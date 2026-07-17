अमरोहा में पुलिस मुठभेड़, कुख्यात गोतस्कर पुलिस के हत्थे चढ़ा
आरोपी के पैर में गोली लगी, साथी अंधेरे में भाग निकले, पुलिस ने अस्पताल में भर्ती कराया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : July 17, 2026 at 11:37 AM IST
अमरोहा: डिडौली थाना पुलिस को शुक्रवार तड़के बड़ी सफलता हाथ लगी. पुलिस मुठभेड़ के दौरान थाना डिडौली का हिस्ट्रीशीटर (एचएस-51ए) एवं कुख्यात गोतस्कर इमरान उर्फ बिहारी को गिरफ्तार कर लिया गया. पुलिस की जवाबी कार्रवाई में आरोपी के बाएं पैर में गोली लगी, जिसके बाद उसे दबोच लिया गया.
मौके से एक जीवित गौवंशीय पशु को सकुशल मुक्त कराया गया, जबकि आरोपी के अन्य साथी अंधेरे और जंगल का फायदा उठाकर फरार हो गए. उनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार कांबिंग अभियान चला रही है.
जानकारी के अनुसार, अमरोहा पुलिस अधीक्षक लखन सिंह यादव के निर्देश पर अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस टीम क्षेत्र में गश्त कर रही थी. इसी दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि जंगल में कुछ लोग गोवध की घटना को अंजाम देने की तैयारी में हैं. सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर घेराबंदी की.
पुलिस को देखकर आरोपियों ने गिरफ्तारी से बचने और पुलिस टीम पर जानलेवा हमला करने की नीयत से फायरिंग शुरू कर दी. पुलिस ने आत्मरक्षा में जवाबी कार्रवाई की, जिसमें इमरान उर्फ बिहारी के बाएं पैर में गोली लगी. घायल होने के बाद उसे मौके से गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि उसके साथी जंगल में भाग निकले. पुलिस ने आरोपी के कब्जे से एक अवैध. 315 बोर तमंचा, एक जिंदा कारतूस और एक खोखा कारतूस बरामद किया है. वहीं घटनास्थल पर बंधे एक गौवंशीय पशु को सकुशल मुक्त कराया गया. घायल आरोपी को उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया है.
पूछताछ में सामने आया कि गिरफ्तार इमरान उर्फ बिहारी थाना डिडौली का हिस्ट्रीशीटर है और उसके खिलाफ गोवध, गैंगस्टर, आर्म्स एक्ट, पुलिस पर हमला समेत संगीन धाराओं में करीब एक दर्जन मुकदमे दर्ज हैं. पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पुलिस पर फायरिंग, अवैध हथियार रखने और अन्य संबंधित धाराओं में नया मुकदमा दर्ज कर वैधानिक कार्रवाई शुरू कर दी है.
प्रभारी निरीक्षक डिडौली जितेन्द्र कुमार का वर्जन: मुखबिर की सूचना पर पुलिस टीम ने जंगल में दबिश दी थी. इस दौरान आरोपियों ने पुलिस पर फायरिंग की, जिसके जवाब में की गई कार्रवाई में हिस्ट्रीशीटर इमरान उर्फ बिहारी घायल होकर गिरफ्तार हुआ. उसके कब्जे से अवैध तमंचा और कारतूस बरामद हुए हैं. साथ ही एक जीवित गौवंशीय पशु को सकुशल मुक्त कराया गया है. फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम लगातार कांबिंग कर रही है.
महिलाओं को निशाना बनाने वाले दो लुटेरा मुठभेड़ में गिरफ्तार: बरेली के इज्जतनगर थाना पुलिस ने महिलाओं से मंगलसूत्र लूटने की वारदातों में शामिल दो शातिर बदमाशों को बीती गुरुवार देर रात मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस के अनुसार, चेकिंग के दौरान भागने की कोशिश कर रहे आरोपियों ने पुलिस टीम पर फायरिंग की. जवाबी कार्रवाई में एक आरोपी के पैर में गोली लगी, जबकि दूसरे को कुछ दूरी पर घेराबंदी कर पकड़ लिया गया है.
पुलिस का कहना है कि पीछा किए जाने पर एक आरोपी ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग कर दी. आत्मरक्षा में पुलिस ने जवाबी फायरिंग की, जिसमें आरोपी के पैर में गोली लग गई. घायल आरोपी की पहचान जीतू उर्फ जतिन (22) के रूप में हुई. उसके कब्जे से 315 बोर का एक अवैध तमंचा, एक खोखा कारतूस और एक जिंदा कारतूस बरामद किया गया है.
यह भी पढ़ें: अमरोहा में शादी के लिए चाहिए था पैसा, मालिक की कार और 23.90 लाख लेकर फरार, दो गिरफ्तार
यह भी पढ़ें: अमरोहा पुलिस ने मुठभेड़ में अपराधी तांत्रिक अरमान उर्फ काले खां को किया गिरफ्तार, 11 साल से चल रहा था फरार