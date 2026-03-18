ETV Bharat / state

सहारनपुर में पुलिस एनकाउंटर, 1 लाख का इनामी बदमाश ढेर, 2 पुलिसकर्मी भी गोली लगने से घायल

सहारनपुर में एनकाउंटर. ( Photo Credit; ETV Bharat )