दीपावली पर पुलिस का इमरजेंसी प्लान तैयार; एंबुलेंस का इंतजार नहीं करेगी PRV, घायल को पहुंचाएगी अस्पताल
दीपावली पर पुलिस की तैयारी को लेकर ज्वाइंट कमिश्नर बबलू कुमार से खास बातचीत.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 8, 2026 at 7:20 AM IST
लखनऊ: दीपावली के त्योहार पर राजधानी में सुरक्षा-व्यवस्था के साथ हीं आपातकालीन परिस्थितियों से निपटने के लिए पुलिस ने तैयारी की है. बाजारों और भीड़भाड़ वाले इलाकों में पुलिस की तैनाती रहेगी. किसी दुर्घटना में घायल होने वाले लोगों को समय से अस्पताल पहुंचाने के लिए पुलिस की पुलिस रिस्पांस व्हीकल (PRV) सक्रिय रहेगी. दीपावली पर पुलिस की तैयारी को लेकर ज्वाइंट कमिश्नर बबलू कुमार से खास बातचीत.
ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर बबलू कुमार ने बताया कि अगर किसी दुर्घटना के बाद एंबुलेंस पहुंचने में देरी होती है और मौके पर पुलिस की PRV पहले पहुंच जाती है, तो घायल को एंबुलेंस का इंतजार नहीं कराया जाएगा. पुलिसकर्मी उसे तत्काल नजदीकी अस्पताल पहुंचाएंगे.
ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर बबलू कुमार ने बताया कि त्योहार के दौरान किसी तरह की अप्रिय घटना न हो, इसके लिए पुलिस को अलर्ट रखा गया है. बाजारों, भीड़भाड़ वाले स्थानों और संवेदनशील इलाकों में पुलिसकर्मियों की तैनाती रहेगी. इसके साथ ही फील्ड में लगातार निगरानी की जाएगी, जिससे किसी भी आपात स्थिति में पुलिस तत्काल मौके पर पहुंच सके.
एंबुलेंस का इंतजार नहीं करेगी PRV: ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर ने बताया कि दुर्घटनाओं में घायल होने वाले लोगों को समय से इलाज दिलाना पुलिस की प्राथमिकता है. गंभीर रूप से घायल लोगों को अस्पताल पहुंचाने के लिए एंबुलेंस की सुविधा सक्रिय रहेगी.
हालांकि, कई बार ऐसा होता है कि दुर्घटना की सूचना मिलने के बाद एंबुलेंस पहुंचने में समय लग जाता है. ऐसी स्थिति में अगर पुलिस की PRV पहले मौके पर पहुंच जाती है तो पुलिसकर्मी एंबुलेंस का इंतजार नहीं करेंगे.
घायल व्यक्ति को तत्काल संबंधित अस्पताल पहुंचाया जाएगा, ताकि उसे समय से इलाज मिल सके. पुलिस का प्रयास रहेगा कि किसी भी घायल व्यक्ति को सिर्फ एंबुलेंस के इंतजार में अस्पताल पहुंचने में देरी न हो.
त्योहार के दौरान 24 घंटे सक्रिय रहेगी पुलिस: दीपावली को देखते हुए यूपी 112 की आपातकालीन सेवा को भी पूरी तरह सक्रिय रखने के निर्देश दिए गए हैं. संवेदनशील इलाकों और संभावित हॉटस्पॉट को चिह्नित कर PRV की तैनाती और उनके रूट चार्ट तैयार किए गए हैं.
सभी PRV वाहनों की 100% उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि किसी भी आपातकालीन कॉल पर पुलिस की मदद पहुंचने में देरी न हो. यूपी 112 मुख्यालय में 6 से 11 नवंबर तक चार शिफ्टों में कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है. इसका उद्देश्य आपातकालीन सूचनाओं पर लगातार निगरानी रखना और जरूरत पड़ने पर तत्काल सहायता उपलब्ध कराना है.
संवेदनशील इलाकों में पुलिस सक्रिय: दीपावली पर खरीदारी के लिए बाजारों में बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं. ऐसे में भीड़ को देखते हुए पुलिस की ओर से विशेष व्यवस्था की गई है. प्रमुख बाजारों, चौराहों और संवेदनशील स्थानों पर पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे.
इसके अलावा वरिष्ठ अधिकारी भी फील्ड में निकलकर सुरक्षा-व्यवस्था का जायजा लेंगे. पुलिस की ओर से अपराधियों और पहले से चिह्नित आपराधिक गतिविधियों में शामिल लोगों पर भी नजर रखी जा रही है.
पुलिस सोशल मीडिया पर भी निगरानी कर रही है, जिससे त्योहार के दौरान कोई भ्रामक या भड़काऊ जानकारी फैलाकर माहौल खराब न कर सके. किसी भी तरह की अप्रिय घटना की सूचना मिलने पर संबंधित क्षेत्र की पुलिस तत्काल मौके पर पहुंचेगी.
पुलिस की प्राथमिकता: ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर बबलू कुमार के मुताबिक, पुलिस की पहली प्राथमिकता दीपावली के दौरान किसी भी तरह की अप्रिय घटना को रोकना है. इसके बावजूद अगर कोई दुर्घटना होती है तो घायल व्यक्ति को समय से इलाज दिलाने का प्रयास किया जाएगा.
इसके लिए पुलिस की PRV और एंबुलेंस सेवा सक्रिय रहेगी. जरूरत पड़ने पर पुलिस खुद घायल को अस्पताल पहुंचाएगी, जिससे उसकी जान बचाने के लिए समय पर इलाज शुरू हो सके.
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