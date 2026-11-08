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दीपावली पर पुलिस का इमरजेंसी प्लान तैयार; एंबुलेंस का इंतजार नहीं करेगी PRV, घायल को पहुंचाएगी अस्पताल

ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर बबलू कुमार. ( Photo Credit: ETV Bharat )

लखनऊ: दीपावली के त्योहार पर राजधानी में सुरक्षा-व्यवस्था के साथ हीं आपातकालीन परिस्थितियों से निपटने के लिए पुलिस ने तैयारी की है. बाजारों और भीड़भाड़ वाले इलाकों में पुलिस की तैनाती रहेगी. किसी दुर्घटना में घायल होने वाले लोगों को समय से अस्पताल पहुंचाने के लिए पुलिस की पुलिस रिस्पांस व्हीकल (PRV) सक्रिय रहेगी. दीपावली पर पुलिस की तैयारी को लेकर ज्वाइंट कमिश्नर बबलू कुमार से खास बातचीत.

ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर बबलू कुमार ने बताया कि अगर किसी दुर्घटना के बाद एंबुलेंस पहुंचने में देरी होती है और मौके पर पुलिस की PRV पहले पहुंच जाती है, तो घायल को एंबुलेंस का इंतजार नहीं कराया जाएगा. पुलिसकर्मी उसे तत्काल नजदीकी अस्पताल पहुंचाएंगे.

ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर बबलू कुमार ने बताया कि त्योहार के दौरान किसी तरह की अप्रिय घटना न हो, इसके लिए पुलिस को अलर्ट रखा गया है. बाजारों, भीड़भाड़ वाले स्थानों और संवेदनशील इलाकों में पुलिसकर्मियों की तैनाती रहेगी. इसके साथ ही फील्ड में लगातार निगरानी की जाएगी, जिससे किसी भी आपात स्थिति में पुलिस तत्काल मौके पर पहुंच सके. लखनऊ से संवाददाता प्रशांत मिश्रा की रिपोर्ट. (Video Credit: ETV Bharat) एंबुलेंस का इंतजार नहीं करेगी PRV: ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर ने बताया कि दुर्घटनाओं में घायल होने वाले लोगों को समय से इलाज दिलाना पुलिस की प्राथमिकता है. गंभीर रूप से घायल लोगों को अस्पताल पहुंचाने के लिए एंबुलेंस की सुविधा सक्रिय रहेगी. हालांकि, कई बार ऐसा होता है कि दुर्घटना की सूचना मिलने के बाद एंबुलेंस पहुंचने में समय लग जाता है. ऐसी स्थिति में अगर पुलिस की PRV पहले मौके पर पहुंच जाती है तो पुलिसकर्मी एंबुलेंस का इंतजार नहीं करेंगे. घायल व्यक्ति को तत्काल संबंधित अस्पताल पहुंचाया जाएगा, ताकि उसे समय से इलाज मिल सके. पुलिस का प्रयास रहेगा कि किसी भी घायल व्यक्ति को सिर्फ एंबुलेंस के इंतजार में अस्पताल पहुंचने में देरी न हो. त्योहार के दौरान 24 घंटे सक्रिय रहेगी पुलिस: दीपावली को देखते हुए यूपी 112 की आपातकालीन सेवा को भी पूरी तरह सक्रिय रखने के निर्देश दिए गए हैं. संवेदनशील इलाकों और संभावित हॉटस्पॉट को चिह्नित कर PRV की तैनाती और उनके रूट चार्ट तैयार किए गए हैं.