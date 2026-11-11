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हरिद्वार के भगवानपुर में पुलिस की गो तस्करों के साथ मुठभेड़, एक के पैर में लगी गोली, दूसरा फरार

मुठभेड़ के बाद गो तस्करी के आरोपी को ले जाती पुलिस ( Courtesy- Haridwar Police )

रुड़की: हरिद्वार जिले के भगवानपुर क्षेत्र में मंगलवार की देर रात पुलिस और गो-तस्कर के बीच मुठभेड़ होने से इलाके में हड़कंप मच गया. पुलिस की जवाबी कार्रवाई में आरोपी के पैर में गोली लग गई. इसके बाद उसे घायल अवस्था में पुलिस टीम ने पकड़ लिया. घायल आरोपी को तत्काल उपचार के लिए रुड़की के सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

भगवानपुर में गो तस्करों से पुलिस की मुठभेड़: घटना की सूचना मिलते ही पुलिस के आला अधिकारी भी मौके के लिए रवाना हो गए. पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार घायल आरोपी की पहचान छोटू पुत्र संसार उर्फ शमशाद, निवासी ग्राम हलजोरा, थाना भगवानपुर, उम्र करीब 36 वर्ष के रूप में हुई है. बताया जा रहा है कि आरोपी पर गो-तस्करी और गोकशी से जुड़ी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप हैं.