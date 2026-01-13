साल का पहला गंगा स्नान कल, मकर संक्रांति पर हरिद्वार में उमडे़गा भक्तों का सैलाब, पुलिस ने कसी कमर
मकर संक्रांति पर साल का पहला गंगा स्नान होगा, जिसके लिए बड़ी संख्या में भक्तों के हरिद्वार पहुंचने की उम्मीद है.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : January 13, 2026 at 8:51 PM IST
हरिद्वार: धर्मनगरी हरिद्वार में कल बुधवार (13 जनवरी) को होने वाले मकर संक्रांति के गंगा स्नान को लेकर पुलिस-प्रशासन ने अपनी कमर कस ली है. गंगा स्नान पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ जुटने की संभावना है. गंगा स्नान पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए आज मंगलवार को ऋषिकुल ऑडिटोरियम हरिद्वार में गंगा स्नान की ड्यूटी में लगी पुलिस फोर्स की ब्रीफिंग की गई.
हरिद्वार डीएम और एसएसपी ने ड्यूटी में लगे अधिकारियों और पुलिस कर्मियों को मुस्तैदी के साथ ड्यूटी करने के निर्देश दिए. सुरक्षा-व्यवस्था के मद्देनजर पूरे मेला क्षेत्र को 8 जोन और 22 सेक्टर में बांटा गया है. वहीं यातायात प्रबंधन के लिए रूट डायवर्ट किए गए हैं.
मेला अवधि के दौरान हरिद्वार में भारी वाहनों के प्रवेश पर रोक लगाई गई है. श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए पुलिस के साथ पीएससी के जवानों की तैनाती भी की गई है. डीएम मयूर दीक्षित ने बताया कि पूर्व हुए गंगा स्नान का अध्ययन किया गया है, उसी आधार पर कहा जा सकता है कि बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के मकर संक्रांति पर गंगा स्नान के लिए हरिद्वार आने की उम्मीद है.
वहीं हरिद्वार एसएसपी ने बताया कि सभी सेक्टर और जोनों में ऑफिसर्स की ड्यूटी लगाई गई है. गंगा घाटों और पार्किंग से अवैध अतिक्रमण हटाया गया है. सर्दी से श्रद्धालु परेशान न हो, इसके लिए जगह जगह अलाव की व्यवस्था करने के निर्देश भी निगम प्रशासन को दिए गए हैं.
एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोबाल ने बताया कि मकर संक्रांति के स्नान को साल का पहला महत्वपूर्ण स्नान माना जाता है. सभी सेक्टर और जोनों में पर्याप्त संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है. इसके अलावा पीएसी, बीडीएस और डॉग स्क्वायड की तैनाती भी की जाएगी. रूट डाइवर्जन प्लान भी लागू किया गया है. प्रयास है कि शांतिपूर्ण तरीके से मकर संक्रांति का स्नान पर्व संपन्न हो.
वहीं नारायणी शिला मंदिर के मुख्य पुजारी मनोज त्रिपाठी ने बताया कि बुधवार सुबह 8:24 मिनट से मकर संक्रांति के स्नान का शुभ मुहूर्त है. पूरे दिन गंगा स्नान का सिलसिला जारी रहेगा. बुधवार को एक विशेष संयोग बन रहा है, क्योंकि खटतिला एकादशी भी बुध को ही है. इसलिए आज के दिन गंगा स्नान और दान का विशेष महत्व है. आज के दिन खिचड़ी, नमक, अचार, घी, तिल की मिठाई और गर्म कपड़े बांटने से विशेष फल की प्राप्ति होती है. मान्यता है कि जितने तिल मिठाई में होंगे, उतने सहस्त्र वाले फल की प्राप्ति होती है.
