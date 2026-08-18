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लेवी का पैसा लेने पहुंचे अपराधियों की धनबाद पुलिस से मुठभेड़, दो के पैर में लगी गोली, गैंगस्टर के बेटे का नाम आया सामने

धनबाद: बरवाअड्डा थाना क्षेत्र में लेवी वसूली के लिए पहुंचे दो अपराधियों और पुलिस के बीच मुठभेड़ हो गई. निरंकारी चौक और कुर्मीडीह के बीच हुई इस मुठभेड़ में पुलिस की गोली लगने से दो अपराधी घायल हो गए. दोनों के पैर में गोली लगी है. घायल अपराधियों की पहचान इरफान आलम और नन्हे अंसारी के रूप में हुई है. पुलिस ने दोनों को इलाज के लिए एसएनएमएमसीएच भेजा है. घटना के बाद इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई है और निरंकारी चौक से कुर्मीडीह तक पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है.

लेवी वसूलने पहुंचे थे अपराधी

जानकारी के मुताबिक, पुलिस को सूचना मिली थी कि कुछ अपराधी लेवी का पैसा लेने के लिए बरवाअड्डा थाना क्षेत्र के निरंकारी चौक और कुर्मीडीह के बीच पहुंचने वाले हैं. सूचना के आधार पर पुलिस ने इलाके में घेराबंदी की. इसी दौरान अपराधियों का पुलिस से सामना हो गया. पुलिस को देखते ही अपराधियों ने भागने की कोशिश की और मुठभेड़ की स्थिति बन गई. पुलिस की जवाबी कार्रवाई में इरफान आलम और नन्हें अंसारी के पैर में गोली लगी. बताया जा रहा है कि इरफान आलम वासेपुर का रहने वाला है. जबकि नन्हे अंसारी पुटकी का निवासी है.

धनबाद एसएसपी का बयान (ईटीवी भारत)

एसएसपी ने दी जानकारी