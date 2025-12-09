ETV Bharat / state

शामली में पुलिस एनकाउंटर; 50 हजार का इनामी बदमाश ढेर, कर्नाटक-तेलंगाना में भी था वांछित

पुलिस मुठभेड़ में हिस्ट्रीशीटर समयादीन ढेर. ( Photo Credit; Shamli Police )

शामली: जिसे में अपराध के खिलाफ पुलिस का एक्शन लगातार जारी है. ताजे घटनाक्रम में सोमवार देर रात डकैती की योजना बना रहे बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़ हो गई. इसमें पुलिस ने एक अपराधी को मार गिराया. जिसकी पहचान समयदीन उर्फ सामा के रूप में हुई. पुलिस के मुताबिक, एनकाउंटर में मारा गया सामा हिस्ट्रीशटीर था और उस पर 23 मुकदमे दर्ज हैं. समयदीन पर 50 हजार रुपये का इनाम भी था. वह मूलत: शामली के कांधला का रहने वाला था. उसने तेलंगाना में भी लूट-छिनैती की वारदातें कीं और कर्नाटक को अपना ठिकाना बना लिया था. हासन जिले में वांछित होने के बाद भागकर हरियाणा चला आया था, तब से कैथल में रह रहा था.पुलिस मुठभेड़ में एक पुलिसकर्मी भी घायल हुआ है. पुलिस ने मौके से 2 पिस्टल, तमंचा और आधा दर्जन से ज्यादा कारतूस बरामद किए हैं. शामली में पुलिस मुठभेड़. (Video Credit; ETV Bharat) पुलिस अधीक्षक एनपी सिंह के मुताबिक, पिछले करीब 10 दिनों से सहारनपुर बॉर्डर के इलाकों में डकैतों की सक्रियता देखी गई है. कई बार डायल 112 पर कॉल भी आई थी. इसलिए पुलिस चौकन्नी है. सोमवार रात एसओ थाना भवन, एसओ बाबरी और एसओ गढ़ी पुख्ता गश्त पर निकले थे. उनको जानकारी हुई ग्राम भैसानी के ईंट-भट्टे के पास डकैतों का गिरोह मौजूद है. बदमाश किसी घटना को अंजाम देने की फिराक में हैं.