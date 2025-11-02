ETV Bharat / state

मुजफ्फरनगर में पुलिस एनकाउंटर; 2 बदमाश गोली लगने से घायल, तीन गिरफ्तार

मुजफ्फरनगर ने तीन बदमाशों को किया गिरफ्तार ( Photo Credit: ETV Bharat )

मुजफ्फरनगर: रविवार दोपहर पुलिस और एसओजी की संयुक्त टीम की बदमाशों से मुठभेड़ हो गई. इस दौरान दो बदमाश पैर में गोली लगने से घायल हो गए, जबकि उनका एक साथी कॉम्बिंग के बाद गिरफ्तार कर लिया गया. ये सभी बदमाश सलेमपुर में हुई फायरिंग के आरोपी हैं. 31अक्टूबर 2025 को हुई थी फायरिंग: थानाक्षेत्र कोतवाली नगर के अन्तर्गत ग्राम सलेमपुर में 31अक्टूबर 2025 को दो पक्षों के बीच पुरानी रंजिश में पारिवारिक विवाद हो गया. इसमें एक पक्ष ने द्वितीय पक्ष के दीपांशु पुत्र हरेन्द्र उम्र करीब 35 वर्ष को गोली मार दी थी. इसमें वह गंभीर रूप से घायल हो गया था. सूचना पर थाना कोतवाली नगर पुलिस मौके पर पहुंची और उसे उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया. जानकारी देते पुलिस अधीक्षक नगर सत्यनारायण प्रजापत (Video Credit: ETV Bharat) मेरठ में चल रहा दीपांशु का इलाज: दीपांशु को इलाज के लिये मेरठ रेफर कर दिया गया था. वहीं पर उसका इलाज चल रहा है. थाना कोतवाली नगर पुलिस ने परिजनों की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज किया था. पुलिस अधीक्षक नगर सत्यनारायण प्रजापत ने बताया कि एसओजी, सर्विलांस और थाना कोतवाली नगर पुलिस की संयुक्त टीम बनायी गयी थी.