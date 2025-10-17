रांची में पुलिस ड्यूटी मीट का आयोजन, हजारीबाग बना ओवरऑल चैंपियन
रांची में आयोजित पुलिस ड्यूटी मीट में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विजयी प्रतिभागियों को सम्मानित किया.
Published : October 17, 2025 at 8:22 PM IST
रांची: जैप वन ग्राउंड में चल रहे पुलिस ड्यूटी मीट 2025 का शुक्रवार को समापन हो गया. तीन दिनों तक चले इस आयोजन के दौरान झारखंड पुलिस की सात टीमों के प्रतिभागियों ने अपराध अनुसंधान के विषयों पर अपने कौशल का प्रदर्शन किया. पुलिस ड्यूटी मीट 2025 में ओवरऑल चैंपियन हजारीबाग रहा.
सीएम रहे मौजूद
झारखंड पुलिस ड्यूटी मीट में सर्वाधिक पुरस्कार के साथ हजारीबाग रेंज ओवर ऑल चैंपियन रहा, जबकि रांची टीम दूसरे स्थान पर रहकर रनर अप रही. समापन समारोह में मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 14 अक्टूबर से 17 अक्टूबर तक चली प्रतियोगिता में विजयी प्रतिभागियों को प्रशस्ति पत्र, स्मृति चिह्न और कप देकर सम्मानित किया. इस मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि झारखंड पुलिस बेहतर काम कर रही है, यह मंच उन्हें आधुनिक अनुसंधान की दिशा में आगे ले जाएगा.
पुलिस को टेक्निक के साथ आगे बढ़ना होगा- डीजीपी
कार्यक्रम के दौरान डीजीपी अनुराग गुप्ता ने कहा कि झारखंड पुलिस ड्यूटी मीट एक बेहतर मंच है. यहां आकर प्रतियोगिता के तौर पर पुलिसकर्मी अपने अनुसंधान के गुण का प्रदर्शन करते हैं. प्रतियोगिता में विजेता रहे पुलिसकर्मी राष्ट्रीय पुलिस ड्यूटी मीट में शामिल होंगे. इसके लिए उन्हें विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा. पुलिसकर्मियों को अत्याधुनिक तरीके से अनुसंधान के तरीके सिखाए जा रहे हैं ताकि अनुसंधान का काम तेज गति से हो सके और लंबित मामलों में कमी आए.
मुख्यमंत्री श्री @HemantSorenJMM 20वीं झारखण्ड राज्य पुलिस ड्यूटी मिट-2025 के समापन समारोह में शामिल हुए। इससे पूर्व उन्होंने वीर शहीद जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित कर नमन किया। @JharkhandPolice #police #jharkhand pic.twitter.com/m3AM2M7rpr— Office of Chief Minister, Jharkhand (@JharkhandCMO) October 17, 2025
सब इंस्पेक्टर अनुपम ने जीते सबसे ज्यादा मेडल
पुलिस ड्यूटी मीट 2025 में हजारीबाग का दबदबा रहा. यहां सर्वाधिक पुरस्कार के साथ हजारीबाग ओवरऑल चैंपियन रहा, दूसरे स्थान रांची जिले का रहा. इंडिविजुअल चैंपियनशीप में हजारीबाग के सब इंस्पेक्टर अनुपम प्रकाश एक नंबर पर रहे.
डीएसपी ने जीता बेहतरीन आईओ पुरस्कार
वहीं सीआईडी के डीएसपी मुन्ना प्रसाद गुप्ता को साइबर अपराधियों के खिलाफ बेहतरीन अनुसंधान और कार्य करने के लिए पुरस्कार प्रदान किया गया. डीएसपी मुन्ना प्रसाद गुप्ता के द्वारा साइबर अपराध के तीन बड़े मामलों को सफलता के साथ न सिर्फ सुलझाया गया बल्कि आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया और जालसाजी के करोड़ों रुपए बरामद किए गए. इसके साथ ही साथ लाखों रुपए को बैंक में फ्रिज करवाया गया.
ये भी पढ़ें- सिटी डीएसपी का रीडर रिश्वत लेते गिरफ्तार, एसीबी ने की कार्रवाई
पलामू में डीएसपी हेडक्वार्टर का पद होगा सृजित! डीआईजी के निर्देश पर 30 मिनट में तैयार हुए जवान
डीएसपी विकास श्रीवास्तव की पाठशाला ने रचा इतिहास, जेपीएससी में 140 छात्रों का चयन