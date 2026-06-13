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अमरोहा में पुलिस मुठभेड़, 25 हजार के इनामी समेत 3 सदस्य गिरफ्तार

सैदनगली पुलिस, एसओजी और सर्विलांस टीम की संयुक्त कार्रवाई, कई गंभीर मुकदमों में पहले से दर्ज हैं नाम.

police encounter in amroha 3 members arrested including one carrying 25,000 reward
अमरोहा में पुलिस मुठभेड़. (etv bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 13, 2026 at 11:29 AM IST

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अमरोहा: जनपद अमरोहा की थाना सैदनगली पुलिस ने गोवध गिरोह के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 25 हजार के इनामी अभियुक्त समेत तीन सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है. कार्रवाई के दौरान पुलिस और बदमाश के बीच हुई मुठभेड़ में एक आरोपी के पैर में गोली लगने से वह घायल हो गया. पुलिस ने उसके कब्जे से अवैध तमंचा, कारतूस और घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामद की है.

अपर पुलिस अधीक्षक अखिलेश भदौरिया और क्षेत्राधिकारी हसनपुर पंकज कुमार त्यागी के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक संजय प्रताप सिंह के नेतृत्व में यह कार्रवाई की गई. पुलिस के अनुसार थाना सैदनगली में दर्ज गोवध निवारण अधिनियम के मुकदमे में वांछित आरोपियों की तलाश की जा रही थी.

इसी दौरान मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने घेराबंदी कर एक संदिग्ध मोटरसाइकिल सवार को रोकने का प्रयास किया. आरोप है कि आरोपी ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी, जिसके जवाब में की गई कार्रवाई में आकिल के पैर में गोली लगी और उसे मौके से गिरफ्तार कर लिया गया. पूछताछ में आकिल ने गोवध से जुड़े मुकदमे में संलिप्तता स्वीकार की. साथ ही अपने अन्य साथियों की जानकारी दी. इसके आधार पर पुलिस ने 25 हजार के इनामी अभियुक्त विक्की खान निवासी सम्भल तथा साथी साहिल निवासी दिल्ली को भी गिरफ्तार किया. दोनों के कब्जे से तमंचा, बिना नंबर प्लेट की बाइक आदि बरामद की गई.


पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार आरोपी विक्की खान पर पूर्व में पॉक्सो एक्ट, शस्त्र अधिनियम एवं गोवध निवारण अधिनियम समेत कई गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं. वहीं आकिल के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट समेत करीब 20 आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं. पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ विधिक कार्रवाई करते हुए उन्हें न्यायालय के समक्ष पेश करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है.


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