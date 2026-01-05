ETV Bharat / state

पलवल में पुलिस के साथ मुठभेड़ में इनामी अपराधी गिरफ्तारी, हथियार भी बरामद

पलवल: हरियाणा के पलवल में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए 7 हजार के इनामी बदमाश को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया है. डीएसपी मनोज वर्मा ने बताया कि "आरोपी पर अलग-अलग राज्यों में करीब 38 केस दर्ज हैं. आरोपी के पास से एक बाइक और हथियार बरामद हुए हैं. आरोपी दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा में लूट-डकैती के अंतरराज्यीय गिरोह का सरगना है. पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है".

पुलिस और आरोपी के बीच मुठभेड़: डीएसपी ने बताया कि "बीती रात करीब 9 बजे बाइक सवार मुश्ताक को रोकने का इशारा किया गया. तो उसने रुकने के बजाय बाइक की रफ्तार बढ़ा दी. पुलिस ने सरकारी गाड़ी से उसका पीछा किया. कोंडल गांव स्थित खेतों में पीछा करने के बाद थोड़ी दूरी पर बाइक फिसल गई और वह गिर पड़ा. खुद को घिरा देख मुश्ताक ने पुलिस टीम पर जान मारने की नीयत से सीधा फायर कर दिया. गोली पुलिस की सरकारी गाड़ी पर लगी. पुलिस पर आरोपी ने दो राउंड फायर किए".

आरोपी के कब्जे से हथियार बरामद: डीएसपी मनोज वर्मा ने बताया कि "पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में आरोपी पर फायरिंग कर दी और मुश्ताक के दाहिने पैर में गोली लग गई. जिसके चलते आरोपी घायल होते ही जमीन पर गिर पड़ा. जिसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया. आरोपी के कब्जे से पिस्टल, मैगजीन, जिंदा कारतूस और बिना नंबर की सफेद बाइक बरामद की है. घायल बदमाश को तुरंत उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया है".