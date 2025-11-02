ETV Bharat / state

मुजफ्फरनगर में पुलिस एनकाउंटर; 2 बदमाश गोली लगने से घायल, तीन गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक नगर सत्यनारायण प्रजापत ने कहा, थार में सवार बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग की थी. तीन बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है.

मुजफ्फरनगर ने तीन बदमाशों को किया गिरफ्तार
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : November 2, 2025 at 10:14 PM IST

3 Min Read
मुजफ्फरनगर: रविवार दोपहर पुलिस और एसओजी की संयुक्त टीम की बदमाशों से मुठभेड़ हो गई. इस दौरान दो बदमाश पैर में गोली लगने से घायल हो गए, जबकि उनका एक साथी कॉम्बिंग के बाद गिरफ्तार कर लिया गया. ये सभी बदमाश सलेमपुर में हुई फायरिंग के आरोपी हैं.

31अक्टूबर 2025 को हुई थी फायरिंग: थानाक्षेत्र कोतवाली नगर के अन्तर्गत ग्राम सलेमपुर में 31अक्टूबर 2025 को दो पक्षों के बीच पुरानी रंजिश में पारिवारिक विवाद हो गया. इसमें एक पक्ष ने द्वितीय पक्ष के दीपांशु पुत्र हरेन्द्र उम्र करीब 35 वर्ष को गोली मार दी थी. इसमें वह गंभीर रूप से घायल हो गया था. सूचना पर थाना कोतवाली नगर पुलिस मौके पर पहुंची और उसे उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया.

मेरठ में चल रहा दीपांशु का इलाज: दीपांशु को इलाज के लिये मेरठ रेफर कर दिया गया था. वहीं पर उसका इलाज चल रहा है. थाना कोतवाली नगर पुलिस ने परिजनों की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज किया था. पुलिस अधीक्षक नगर सत्यनारायण प्रजापत ने बताया कि एसओजी, सर्विलांस और थाना कोतवाली नगर पुलिस की संयुक्त टीम बनायी गयी थी.

मौके पर पुलिस अधीक्षक नगर सत्यनारायण प्रजापत

अपराधियों ने पुलिस टीम पर की फायरिंग: यह टीम एक संदिग्ध थार का पीछा कर रही थी. थार में सवार अभियुक्त पुलिस टीम पर फायर कर भाग रहे थे, जिसमें पुलिस टीम बाल-बाल बची थी. पीछा कर रही पुलिस टीम ने दूसरी टीम को सूचना दी. दूसरी टीम ने बुढ़ाना मोड पर बैरिंयर लगाकर थार गाड़ी को रोकने का प्रयास किया. कार सवार नहीं रुके तथा बैरियर में टक्कर मारकर बुढ़ाना मार्ग पर भागने लगे. पुलिस टीम ने बदमाशों का पीछा किया. आगे चलकर बदमाशों की गाड़ी का टायर फट गया.

पुलिस और एसओजी की संयुक्त टीम की बदमाशों से मुठभेड़ हुई थी.

थार अनियंत्रित होकर पुलिया से टकराई: पुलिस अधीक्षक नगर ने कहा कि टायर फटने के कारण बदमाशों की गाड़ी अनियंत्रित होकर पुलिया से टकरा गयी. गाड़ी में सवार बदमाश गाड़ी को वहीं छोडकर पुलिस टीम पर फायर करते हुए जंगल की तरफ भागने लगे. पुलिस की टीम ने बदमाशों की घेराबंदी की तथा आत्मसमर्पण की चेतावनी दी गयी. बदमाशों पर पुलिस की चेतावनी का कोई असर नही हुआ. उन्होंने पुलिस टीम पर फिर फायरिंग की.

राजा, असजद और चिराग पवार इस थार में सवार थे.

राजा, असजद और चिराग पवार गिरफ्तार: पुलिस अधीक्षक नगर ने बताया कि पुलिस टीम की टीम ने जवाब फायरिंग की. इसमें दो बदमाश घायल हो गये तथा एक अन्य बदमाश को काम्बिंग के दौरान गिरफ्तार कर लिया गया. अभियुक्तों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

पुलिस की फायरिंग में आरोपी राजा उर्फ राज निवासी सलेमपुर और असजद निवासी प्रेमपुरी के पैर में गोली लगी, जिससे वे घायल हो गए. उनका तीसरा साथी चिराग पंवार (निवासी प्रेमपुरी) को बाद में कॉम्बिंग के दौरान गिरफ्तार किया गया.
