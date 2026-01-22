ETV Bharat / state

सैकड़ों CCTV और हजारों मोबाइल नंबर खंगाले, आखिर में कांग्रेस विधायक के बेटे पर हमले की निकली ये सच्चाई

रुद्रपुर: किच्छा विधायक तिलक राज बेहड़ के बेटे सौरभ बेहड़ पर हुए जानलेवा हमले का खुलासा करने के लिए पुलिस को काफी पसीना बहाना पड़ा. इस दौरान पुलिस की अलग-अलग टीमें शहर भर के सैकड़ों सीसीटीवी फुटेज समेत हजारों की संख्या में मोबाइल नंबरों को खंगालते हुए आरोपियों तक पहुंची. जिसके बाद पुलिस ने षड्यंत्र से लेकर हमले की परत दर परत खोल कर रख दी. इसके तहत पुलिस ने चार आरोपियों को भी गिरफ्तार किया, लेकिन विधायक तिलक बेहड़ ने रोते हुए कह दिया कि बेटे ने खुद पर ही हमला करवाया था.

तिलक राज बेहड़ के बेटे पर हमले के पीछे की कहानी सुन पुलिस हुई दंग: किच्छा विधानसभा से कांग्रेस विधायक तिलक राज बेहड़ के बेटे व रुद्रपुर नगर निगम के पार्षद सौरभ राज बेहड़ पर हुए हमले का आखिरकार ट्रांजिट कैंप थाना पुलिस ने पर्दाफाश कर चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया. जब टीम ने आरोपियों से पूछताछ की तो हमले के पीछे की घटना सुनकर पुलिस भी दंग रह गई. पार्षद पर हमला कराने वाला मास्टरमाइंड और कोई नहीं खुद सौरभ राज बेहड़ ही था.

अस्पताल में विधायक तिलक राज बेहड़ के बेटे सौरभ बेहड़ (फोटो सोर्स- ETV Bharat)

पुलिस की पूछताछ में आरोपी इंदर नारंग ने बताया कि 'बीती 18 जनवरी को पार्षद सौरभ राज बेहड़ ने उसे अपने घर बुलाया था. इस दौरान उसने बताया कि उसका पत्नी के साथ कुछ समय से विवाद चल रहा है. सहानुभूति पाने के लिए उसने खुद पर हमले का षड्यंत्र रचा. 18 जनवरी की शाम वो षड्यंत्र के मुताबिक, स्कूटी से घर से निकला और कुछ दूरी पर हायर किए गए बदमाशों से मार खाने के बाद अस्पताल में भर्ती हो गया.'

घटना के खुलासे के लिए पुलिस खंगालती रही शहर भर सैंकड़ों कैमरे: विधायक पुत्र व पार्षद पर हुए हमले के बाद जहां एक और पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठते रहे तो वहीं दूसरी ओर भारी विरोध के बाद भी पुलिस मामले की जांच में जुटी रही. नकाबपोश बदमाशों की पहचान के लिए टीम शहर भर के सैकड़ों कैमरों को खंगालती रही. किसी कैमरे में आरोपी कैद हुए तो किसी में वो नजर नहीं आए. जिसके बाद टीमों ने अलग-अलग मोबाइल टावरों से संदिग्ध नंबरों को खंगाला और आरोपियों को चिह्नित किया.