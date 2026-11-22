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खौफनाक वारदात: यूपी पुलिस के सिपाही की पत्नी और दो बच्चों पर खुखरी से किया हमला, आरोपी गिरफ्तार

पुलिस की गिरफ्त में आरोपी ( Photo-ETV Bharat )

रुद्रपुर: काशीपुर से एक बेहद चौंकाने वाला और दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है. यहां यूपी पुलिस में तैनात एक कांस्टेबल की पत्नी और उसके दो मासूम बच्चों पर खुखरी से जानलेवा हमला किया गया. हमले में महिला और दोनों बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए. तीनों को पहले स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से उनकी गंभीर हालत को देखते हुए हायर सेंटर रेफर कर दिया गया. फिलहाल तीनों का दिल्ली के मैक्स हॉस्पिटल में उपचार चल रहा है. मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा करते हुए आरोपी संजय कुमार को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस के मुताबिक, वारदात के पीछे पैसों का लेनदेन और आपसी विवाद सामने आया है. आरोपी की निशानदेही पर पुलिस ने वारदात में इस्तेमाल खुखरी, कार और पीड़ित परिवार के सामान से भरे दो बैग भी बरामद किए हैं.

दरअसल, काशीपुर निवासी सचिन कुमार उत्तर प्रदेश पुलिस में कांस्टेबल हैं और वर्तमान में बरेली में तैनात हैं. 18 नवंबर की रात करीब नौ बजे जब सचिन बरेली से ट्रेन के जरिए काशीपुर रेलवे स्टेशन पहुंचे, तो उनकी पत्नी का फोन आया. पत्नी ने फोन पर बताया कि संजय नाम के व्यक्ति ने उन पर और बच्चों पर हमला कर दिया है. इसके कुछ ही देर बाद फोन संपर्क टूट गया. घबराए सचिन तत्काल अपने घर पहुंचे, जहां मुख्य गेट के बाहर खून बिखरा हुआ मिला.