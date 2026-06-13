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मुजफ्फरनगर: पुजारी की हत्या मामले में बड़ी कार्रवाई, पुलिस मुठभेड़ में दो आरोपी गिरफ्तार

दरअसल, घटना मंसूरपुर थाना क्षेत्र के बेगराजपुर गांव की है, जहां बीते 10 जून की रात रविदास मंदिर के पुजारी नत्थन की मंदिर परिसर में ही शव मिला था, जिसके बाद परिजनों ने दो लोगों के खिलाफ हत्या की आशंका जताते हुए पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी. पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा दिया था और मामले की जांच में जुट गई.

मुजफ्फरनगर: मुजफ्फरनगर जनपद में रविदास मंदिर के पुजारी की पीट-पीटकर हत्या करने वाले दो आरोपियों को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है. मौके से बिना नंबर की एक बाइक, दो तमंचे और कारतूस बरामद किए गए हैं. दोनों आरोपियों ने पूछताछ में हत्या की वारदात को कबूल कर लिया है.

खतौली की सीओ रूपाली राव ने बताया कि शुक्रवार देर रात मुखबिर से सूचना मिली कि आरोपी बेगराजपुर गांव से बाइक पर सवार होकर भागने की फिराक में हैं. पुलिस ने बेगराजपुर अंडरपास के पास चेकिंग अभियान चलाया, उसी दौरान बाइक सवार दो संदिग्ध युवक निकले, जब उन्हें रोकने का प्रयास किया गया, तो उन्होंने पुलिस पर फायरिंग कर भागने की कोशिश की. पुलिस की जवाबी फायरिंग में अनिकेत और अरुण नामक आरोपियों के पैर में गोली लगी और वे घायल हो गए. जिसके बाद पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया.

दोनों आरोपियों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है. पुलिस के मुताबिक, उन्होंने हत्या की वारदात को स्वीकार कर लिया है. उनके पास से पुलिस ने बिना नंबर की एक बाइक, दो तमंचे और कारतूस बरामद किए हैं. सीओ रूपाली राव ने कहा कि पुलिस ने 24 घंटे के अंदर इस हत्याकांड के आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट और अन्य साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जा रही है. इधर मृतक नत्थन भगत जी के परिजनों ने बताया कि पुजारी जी मंदिर परिसर ने शराब और नशा करने से रोकते थे, इसलिए आरोपियों ने उनकी हत्या कर दी.

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