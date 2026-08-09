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प्रेम प्रसंग में पति की हत्या; पत्नी ने प्रेमी से कराया हमला, मुठभेड़ में आरोपी गिरफ्तार

मुजफ्फरनगर : बुढ़ाना में नसीम उर्फ तालिब हत्याकांड का पुलिस ने 24 घंटे के भीतर खुलासा किया है. पुलिस के मुताबिक, प्रेम प्रसंग के चलते पत्नी मीना ने अपने प्रेमी आसिम के साथ मिलकर पति की हत्या की साजिश रची थी. पत्नी ने फोन कर पति को बुढ़ाना बुलाया, जिसके बाद आरोपी आसिम ने दाव (गंडासे)से उस पर जानलेवा हमला कर दिया. अस्पताल में नसीम की इलाज के दौरान मौत हो गई. पुलिस ने मुख्य आरोपी आसिम को मंदवाड़ा-लुहसाना मार्ग पर मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर लिया. जबकि पत्नी मीना को भी उसके घर से गिरफ्तार किया गया है. पुलिस ने आरोपी के कब्जे से तमंचा, कारतूस और घटना में इस्तेमाल दाव बरामद करने की बात कही है.

पुलिस के मुताबिक, 8 अगस्त को नसीम उर्फ तालिब पर जानलेवा हमला किया गया था. गंभीर रूप से घायल नसीम को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. मृतक के भाई की तहरीर पर बुढ़ाना थाने में हत्या और साजिश की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया.