ETV Bharat / state

सहारनपुर में पुलिस एनकाउंटर, 1 लाख का इनामी बदमाश ढेर, 2 पुलिसकर्मी भी गोली लगने से घायल

इनामी बदमाश पर दर्ज थे 44 मुकदमे, घायल पुलिसकर्मियों का जिला अस्पताल में चल रही इलाज.

सहारनपुर में एनकाउंटर.
सहारनपुर में एनकाउंटर. (Photo Credit; ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : March 18, 2026 at 7:37 PM IST

|

Updated : March 18, 2026 at 8:12 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

सहारनपुर : सहारनपुर के थाना मिर्जापुर इलाके में बुधवार शाम पुलिस मुठभेड़ हो गई. इसमें एक लाख का इनामी बदमाश शहजाद ढेर हो गया. बदमाशों की ओर से की गई फायरिंग में दो पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं. आनन-फानन एंबुलेंस की मदद से घायलों को CHC बेहट में भर्ती कराया गया. यहां डॉक्टरों ने सभी को जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया. पुलिस के मुताबिक शहजाद पर कुल 44 मुकदमे दर्ज थे. वह ग्राम गन्देवड़ा, थाना फतेहपुर का रहने वाला था.

SSP अभिनंदन सिंह (Video Credit; ETV Bharat)

SSP अभिनंदन सिंह ने बताया कि पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि एक लाख का इनामी बदमाश शहजाद फतेहपुर पोलियो में किसी बड़ी वारदात देने की फिराक में है. इस पर थाना मिर्जापुर पुलिस ने बदमाश की तलाश में चेकिंग अभियान चलाया. पुलिस फतेहपुर पोलियो के जंगल में चेकिंग कर रही थी. इसी बीच विकास नगर की ओर से बाइक पर शहजाद आता दिखाई दिया. पुलिस ने उसे रुकने का इशारा किया तो वह भागने लगा. पुलिस टीम ने उसका पीछा किया तो बदमाश ने ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी. जिसके बाद जवाबी कार्रवाई करते हुए पुलिस को भी फायरिंग करनी पड़ी.

डीआईजी अभिषेक सिंह. (Video Credit; ETV Bharat)

पुलिस की गोली लगने से शहजाद घायल होकर गिर गया. वहीं, बदमाश द्वारा की गई फायरिंग में दो पुलिस कर्मी सोमेंद्र और कुलदीप घायल हो गए. सभी को जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान शहजाद मौत हो गई.

SSP अभिनंदन सिंह ने बताया कि मुठभेड़ बुधवार शाम करीब 3 बजे थाना मिर्जापुर इलाके में शेरपुर गांव में हुई है. मिर्ज़ापुर और फतेहपुर थानों की पुलिस टीमों ने शहजाद को घेर लिया था. DIG अभिषेक सिंह ने अस्पताल जाकर घायल पुलिसकर्मियों का हाल जाना और बेहतर इलाज का आश्वासन दिया. मुठभेड़ में मारे गए शहजाद के खिलाफ 44 आपराधिक मामले दर्ज थे, जिनमें गोवंश को मारने और गैंगस्टर एक्ट से जुड़े आरोप शामिल थे. एसएसपी ने बताया कि शहजाद पर जिले के अलग-अलग थानों में कुल 44 आपराधिक मामले दर्ज थे. वह लंबे समय से फरार चल रहा था और उसे पकड़ने के लिए ₹1 लाख का इनाम घोषित किया गया था.

यह भी पढ़ें: अमेरिकी बेस के करीब शेल्टर में ली शरण, लगातार गिर रहीं थीं मिसाइलें, परिवार संग वतन लौटी मॉडल ने बयां की त्रासदी

Last Updated : March 18, 2026 at 8:12 PM IST

TAGGED:

SAHARANPUR POLICE ENCOUNTER
SAHARANPUR CRIMINAL SHEHZAD KILLED
SAHARANPUR DIG ABHISHEK SINGH
सहारनपुर में पुलिस एनकाउंटर
ENCOUNTER IN SAHARANPUR

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.