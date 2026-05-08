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गाजियाबाद के शालीमार गार्डन में पुलिस मुठभेड़ के बाद दो कुख्यात बदमाश गिरफ्तार, एक घायल

थाना शालीमार गार्डन पुलिस द्वारा डीएवी कट पर संदिग्ध वाहन और व्यक्तियों की चेकिंग की जा रही थी.

Police Encounter in Shalimar Garden
पुलिस मुठभेड़ में दो स्नैचर गिरफ्तार (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : May 8, 2026 at 10:34 AM IST

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गाजियाबाद: गाजियाबाद के शालीमार गार्डन थाना क्षेत्र में देर रात पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई. संदिग्ध वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस को देखकर भाग रहे दो शातिर स्नैचरों ने फायरिंग कर दी. पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश घायल हो गया और भागने के दौरान दो बदमाशों को दबोच लिया गया. गिरफ्तार आरोपी दिल्ली-एनसीआर समेत कई राज्यों में चेन स्नैचिंग की वारदातों को अंजाम देते रहे हैं और इनके खिलाफ दर्जनों मुकदमे दर्ज हैं.

थाना शालीमार गार्डन पुलिस द्वारा डीएवी कट पर संदिग्ध वाहन और व्यक्तियों की चेकिंग की जा रही थी. चेकिंग के दौरान एक मोटरसाइकिल पर सवार होकर दो लोग वजीराबाद रोड की तरफ से डीएवी कट की तरफ आते दिखाई दिए. मामला संदिग्ध प्रतीत होने पर पुलिस टीम ने रुकने का इशारा किया. इसी बीच पुलिस को देख मोटरसाइकिल सवार रुकने के बजाय पीछे मुड़ गए और सुनसान रास्ते की तरफ भागने लगे. हड़बड़ाहट के चलते बदमाशों की मोटरसाइकिल अनियंत्रित होकर फसल कर गिर पड़ी. मोटरसाइकिल पर पीछे बैठे व्यक्ति ने पुलिस टीम से घिरता देख पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायर किया. पुलिस टीम द्वारा की गई आत्मरक्षक जवाबी कार्यवाही में बदमाश के दाहिने पैर में गोली लगी है जबकि मोटरसाइकिल चालक अंधेरे का फायदा उठाकर भागने लगा जिसे पुलिस पार्टी द्वारा कुछ दूरी पर पकड़ लिया गया. देर रात तकरीबन 2:30 बजे दोनों बदमाशों को पुलिस द्वारा हिरासत में लिया गया. घायल को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया.

हेलमेट लगाकर देते हैं स्नैचिंग की घटनाओं को अंजाम

मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान वरुण उर्फ गिरगिट और आमिर उर्फ खन्ना के रूप में हुई है. वरुण मूल रूप से हरियाणा के सोनीपत का रहने वाला है जबकि आमिर दिल्ली के मुस्तफाबाद का निवासी है. पुलिस के मुताबिक, वरुण और अमीर द्वारा दिल्ली, पानीपत, सोनीपत, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के कई जिलों में स्नैचिंग की घटनाओं को अंजाम देने जाते हैं और अपनी कार को पार्किंग में खड़ी कर देते हैं. फिर इस क्षेत्र से मोटरसाइकिल चोरी करते हैं और दोनों लोग हेलमेट लगाकर स्नैचिंग की घटनाओं को अंजाम देते हैं. घटना को अंजाम देने के बाद वरुण और आमिर अपने कपड़े बदल लेते हैं, ताक‍ि उनकी पहचान छुपी रहे. कुछ देर तक चोरी की मोटरसाइकिल से घूमने के बाद उसे रास्ते में खड़ी छोड़कर पैदल पार्किंग तक पहुंचते हैं और पार्किंग में खड़ी अपनी गाड़ी लेकर वापस निकल जाते हैं. वरुण और आमिर द्वारा इसी तरह चैन स्नेचिंग की कई घटनाओं को अंजाम दिया गया.

कई बार जा चुके हैं जेल

स्नेचिंग के दौरान लोगों को डराने और धमकाने के लिए अवैध असलहे का प्रयोग किया जाता है. चेन स्‍नैच‍िंग की घटनाओं में शामिल होने के कारण वरुण और आमिर उत्तराखंड दिल्ली और हरियाणा में कई बार जेल भी जा चुके हैं. 23 अप्रैल 2026 को गाजियाबाद के गणेशपुरी के पास वरुण और आमिर ने महिला के साथ चेन स्नेचिंग की थी.

सहायक पुलिस आयुक्त शालीमार गार्डन अतुल कुमार सिंह के मुताबिक, मुठभेड़ के दौरान वरुण और आमिर को गिरफ्तार किया गया है. गिरफ्तार किए गए आरोपियों के कब्जे से अवैध असला और चोरी की मोटरसाइकिल समेत पीली धातु का लॉकेट बरामद हुआ है. दोनों पेशेवर अपराधी है. वरुण के खिलाफ दिल्ली एनसीआर में कुल 28 मुकदमा दर्ज है, जबकि आमिर के खिलाफ कुल 14 मुकदमे दर्ज है.

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