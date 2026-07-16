ETV Bharat / state

पुलिस का C360 सॉफ्टवेयर! अपराधियों का तैयार हुआ डिजिटल डाटा, पलामू से लॉन्चिंग की तैयारी

पुलिस तकनीक की मदद से अपराधियों तक पहुंचेगी. इसके लिए अपराधियों का डिजिटल डाटा बेस तैयार किया गया है.

Police developed C360 software
पलामू रेंज के डीआईजी किशोर कौशल. (फोटो-ईटीवी भारत)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : July 16, 2026 at 5:10 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

पलामूः झारखंड में संगठित अपराध के खिलाफ कार्रवाई के लिए पुलिस कई बिंदुओं पर कार्य कर रही है. इसी कड़ी में पलामू, गढ़वा और लातेहार के इलाके में C360 सॉफ्टवेयर कोड डेवलप किया गया है. यह सॉफ्टवेयर एक तरह से अपराधियों का डिजिटल डाटा बेस है. इस सॉफ्टवेयर को पुलिस की ऐप से भी जोड़ा जा रहा है. पलामू रेंज के डीआईजी किशोर कौशल की पहल पर इस सॉफ्टवेयर को डेवेलप किया गया है.

पलामू से होगी सॉफ्टवेयर की लॉन्चिंग

सॉफ्टवेयर की लॉन्चिंग पूरे झारखंड में सबसे पहले पलामू जिला से होनी है. पलामू के बाद झारखंड के अन्य जिलों में भी यह कार्य करना शुरू कर देगा. जुलाई के तीसरे सप्ताह से यह पूरी तरह से कार्य करना शुरू कर देगा. सॉफ्टवेयर और ऐप के माध्यम से संगठित अपराध के खिलाफ कार्रवाई में पुलिस को काफी मदद मिलेगी. दरअसल C360 का मतलब है क्राइम 360 डिग्री. फिलहाल इस सॉफ्टवेयर में पलामू, गढ़वा और लातेहार के इलाके में सक्रिय संगठित अपराध से जुड़े अपराधियों का पूरा डाटा फीड किया गया है.

जानकारी देते डीआईजी किशोर कौशल. (वीडियो-ईटीवी भारत)

C360 सॉफ्टवेयर डेवलप किया गया है. जिसे पलामू प्रमंडल में लागू किया जा रहा है. सबसे पहले पलामू जिला से इसकी शुरुआत होने वाली है. संगठित अपराध या अन्य बड़े अपराधियों से जुड़े हुए पूरे नेटवर्क का डाटा इस सॉफ्टवेयर में फीड किया गया है. अपराधियों का डिजिटल डाटाबेस तैयार किया गया है. इस डेटाबेस में अपराध से जुड़े हुए व्यक्ति की हर एक जानकारी मौजूद रहेगी. उनके सोशल मीडिया, संपत्ति, परिवार, नेटवर्क, पनाहगार, मुकदमों से जुड़ी हुई सभी जानकारी रहेगी. डिजिटल डेटाबेस के आधार पर अपराधियों पर निगरानी और उनके खिलाफ कार्रवाई में सहायता मिलेगी.”- किशोर कौशल, डीआईजी पलामू

पहली बार अपराधियों के घरों की जीपीएस मैपिंग

C360 सॉफ्टवेयर और ऐप को लेकर पुलिस ने पहली बार अपराधियों के घरों की जीपीएस मैपिंग की है. सॉफ्टवेयर में अपराधी, उनके पनाहगार और उनके जमानतदारों के घरों का अक्षांतर और देशांतर भी के डाटा को फीड किया गया है. अपराध और अपराधियों से जुड़े हुए सभी व्यक्तियों की तस्वीर एक ही प्लेटफॉर्म पर रहेगी. अपराधियों के घर में कौन सी गाड़ी है और उनके रिश्तेदार कहां-कहां रहते हैं उन सब की भी जानकारी सॉफ्टवेयर में फीड की गई है. पुलिस ने एक तरह से अपराधियों की पूरी बायोग्राफी तैयार की है. अपराधियों से जुड़े हुए सोशल मीडिया गतिविधियों को भी सॉफ्टवेयर में अपडेट किया जाएगा.

दरअसल, किसी घटना के बाद अपराधियों से जुड़ी हुई जानकारी इकट्ठा करने में पुलिस को परेशानियों का सामना करना पड़ता है. इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से पुलिस को अपराधियों की गतिविधि और उनसे जुड़ी हुई हर जानकारी आसानी से मिल जाएगी. पुलिस सबसे अधिक जमानतदारों के लेकर संवेदनशील है और उनकी पूरी जानकारी इकट्ठा की है.

ये भी पढ़ें-

रामगढ़ पुलिस का डिजिटल वार, 1971 अपराधियों की कुंडली तैयार, एसपी ने बनाई स्पेशल विंग

'ऑपरेशन प्रहार' के तहत नारकोटिक्स से जुड़े मुकदमों का डेटा खंगाल रही पुलिस, टारगेट पर नशा कारोबारी

पलामू में अपराध के खिलाफ कार्रवाई के लिए बनाई गई स्पेशल टीम, क्राइम चेकिंग का बदला तरीका

TAGGED:

POLICE DEVELOPED C360 SOFTWARE
PALAMU DIG KISHORE KAUSHAL
DIGITAL DOSSIER OF CRIMINALS
पुलिस का C360 सॉफ्टवेयर
CRIMINALS DIGITAL DATA

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.