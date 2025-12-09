शामली में पुलिस एनकाउंटर; 50 हजार का इनामी बदमाश ढेर, कर्नाटक-तेलंगाना में भी था वांछित
हिस्ट्रीशीटर पर शामली में दर्ज हैं 23 मुकदमे, मुठभेड़ में एक पुलिसकर्मी भी हुआ घायल.
Published : December 9, 2025 at 9:39 AM IST|
Updated : December 9, 2025 at 10:20 AM IST
शामली: जिसे में अपराध के खिलाफ पुलिस का एक्शन लगातार जारी है. ताजे घटनाक्रम में सोमवार देर रात डकैती की योजना बना रहे बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़ हो गई. इसमें पुलिस ने एक अपराधी को मार गिराया. जिसकी पहचान समयदीन उर्फ सामा के रूप में हुई.
पुलिस के मुताबिक, एनकाउंटर में मारा गया सामा हिस्ट्रीशटीर था और उस पर 23 मुकदमे दर्ज हैं. समयदीन पर 50 हजार रुपये का इनाम भी था. वह मूलत: शामली के कांधला का रहने वाला था. उसने तेलंगाना में भी लूट-छिनैती की वारदातें कीं और कर्नाटक को अपना ठिकाना बना लिया था. हासन जिले में वांछित होने के बाद भागकर हरियाणा चला आया था, तब से कैथल में रह रहा था.पुलिस मुठभेड़ में एक पुलिसकर्मी भी घायल हुआ है. पुलिस ने मौके से 2 पिस्टल, तमंचा और आधा दर्जन से ज्यादा कारतूस बरामद किए हैं.
पुलिस अधीक्षक एनपी सिंह के मुताबिक, पिछले करीब 10 दिनों से सहारनपुर बॉर्डर के इलाकों में डकैतों की सक्रियता देखी गई है. कई बार डायल 112 पर कॉल भी आई थी. इसलिए पुलिस चौकन्नी है. सोमवार रात एसओ थाना भवन, एसओ बाबरी और एसओ गढ़ी पुख्ता गश्त पर निकले थे. उनको जानकारी हुई ग्राम भैसानी के ईंट-भट्टे के पास डकैतों का गिरोह मौजूद है. बदमाश किसी घटना को अंजाम देने की फिराक में हैं.
इस पर पुलिस टीम ने उनकी घेराबंदी की. उस समय बदमाश आग ताप रहे थे. जब पुलिस ने बदमाशों को पकड़ने का प्रयास किया तो उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी. इसमें एक आरक्षी घायल हो गया. जिसके बाद पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग शुरू की. इसमें एक बदमाश गंभीर रूप से घायल हो गया, जबकि उसके बाकी साथी भागने में कामयाब रहे.
घायल को पहले सीएचसी थानाभवन पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे गंभीर हालत के चलते जिला अस्पताल रेफर कर दिया. यहां उपचार के दौरान उसने दम तोड़ दिया. पुलिस के मुताबिक, मुठभेड़ में मारे गए बदमाश का नाम समयदीन उर्फ सामा है.
उसके पास से जो आधार कॉर्ड मिला है, वह कर्नाटक के टुमकुर का है. समयदीन कर्नाटक के साथ तेलंगाना में भी वांछित था. उसने कुन्नूर में कई वारदातें कीं. कर्नाटक में उसकी खोजबीन शुरू हुई तो भागकर हरियाणा चला आया. जहां वह कैथल में जाखल गांव में रह रहा था. शामली में उस पर करीब 23 मुकदमे दर्ज हैं और 50 हजार रुपये का इनाम भी घोषित था. पुलिस ने मुठभेड़ में मारे गए बदमाश के पास से एक 9 एमएम की पिस्टल, 2 खोखा, 1 पिस्टल (32 बोर), 1 तमंचा, 4 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं.
