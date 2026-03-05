ETV Bharat / state

करनाल में पुलिस-डॉक्टर टकराव मामले ने पकड़ा तूल, अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी, घरौंडा SHO दीपक सस्पेंड

करनाल : हरियाणा के करनाल में पुलिस और डॉक्टरों के बीच विवाद अब गंभीर रूप लेता जा रहा है. घरौंडा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर के साथ पुलिस के कथित दुर्व्यवहार और मारपीट के आरोपों के बाद जिलेभर के डॉक्टरों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है. डॉक्टरों का आरोप है कि पुलिस कर्मियों ने ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर को जबरन थाने ले जाकर अपमानित किया, जबकि पुलिस की ओर से डॉक्टर पर अभद्र भाषा इस्तेमाल करने के आरोप लगाए जा रहे हैं. इस टकराव ने स्वास्थ्य सेवाओं को सीधे प्रभावित कर दिया है. वहीं इस बीच बड़ा एक्शन लेते हुए घरौंडा SHO दीपक को सस्पेंड कर दिया गया है.

डॉक्टरों का आरोप : डॉक्टर्स एसोसिएशन के जिला प्रधान डॉ. दीपक ने बताया कि होली की रात घरौंडा CHC में तैनात डॉक्टर प्रशांत के साथ पुलिस कर्मियों ने अभद्र व्यवहार किया और उनके साथ मारपीट की. उन्होंने आरोप लगाया कि SHO की मौजूदगी में डॉक्टर को जबरन उठाकर थाने ले जाया गया, जो किसी भी तरह से उन्हें मंजूर नहीं है. डॉ. दीपक के अनुसार इस पूरे मामले की शिकायत सिविल सर्जन के माध्यम से पुलिस अधीक्षक को ई-मेल के जरिए भेजकर कार्रवाई की मांग की गई है.

करनाल में पुलिस-डॉक्टर टकराव मामले ने पकड़ा तूल (Etv Bharat)

डॉक्टरों ने शुरू की हड़ताल : डॉक्टरों का कहना है कि प्रशासन को कार्रवाई के लिए समय दिया गया था, लेकिन जब कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया तो डॉक्टरों ने सामूहिक रूप से कड़ा फैसला लिया. इसके बाद पूरे करनाल जिले के सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी. डॉक्टरों का कहना है कि जब तक दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर गिरफ्तारी नहीं की जाती, तब तक वे काम पर वापस नहीं लौटेंगे.

आपातकालीन सेवाएं भी बंद : डॉक्टर्स एसोसिएशन ने ऐलान किया है कि इस हड़ताल के दौरान सामान्य ओपीडी ही नहीं बल्कि आपातकालीन सेवाएं और पोस्टमार्टम का काम भी बंद रखा गया है. ऐसे में अस्पतालों में इलाज के लिए आने वाले मरीजों और उनके परिजनों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. डॉ. दीपक ने कहा कि डॉक्टर मरीजों की सेवा के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, लेकिन अगर ड्यूटी के दौरान ही उनकी सुरक्षा खतरे में पड़ जाए तो ऐसे माहौल में काम करना मुश्किल हो जाता है.

मेडिकल में देरी से उठ रहे सवाल : डॉक्टर्स एसोसिएशन की स्टेट बॉडी के जनरल सेक्रेटरी विजेंद्र ने भी पुलिस प्रशासन पर सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि घटना के तुरंत बाद संबंधित पुलिस कर्मियों का मेडिकल कराया जाना चाहिए था. उनका कहना है कि अगर घटना के कई घंटे बाद मेडिकल कराया जाएगा तो उसका कोई महत्व नहीं रह जाता. उन्होंने ये भी कहा कि ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर को जबरन थाने ले जाना गंभीर मामला है, क्योंकि उस दौरान किसी मरीज के साथ अनहोनी हो जाती तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेता.