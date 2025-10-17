ETV Bharat / state

रांची में पुलिस ड्यूटी मीट का आयोजन, हजारीबाग बना ओवरऑल चैंपियन

रांची में आयोजित पुलिस ड्यूटी मीट में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विजयी प्रतिभागियों को सम्मानित किया.

CM Hemant Soren in Police Duty Meet
पुलिस ड्यूटी मीट में सीएम हेमंत सोरेन (Etv Bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : October 17, 2025 at 8:22 PM IST

2 Min Read
रांची: जैप वन ग्राउंड में चल रहे पुलिस ड्यूटी मीट 2025 का शुक्रवार को समापन हो गया. तीन दिनों तक चले इस आयोजन के दौरान झारखंड पुलिस की सात टीमों के प्रतिभागियों ने अपराध अनुसंधान के विषयों पर अपने कौशल का प्रदर्शन किया. पुलिस ड्यूटी मीट 2025 में ओवरऑल चैंपियन हजारीबाग रहा.

सीएम रहे मौजूद

झारखंड पुलिस ड्यूटी मीट में सर्वाधिक पुरस्कार के साथ हजारीबाग रेंज ओवर ऑल चैंपियन रहा, जबकि रांची टीम दूसरे स्थान पर रहकर रनर अप रही. समापन समारोह में मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 14 अक्टूबर से 17 अक्टूबर तक चली प्रतियोगिता में विजयी प्रतिभागियों को प्रशस्ति पत्र, स्मृति चिह्न और कप देकर सम्मानित किया. इस मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि झारखंड पुलिस बेहतर काम कर रही है, यह मंच उन्हें आधुनिक अनुसंधान की दिशा में आगे ले जाएगा.

रांची में पुलिस ड्यूटी मीट का आयोजन (Etv Bharat)

पुलिस को टेक्निक के साथ आगे बढ़ना होगा- डीजीपी

कार्यक्रम के दौरान डीजीपी अनुराग गुप्ता ने कहा कि झारखंड पुलिस ड्यूटी मीट एक बेहतर मंच है. यहां आकर प्रतियोगिता के तौर पर पुलिसकर्मी अपने अनुसंधान के गुण का प्रदर्शन करते हैं. प्रतियोगिता में विजेता रहे पुलिसकर्मी राष्ट्रीय पुलिस ड्यूटी मीट में शामिल होंगे. इसके लिए उन्हें विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा. पुलिसकर्मियों को अत्याधुनिक तरीके से अनुसंधान के तरीके सिखाए जा रहे हैं ताकि अनुसंधान का काम तेज गति से हो सके और लंबित मामलों में कमी आए.

सब इंस्पेक्टर अनुपम ने जीते सबसे ज्यादा मेडल

पुलिस ड्यूटी मीट 2025 में हजारीबाग का दबदबा रहा. यहां सर्वाधिक पुरस्कार के साथ हजारीबाग ओवरऑल चैंपियन रहा, दूसरे स्थान रांची जिले का रहा. इंडिविजुअल चैंपियनशीप में हजारीबाग के सब इंस्पेक्टर अनुपम प्रकाश एक नंबर पर रहे.

डीएसपी ने जीता बेहतरीन आईओ पुरस्कार

वहीं सीआईडी के डीएसपी मुन्ना प्रसाद गुप्ता को साइबर अपराधियों के खिलाफ बेहतरीन अनुसंधान और कार्य करने के लिए पुरस्कार प्रदान किया गया. डीएसपी मुन्ना प्रसाद गुप्ता के द्वारा साइबर अपराध के तीन बड़े मामलों को सफलता के साथ न सिर्फ सुलझाया गया बल्कि आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया और जालसाजी के करोड़ों रुपए बरामद किए गए. इसके साथ ही साथ लाखों रुपए को बैंक में फ्रिज करवाया गया.

संपादक की पसंद

धनबाद में भू-धंसान की त्रासदी: धरती फटी और पाताल में समा गए लोग! पुनर्वास के इंतजार में मौत से जंग लड़ रहीं बची जिंदगियां

संपत्ति जांच का खौफ! अपराधी और नक्सली आत्मसमर्पण की फिराक में, पुलिस ने कई को लिया है रडार पर

तीन पहिया गाड़ी चलाने के लिए भी चाहिए ड्राइविंग लाइसेंस, ई-रिक्शा का भी होना चाहिए रजिस्ट्रेशन

बेटियों के लिए प्रेरणा बनीं अर्जुन अवार्डी अलका तोमर, देश की महिला पहलवानों को दी नई दिशा

