मुठभेड़ हो गई, जिसमें दो के पैर में गोली लगी है.
Published : August 18, 2026 at 9:41 AM IST
धनबाद: बरवाअड्डा थाना क्षेत्र में लेवी वसूली के लिए पहुंचे दो अपराधियों और पुलिस के बीच मुठभेड़ हो गई. निरंकारी चौक और कुर्मीडीह के बीच हुई इस मुठभेड़ में पुलिस की गोली लगने से दो अपराधी घायल हो गए. दोनों के पैर में गोली लगी है. घायल अपराधियों की पहचान इरफान आलम और नन्हे अंसारी के रूप में हुई है. पुलिस ने दोनों को इलाज के लिए एसएनएमएमसीएच भेजा है. घटना के बाद इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई है और निरंकारी चौक से कुर्मीडीह तक पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है.
लेवी वसूलने पहुंचे थे अपराधी
जानकारी के मुताबिक, पुलिस को सूचना मिली थी कि कुछ अपराधी लेवी का पैसा लेने के लिए बरवाअड्डा थाना क्षेत्र के निरंकारी चौक और कुर्मीडीह के बीच पहुंचने वाले हैं. सूचना के आधार पर पुलिस ने इलाके में घेराबंदी की. इसी दौरान अपराधियों का पुलिस से सामना हो गया. पुलिस को देखते ही अपराधियों ने भागने की कोशिश की और मुठभेड़ की स्थिति बन गई. पुलिस की जवाबी कार्रवाई में इरफान आलम और नन्हें अंसारी के पैर में गोली लगी. बताया जा रहा है कि इरफान आलम वासेपुर का रहने वाला है. जबकि नन्हे अंसारी पुटकी का निवासी है.
एसएसपी ने दी जानकारी
एसएसपी प्रभात कुमार ने बताया कि अपराधी फोन पर गोपी खान से बातचीत कर रहे थे. दोनों अपराधी कथित तौर पर गोपी खान के कहने पर लेवी की रकम वसूलने पहुंचे थे. मुठभेड़ की सूचना मिलते ही इलाके में पुलिस की अतिरिक्त टीम पहुंच गई. पुलिस आसपास के इलाकों में भी जांच कर रही है और यह पता लगाने में जुटी है कि दोनों अपराधियों के साथ और कौन-कौन लोग मौजूद थे.
फिलहाल घायल दोनों अपराधियों का इलाज एसएनएमएमसीएच में कराया जा रहा है. पुलिस पूरे मामले की जांच के साथ लेवी वसूली के इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की तलाश में जुटी है.
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