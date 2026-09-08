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करनाल के असंध में देर रात एनकाउंटर, बदमाश ने पुलिस पर चलाई गोलियां, जवाबी फायरिंग में हुआ घायल

करनाल के असंध में पुलिस-बदमाश मुठभेड़ हुई. फायरिंग के बाद आरोपी घायल हुआ. पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया.

Police Encounter in Karnal
करनाल के असंध में देर रात एनकाउंटर (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : September 8, 2026 at 1:37 PM IST

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करनाल: करनाल के असंध थाना क्षेत्र में सोमवार देर रात उस वक्त हड़कंप मच गया, जब पेट्रोलिंग कर रही पुलिस टीम का सामना एक बदमाश से हो गया. पुलिस के मुताबिक बदमाश ने पुलिस टीम पर तीन राउंड फायर किए. जवाब में पुलिस ने भी गोली चलाई, जो बदमाश के पैर में लगी. घायल आरोपी को काबू कर इलाज के लिए करनाल के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

नहर की पटरी पर अचानक बदली स्थिति: इस बारे में डीएसपी असंध गोरखपाल राणा ने बताया कि, "घटना गांव जवाला के पास नहर की पटरी की है. सोमवार रात असंध थाना पुलिस की टीम इलाके में गश्त कर रही थी. इसी दौरान एक बाइक सवार पुलिस की गाड़ी को देखकर अचानक वापस भागने लगा. पुलिस ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन आरोप है कि युवक ने पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी. आरोपी को कई बार हथियार डालने की चेतावनी दी गई, लेकिन उसने पुलिस की बात नहीं मानी. इसके बाद पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की. पुलिस की गोली आरोपी के पैर में लगी और वह घायल होकर गिर पड़ा. पुलिस ने तुरंत उसे काबू में लिया और उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया."

Police Encounter in Karnal
बदमाश ने पुलिस पर चलाई गोलियां (ETV Bharat)

हिसार का रहने वाला आरोपी: पुलिस के अनुसार घायल बदमाश की पहचान संदीप हिसार निवासी के रूप में हुई है. पुलिस का दावा है कि संदीप के खिलाफ पहले से स्नैचिंग सहित करीब 9 आपराधिक मामले दर्ज हैं. पुलिस को आशंका है कि वह असंध इलाके में किसी वारदात को अंजाम देने के इरादे से पहुंचा था.

असंध में देर रात एनकाउंटर (ETV Bharat)

मौके पर पहुंची एफएसएल टीम: मुठभेड़ की सूचना मिलते ही डीएसपी असंध गोरखपाल राणा भी मौके पर पहुंचे. घटनास्थल पर एफएसएल टीम को बुलाया गया और मौके से जुड़े साक्ष्यों की जांच करवाई गई. पुलिस अब यह भी पता लगाने में जुटी है कि आरोपी के पास हथियार कहां से आया और वह असंध में किस वारदात की फिराक में था.

इलाज के बाद पुलिस रिमांड पर लिया जाएगा: फिलहाल घायल बदमाश का सरकारी अस्पताल में उपचार चल रहा है. पुलिस के मुताबिक स्वास्थ्य में सुधार होने के बाद आरोपी को अदालत में पेश किया जाएगा और पुलिस रिमांड लिया जाएगा. रिमांड के दौरान उसके आपराधिक नेटवर्क, साथियों और हथियार के स्रोत को लेकर पूछताछ की जाएगी.

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