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पर्व त्यौहार के दौरान चोरी को घटनाओं को रोकना पुलिस के लिए होती है चुनौती, पलामू, गढ़वा और लातेहार में पुलिस ने तैयार की योजना

पुलिस अधीक्षक कार्यालय, पलामू ( Etv Bharat )

पलामूः पर्व त्योहार के दौरान चोरी, छिनतई जैसी घटनाओं को रोकना पुलिस के लिए बड़ी चुनौती बन जाती है. इन घटनाओं को रोकने के लिए पलामू, गढ़वा एवं लातेहार में पुलिस ने खास योजना तैयार की है. पुलिस की यह योजना अभी तक तो सफल हुई है और नवरात्र के दौरान चोरी या छिनतई की घटनाएं सामने नहीं आई हैं.

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