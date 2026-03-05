ETV Bharat / state

अलीगढ़: स्क्रैप व्यापारी के घर लूट का पुलिस ने किया खुलासा, मास्टरमाइंड समेत पांच गिरफ्तार

पुलिस ने आरोपियों से लूट के सोने, नकदी, घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल समेत अवैध हथियार बरामद किया.

अलीगढ़ लूट मामले का खुलासा
अलीगढ़ लूट मामले का खुलासा (Photo Credit: ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : March 5, 2026 at 8:52 PM IST

Updated : March 5, 2026 at 9:07 PM IST

अलीगढ़: होली के दिन स्क्रैप व्यापारी के घर हुई लूट की वारदात का पुलिस ने 24 घंटे के भीतर खुलासा कर दिया है. थाना देहलीगेट क्षेत्र में हुई इस घटना में पुलिस ने पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि एक अन्य आरोपी फरार है, जिसकी तलाश जारी है. पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से लूटे गए सोने के कंगन, नकदी, घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल और अवैध हथियार बरामद किया है. गिरफ्तार आरोपियों की पहचान आरिफ, नदीम, भूरा उर्फ निजामुद्दीन, हाशिम और पप्पू के रूप में हुई है.

एसएसपी नीरज जादौन (Video Credit: ETV Bharat)

4 मार्च 2026 को स्क्रैप व्यापारी विनोद के घर कुछ युवक होली खेलने के बहाने पहुंचे. चेहरों और कपड़ों पर गहरा रंग लगा होने के कारण उन्हें पहचान पाना मुश्किल था. घर में घुसते ही आरोपियों ने विनोद और उनकी पत्नी सुमन को बंधक बना लिया और मारपीट कर लूटपाट शुरू कर दी.

बदमाशों ने अलमारी और तिजोरी की चाबी मांगी, सुमन ने साहस दिखाते हुए तिजोरी की चाभी देने से इंकार किया तो बदमाशों ने उनके साथ मारपीट की. संघर्ष के दौरान सुमन ने एक बदमाश के हाथ पर दांत काट लिया, जिससे वह घायल होकर मौके से फरार हो गया. हालांकि अन्य आरोपी सोने के कंगन और करीब 7500 रुपये लेकर फरार हो गए. वारदात के बाद परिवार ने थाना देहलीगेट में तहरीर दी, जिसके आधार पर मुकदमा दर्ज कर पुलिस मे जांच शुरू की.


एसएसपी नीरज जादौन के मुताबिक इस वारदात का मास्टरमाइंड भूरा उर्फ निजामुद्दीन है. भूरा पहले स्क्रैप के काम से विनोद के घर आ चुका था और घर की बनावट तथा दिनचर्या से भलीभांति परिचित था. उसने ही बाकी साथियों के साथ मिलकर पूरी योजना बनाई. होली के दिन रंग का फायदा उठाकर पहचान छिपाने की साजिश रची और संगठित तरीके से वारदात को अंजाम दिया.

गिरफ्तार आरोपियों के पास से दो पीली धातु के कंगन, 7500 रुपये नकद, दो तमंचे, दो जिंदा कारतूस के साथ एक वीवो मोबाइल फोन और घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामद की गई है. आरोपियों के आपराधिक इतिहास की भी जानकारी सामने आई है. आरिफ के खिलाफ पहले से एनडीपीएस एक्ट के तहत मथुरा और अलीगढ़ में मुकदमे दर्ज हैं. वहीं पप्पू पर आर्म्स एक्ट के मामले दर्ज हैं, जबकि अन्य आरोपियों के खिलाफ भी गंभीर धाराओं में मामला दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है.

