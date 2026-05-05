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मुजफ्फरनगर में पुलिस मुठभेड़; चार बदमाशों के पैर में लगी गोली, काफी समय से पुलिस को थी तलाश

उन्होंने बताया कि पिछले साल दिनदहाड़े शहर थाना क्षेत्र में हुई डकैती में भी आरोपी शामिल था. इसके साथ-साथ एक 20 हजार रुपये का इनामिया और गिरफ्तार हुआ है, जिसका नाम शिवम उर्फ मोटा है. आरोपी ने 4 अप्रैल को चांदी की लूट की थी, जिसमें यह वांछित चल रहा था. इस पर 20 हजार का इनाम था. इसको भी गिरफ्तार किया गया है.

एसएसपी संजय कुमार वर्मा ने बताया कि मुजफ्फरनगर में मंगलवार को चार मुठभेड़ हुई हैं, जिसमें चार शातिर बदमाशों के पैर में गोली लगी है. जिनको गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसमें एक बदमाश शाहरुख पठान पर 20 हजार रुपये का इनाम था. काफी दिनों से वांछित भी चल रहा था.

मुजफ्फरनगर : उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जनपद में 24 घंटे के अंदर मंगलवार को पुलिस और बदमाशों के बीच चार बड़ी मुठभेड़ हुई है. पुलिस मुठभेड़ में चार बदमाश गोली लगने से घायल हुए हैं, तो वहीं हथियार, बाइक और लूट का सामान भी बरामद किया है.

उन्होंने बताया कि आरोपी के पास से अवैध तमंचा आभूषण और एक कार बरामद की गई है. इसके साथ-साथ शाहरुख पठान के पास से भी दो अवैध तमंचे और एक मोटरसाइकिल बरामद की गई है. इसके साथ-साथ कल एक मंसूरपुर थाना क्षेत्र में एक आईफोन और कुछ पैसों की लूट कर ली गई थी.

उन्होंने बताया कि इस लूट में तीन लोगों के नाम प्रकाश में आए थे, जिसमें आज शैंकी की नामक बदमाश के पैर में गोली लगी है और उसके साथी को कांबिंग के दौरान गिरफ्तार किया गया है, जिसके पास से अवैध तमंचा और कुछ रुपये बरामद किए गए हैं.

उन्होंने बताया कि एक और पुलिस मुठभेड़ में पंजाब पटियाला से वांछित चल रहा बदमाश जिसका नाम सलमान उर्फ शहजाद है जोकि नई मंडी क्षेत्र का निवासी था, जिसके भी पैर में गोली लगी है. आरोपी पर पांच मुकदमे दर्ज हैं. अवैध तमंचा और स्कूटी बरामद की गई है. सभी बदमाशों की आवश्यक चिकित्सा कराई गई है. इन पुलिस मुठभेड़ में तीन बाइक एक स्कूटी पांच तमंचे बरामद किए गए हैं.

उन्होंने बताया कि इसके साथ-साथ 20-20 हजार के दो इनामी बदमाश भी गिरफ्तार किए गए हैं. इन चार मुठभेड़ में चार शातिर बदमाश अवैध तमंचों के साथ गिरफ्तार किए गये हैं. जिन पर वैधानिक कारवाही करते हुए जेल भेजने की कार्रवाई की जा रही है.





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