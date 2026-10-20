पर्व त्यौहार के दौरान चोरी को घटनाओं को रोकना पुलिस के लिए होती है चुनौती, पलामू, गढ़वा और लातेहार में पुलिस ने तैयार की योजना
पुलिस ने पलामू, गढ़वा और लातेहार में चोरी और छिनतई जैसी घटनाओं को रोकने के लिए एक योजना तैयार की है. नीरज कुमार की रिपोर्ट.
Published : October 20, 2026 at 1:19 PM IST
पलामूः पर्व त्योहार के दौरान चोरी, छिनतई जैसी घटनाओं को रोकना पुलिस के लिए बड़ी चुनौती बन जाती है. इन घटनाओं को रोकने के लिए पलामू, गढ़वा एवं लातेहार में पुलिस ने खास योजना तैयार की है. पुलिस की यह योजना अभी तक तो सफल हुई है और नवरात्र के दौरान चोरी या छिनतई की घटनाएं सामने नहीं आई हैं.
अपराधियों पर पुलिस की विशेष निगरानी
पलामू, गढ़वा और लातेहार में दुर्गा पूजा से लेकर छठ तक के लिए पुलिस ने खास योजना तैयार की है. पुलिस ने लूट, छिनतई और चोरी की घटनाओं में शामिल अपराधियों की अलग-अलग सूची तैयार की है. इसके अलावा पुलिस ने उन लोगों की भी सूची तैयार की है जो विभिन्न अपराधों में शामिल रहे हैं. दुर्गा पूजा से लेकर छठ तक इन अपराधियों पर पुलिस ने विशेष निगरानी शुरू की और इनकी गतिविधियों को जुटाया है.
अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई
जेल से बाहर निकलने वाले अपराधियों को भी चिन्हित किया गया है और उनकी गतिविधियों के बारे में जानकारी ली जा रही है. पलामू गढ़वा एवं लातेहार में उन इलाकों को भी चिन्हित किया है जिन इलाकों में पर्व त्यौहार के दौरान अक्सर घटनाएं होती है. चिन्हित इलाकों में पुलिस बाल की निगरानी को बढ़ाया गया, साथ ही साथ कई इलाकों में अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई. पर्व त्यौहार के दौरान पुलिस ने पहली बार रेलवे स्टेशन बस स्टैंड पर निगरानी बढ़ा दी है. पुलिस जीआरपी और रेलवे सुरक्षा बल के भी संपर्क में है.
मेदिनीनगर में हाई क्वालिटी सीसीटीवी एक्टिव
पलामू के मेदिनीनगर में 60 हाई क्वालिटी सीसीटीवी को एक्टिव किया गया है और एएनपीआर (ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रीडर) कैमरा भी चालू हो गया है. पर्व त्यौहार को देखते हुए नेशनल हाईवे स्टेट हाईवे पर भी पुलिस बल की तैनाती की गई है.
'दुर्गा पूजा से लेकर छठ तक, कई त्योहार आते हैं. इस दौरान शहरी क्षेत्र में लोग घरों से बाहर निकलते हैं जबकि कई लोग अपने पैतृक आवास भी जाते हैं. इस दौरान कई बार देखा गया है कि चोरी या सेंधमारी की घटनाएं हुई हैं. राज्य के अन्य जिलों से या दूसरे राज्य से भी गिरोह का मूवमेंट होता है. पलामू गढ़वा एवं लातेहार एसपी को कई बिंदुओं पर निर्देश जारी किए गए हैं और पेट्रोलिंग को मजबूत करने को कहा गया है. संपत्ति मूलक अपराधियों की सूची तैयार की गई है और उन पर निगरानी भी रखी जा रही है. शहरी क्षेत्र में खास निगरानी शुरू की गई है.'- किशोर कौशल, डीआईजी, पलामू
दुर्गा पूजा से छठ के दौरान बढ़ जाती है चोरी की घटनाएं
दुर्गा पूजा से लेकर छठ के बीच चोरी की घटनाएं बढ़ जाती हैं. शहरी क्षेत्र में रहने वाली आबादी अपनी पैतृक गांव जाती है. इस दौरान उनके घरों की रेकी की जाती है और चोरी की घटना को अंजाम दिया जाता है. 2025 में पलामू में 39 चोरी की घटनाओं को रिकॉर्ड किया गया था जबकि 149 घरों में सेंधमारी हुई थी. सबसे अधिक घटनाएं अक्टूबर नवंबर और दिसंबर के महीने में हुई थी. गढ़वा में 10 चोरी जबकि 64 सेंधमारी, लातेहार में 10 चोरी और 39 सेंधमार की घटनाएं हुई थीं.
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