मुजफ्फरनगर में पुलिस एनकाउंटर; 50 हजार का इनामी अमजद ढेर, श्रावस्ती में बदमाश के पैर में लगी गोली
मुजफ्फरनगर में दो पुलिसकर्मी भी हुए घायल, प्रदेश के अलावा बिहार और राजस्थान में भी मुकदमे.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : February 12, 2026 at 10:02 AM IST|
Updated : February 12, 2026 at 11:26 AM IST
लखनऊ: मुजफ्फरनगर पुलिस ने गुरुवार तड़के 50 हजार के इनामी बदमाश अमजद को एनकाउंटर में मार गिराया है. अमजद पर हत्या, लूट समेत करीब 40 मुकदमे दर्ज थे. इनमें कई दूसरे राज्यों के थे. कई मामलों में वह वांछित था. पुलिस ने घेरेबंदी कर अमजद को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उसने पुलिस पर फायरिंग कर दी.
एसएसपी संजय कुमार वर्मा ने बताया कि मजफ्फरनगर ने बताया कि थाना बुढ़ाना, थाना तितावी एवं थाना शाहपुर पुलिस की संयुक्त टीम की ने यह कार्रवाई की है. बुढ़ाना इलाके में ही शातिर बदमाश के होने की सूचना थी. इसके बाद पुलिस ने घेरेबंदी. अमजद ने पुलिस पर फायरिंग की, जिसके बाद पुलिस टीम ने भी आत्मरक्षार्थ फायरिंग की. इसमें वांछित अमजद पुत्र जिलेदीन घायल हो गया. जिसके बाद पुलिस ने अमजद को लेकर सीएचसी बुढ़ाना में भर्ती कराया. यहां इलाज के दौरान अमजद की मौत हो गई. बताया कि पुलिस मुठभेड़ के दौरान बदमाश द्वारा की फायरिंग से दरोगा संदीप कुमार व सिपाही इशफाक भी घायल हुए हैं, जिनका उपचार चल रहा है.
अमजद थाना बुढ़ाना में दर्ज कई मुकदमों में वांछित चल रहा था. अमजद पर मुजफ्फरनगर के विभिन्न थानों के साथ ही मेरठ, नोएडा और गाजियाबाद में मुकदमे हैं. जबकि राज्य से बाहर बिहार और राजस्थान में भी अमजद के खिलाफ केस पंजीकृत हैं. कुल मिलाकर अमजद पर करीब 40 मुकदमे पुलिस ने दर्ज किए थे. अमजद के एनकाउंटर में मारे जाने को पुलिस की बड़ी कामयाबी माना जा रहा है. पुलिस टीम को वरिष्ठ अधिकारियों ने इसपर बधाई दी है.
श्रावस्ती में मुठभेड़, बदमाश के पैर में लगी: श्रावस्ती के इकौना थाना क्षेत्र में बीती रात पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई. मुठभेड़ के दौरान एक बदमाश के पैर में गोली लगी, जबकि उसके दो अन्य साथियों को पुलिस ने घेराबंदी कर गिरफ्तार कर लिया. घायल बदमाश को उपचार के लिए सीएचसी इकौना में भर्ती कराया गया है.
पुलिस के अनुसार, गिरफ्तार बदमाशों की पहचान प्रकाश, राजू और रामचंद्र के रूप में हुई है. तीनों क्षेत्र में चोरी की वारदातों को अंजाम देते थे. बीती रात पुलिस को संदिग्ध गतिविधियों की सूचना मिली थी, जिसके बाद घेराबंदी की गई. इसी दौरान प्रकाश से मुठभेड़ हो गई, जिसमें उसके पैर में गोली लग गई. फिलहाल पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर लिया है. सूचना मिलते ही पुलिस अधीक्षक राहुल भाटी मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का निरीक्षण किया. उन्होंने संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए. पुलिस के मुताबिक, सभी आरोपी इकौना थाना क्षेत्र में चोरी की घटनाओं में संलिप्त पाए गए हैं. इस संबंध में थाना इकौना में पहले से ही मुकदमा दर्ज है. पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है.
