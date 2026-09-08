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करनाल के असंध में देर रात एनकाउंटर, बदमाश ने पुलिस पर चलाई गोलियां, जवाबी फायरिंग में हुआ घायल

करनाल के असंध में देर रात एनकाउंटर ( ETV Bharat )

करनाल: करनाल के असंध थाना क्षेत्र में सोमवार देर रात उस वक्त हड़कंप मच गया, जब पेट्रोलिंग कर रही पुलिस टीम का सामना एक बदमाश से हो गया. पुलिस के मुताबिक बदमाश ने पुलिस टीम पर तीन राउंड फायर किए. जवाब में पुलिस ने भी गोली चलाई, जो बदमाश के पैर में लगी. घायल आरोपी को काबू कर इलाज के लिए करनाल के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है. नहर की पटरी पर अचानक बदली स्थिति: इस बारे में डीएसपी असंध गोरखपाल राणा ने बताया कि, "घटना गांव जवाला के पास नहर की पटरी की है. सोमवार रात असंध थाना पुलिस की टीम इलाके में गश्त कर रही थी. इसी दौरान एक बाइक सवार पुलिस की गाड़ी को देखकर अचानक वापस भागने लगा. पुलिस ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन आरोप है कि युवक ने पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी. आरोपी को कई बार हथियार डालने की चेतावनी दी गई, लेकिन उसने पुलिस की बात नहीं मानी. इसके बाद पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की. पुलिस की गोली आरोपी के पैर में लगी और वह घायल होकर गिर पड़ा. पुलिस ने तुरंत उसे काबू में लिया और उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया." बदमाश ने पुलिस पर चलाई गोलियां (ETV Bharat)