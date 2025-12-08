लखनऊ में एनकाउंटर; 50000 रुपये के इनामी बदमाश पंकज त्रिपाठी समेत दो गिरफ्तार, पैर में लगी गोली
एडीसीपी साउथ रल्लापल्ली वसंत कुमार ने बताया, 50000 रुपये के इनामी पंकज त्रिपाठी के पैर में गोली लगी है. साथी नरेंद्र त्रिपाठी भी अरेस्ट हुआ.
Published : December 8, 2025 at 4:09 PM IST|
Updated : December 8, 2025 at 4:29 PM IST
लखनऊ: राजधानी लखनऊ के मोहनलालगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत पुलिस ने दो बदमाशों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया. एडीसीपी साउथ रल्लापल्ली वसंत कुमार ने बताया कि 50000 रुपये के इनामी बदमाश पंकज त्रिपाठी और उसका साथी नरेंद्र त्रिपाठी गिरफ्तार किये गए हैं. पुलिस की जवाबी फायरिंग में पंकज त्रिपाठी के पैर में गोली लगी है. दोनों ड्रग्स स्मगलिंग के मामले में वांटेड थे.
मुखबिर की सूचना पर हुआ एक्शन: एडीसीपी साउथ रल्लापल्ली वसंत कुमार ने कहा कि एंटी नारकोटिक्स टीम ड्रग स्मगलर पंकज त्रिपाठी और उसके साथ नरेंद्र त्रिपाठी को पिछले कई दिनों से तलाश कर रही थे. सूचना मिली थी कि दोनों सोमवार को लखनऊ में हैं. दोनों को पकड़ने के लिए टीम ने जाल बिछाया था. एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स ने लखनऊ पुलिस को सूचना दी थी कि दो इनामी बदमाश मोहनलालगंज क्षेत्र में मोटरसाइकिल से निकल रहे हैं.
बदमाशों ने पुलिस पर की फायरिंग: एंटी नारकोटिक्स टीम की सूचना पर मोहनलालगंज थाना की पुलिस तथा टास्क फोर्स के कर्मचारी चेकिंग कर रहे थे. तभी सामने से मोटरसाइकिल आती दिखी, मोटर मोटरसाइकिल सवारों को रोकने के लिए इशारा किया गया, लेकिन बदमाशों ने पुलिस पर फायर कर दिया. जवाबी फायरिंग में पुलिस की गोली मोटरसाइकिल पर सवार 50000 रुपये के इनामी बदमाश पंकज त्रिपाठी के पैर में लगी.
ड्रग्स स्मगलिंग के खिलाफ अभियान: उसके दूसरे साथी नरेंद्र त्रिपाठी को पुलिस ने दौड़कर पकड़ लिया. घायल पंकज त्रिपाठी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है. एडीसीपी साउथ रल्लापल्ली वसंत कुमार ने बताया कि पंकज त्रिपाठी ड्रग स्मगलर है. उस पर कौशांबी जिले में 50000 रुपये का इनामी भी घोषित है. बदमाशों के कब्जे से देसी कट्टे, 2 खाली खोखे, 1 जिंदा कारतूस, 1 बाइक, कुछ दस्तावेज और कैश बरामद किया गया.
