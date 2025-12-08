ETV Bharat / state

लखनऊ में एनकाउंटर; 50000 रुपये के इनामी बदमाश पंकज त्रिपाठी समेत दो गिरफ्तार, पैर में लगी गोली

ड्रग्स स्मगलिंग के मामले में वांटेड पंकज त्रिपाठी गिरफ्तार ( Photo Credit: ETV Bharat )

लखनऊ: राजधानी लखनऊ के मोहनलालगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत पुलिस ने दो बदमाशों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया. एडीसीपी साउथ रल्लापल्ली वसंत कुमार ने बताया कि 50000 रुपये के इनामी बदमाश पंकज त्रिपाठी और उसका साथी नरेंद्र त्रिपाठी गिरफ्तार किये गए हैं. पुलिस की जवाबी फायरिंग में पंकज त्रिपाठी के पैर में गोली लगी है. दोनों ड्रग्स स्मगलिंग के मामले में वांटेड थे. मुखबिर की सूचना पर हुआ एक्शन: एडीसीपी साउथ रल्लापल्ली वसंत कुमार ने कहा कि एंटी नारकोटिक्स टीम ड्रग स्मगलर पंकज त्रिपाठी और उसके साथ नरेंद्र त्रिपाठी को पिछले कई दिनों से तलाश कर रही थे. सूचना मिली थी कि दोनों सोमवार को लखनऊ में हैं. दोनों को पकड़ने के लिए टीम ने जाल बिछाया था. एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स ने लखनऊ पुलिस को सूचना दी थी कि दो इनामी बदमाश मोहनलालगंज क्षेत्र में मोटरसाइकिल से निकल रहे हैं. जानकारी देते एडीसीपी साउथ रल्लापल्ली वसंत कुमार (Video Credit: ETV Bharat)