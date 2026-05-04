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कैथल में पुलिस मुठभेड़, फायरिंग में 5 हजार रुपये का इनामी बदामश घायल, अस्पताल में भर्ती

कैथल में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ के दौरान 5 हजार रुपये का इनामी गोली लगने से घायल हो गया.

Police Encounter in Kaithal
कैथल में पुलिस मुठभेड़ में एक बदमाश घायल (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : May 4, 2026 at 2:00 PM IST

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कैथल: जिला पुलिस की एंटी व्हीकल थेफ्ट (एवीटी) स्टाफ टीम ने मुठभेड़ में एक बदमाश का एनकाउंटर कर दिया. बदमाश की टांग में गोली लगी और पुलिस ने उसे मौके से ही दबोच लिया. मुठभेड़ के दौरान एक पुलिस कर्मचारी की बुलेट प्रूफ जैकेट पर भी एक गोली लगी. आरोपी पर पांच हजार रुपए का इनाम था. वह हत्या का प्रयास सहित अन्य मामलों में फरार चल रहा था.

गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने की कार्रवाईः बता दें कि पुलिस को सुबह करीब चार बजे गुप्त सूचना मिली कि हत्या के प्रयास के मामले में आरोपी संदीप उर्फ कोहली पूंडरी के फरल गांव के पास से जाने वाला है. वहां नाका लगाकर आरोपी को काबू किया जा सकता है. पुलिस की टीम मौके पर पहुंच गई और घेराबंदी की.

फायरिंग में 5 हजार रुपये का इनामी बदामश घायल (ETV Bharat)

भागने का कर रहा था प्रयास: पुलिस ने सिरसा ब्रांच नहर पर नाका लगाकर वाहनों की जांच शुरू की. सुबह करीब चार बजे जैसे ही आरोपी कार में सवार होकर वहां से आया, तो पुलिस की टीम ने उसे पकड़ने का प्रयास किया. आरोपी भागने लगा.

पेड़ से टकराई गाड़ी: पुलिस ने उसकी गाड़ी रुकवाने की कोशिश की. गाड़ी रोकने की बजाय उसने भागने का प्रयास किया. पुलिस ने उससे आगे गाड़ी निकाल ली और रास्ता रोक लिया. ऐसे मे आरोपी को भागने का रास्ता नहीं मिला और उसकी गाड़ी सामने के पेड़ से टकरा गई. आरोपी ने गाड़ी से बाहर निकलते ही पुलिस पर फायरिंग कर दी. आरोपी ने पांच फायर किए. जवाब में पुलिस ने हवाई फायर किए. उसके बाद गोली चलाई तो आरोपी की टांग में एक गोली लगी. इस दौरान पुलिस की ओर से छह राउंड फायर किए गए.

जवाबी फायरिंग में हुआ घायलः डीएसपी सुशील प्रकाश ने बताया कि "आरोपी संदीप और एवीटी स्टाफ के बीच मुठभेड़ हुई. पुलिस ने उसकी टांग में गोली मारकर उसे पकड़ लिया और इलाज के लिए एक अस्पताल में दाखिल करवाया गया है." उन्होंने बताया कि "आरोपी ने फरवरी माह में जाखोली अड्डा शराब ठेके के पास कुछ युवकों पर फायरिंग भी की थी. उसके बाद से फरार चल रहा था. पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी पर पांच हजार रुपए इनाम रखा हुआ था. आरोपी पर लड़ाई झगड़े के अन्य केस भी दर्ज हैं. पुलिस मामले में आगामी कार्रवाई कर रही है."

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