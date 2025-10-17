ETV Bharat / state

रांची में पुलिस ड्यूटी मीट का आयोजन, हजारीबाग बना ओवरऑल चैंपियन

रांची: जैप वन ग्राउंड में चल रहे पुलिस ड्यूटी मीट 2025 का शुक्रवार को समापन हो गया. तीन दिनों तक चले इस आयोजन के दौरान झारखंड पुलिस की सात टीमों के प्रतिभागियों ने अपराध अनुसंधान के विषयों पर अपने कौशल का प्रदर्शन किया. पुलिस ड्यूटी मीट 2025 में ओवरऑल चैंपियन हजारीबाग रहा.

सीएम रहे मौजूद

झारखंड पुलिस ड्यूटी मीट में सर्वाधिक पुरस्कार के साथ हजारीबाग रेंज ओवर ऑल चैंपियन रहा, जबकि रांची टीम दूसरे स्थान पर रहकर रनर अप रही. समापन समारोह में मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 14 अक्टूबर से 17 अक्टूबर तक चली प्रतियोगिता में विजयी प्रतिभागियों को प्रशस्ति पत्र, स्मृति चिह्न और कप देकर सम्मानित किया. इस मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि झारखंड पुलिस बेहतर काम कर रही है, यह मंच उन्हें आधुनिक अनुसंधान की दिशा में आगे ले जाएगा.

रांची में पुलिस ड्यूटी मीट का आयोजन (Etv Bharat)

पुलिस को टेक्निक के साथ आगे बढ़ना होगा- डीजीपी

कार्यक्रम के दौरान डीजीपी अनुराग गुप्ता ने कहा कि झारखंड पुलिस ड्यूटी मीट एक बेहतर मंच है. यहां आकर प्रतियोगिता के तौर पर पुलिसकर्मी अपने अनुसंधान के गुण का प्रदर्शन करते हैं. प्रतियोगिता में विजेता रहे पुलिसकर्मी राष्ट्रीय पुलिस ड्यूटी मीट में शामिल होंगे. इसके लिए उन्हें विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा. पुलिसकर्मियों को अत्याधुनिक तरीके से अनुसंधान के तरीके सिखाए जा रहे हैं ताकि अनुसंधान का काम तेज गति से हो सके और लंबित मामलों में कमी आए.