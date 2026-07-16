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पुलिस का C360 सॉफ्टवेयर! अपराधियों का तैयार हुआ डिजिटल डाटा, पलामू से लॉन्चिंग की तैयारी

पलामूः झारखंड में संगठित अपराध के खिलाफ कार्रवाई के लिए पुलिस कई बिंदुओं पर कार्य कर रही है. इसी कड़ी में पलामू, गढ़वा और लातेहार के इलाके में C360 सॉफ्टवेयर कोड डेवलप किया गया है. यह सॉफ्टवेयर एक तरह से अपराधियों का डिजिटल डाटा बेस है. इस सॉफ्टवेयर को पुलिस की ऐप से भी जोड़ा जा रहा है. पलामू रेंज के डीआईजी किशोर कौशल की पहल पर इस सॉफ्टवेयर को डेवेलप किया गया है.

पलामू से होगी सॉफ्टवेयर की लॉन्चिंग

सॉफ्टवेयर की लॉन्चिंग पूरे झारखंड में सबसे पहले पलामू जिला से होनी है. पलामू के बाद झारखंड के अन्य जिलों में भी यह कार्य करना शुरू कर देगा. जुलाई के तीसरे सप्ताह से यह पूरी तरह से कार्य करना शुरू कर देगा. सॉफ्टवेयर और ऐप के माध्यम से संगठित अपराध के खिलाफ कार्रवाई में पुलिस को काफी मदद मिलेगी. दरअसल C360 का मतलब है क्राइम 360 डिग्री. फिलहाल इस सॉफ्टवेयर में पलामू, गढ़वा और लातेहार के इलाके में सक्रिय संगठित अपराध से जुड़े अपराधियों का पूरा डाटा फीड किया गया है.

जानकारी देते डीआईजी किशोर कौशल. (वीडियो-ईटीवी भारत)

“C360 सॉफ्टवेयर डेवलप किया गया है. जिसे पलामू प्रमंडल में लागू किया जा रहा है. सबसे पहले पलामू जिला से इसकी शुरुआत होने वाली है. संगठित अपराध या अन्य बड़े अपराधियों से जुड़े हुए पूरे नेटवर्क का डाटा इस सॉफ्टवेयर में फीड किया गया है. अपराधियों का डिजिटल डाटाबेस तैयार किया गया है. इस डेटाबेस में अपराध से जुड़े हुए व्यक्ति की हर एक जानकारी मौजूद रहेगी. उनके सोशल मीडिया, संपत्ति, परिवार, नेटवर्क, पनाहगार, मुकदमों से जुड़ी हुई सभी जानकारी रहेगी. डिजिटल डेटाबेस के आधार पर अपराधियों पर निगरानी और उनके खिलाफ कार्रवाई में सहायता मिलेगी.”- किशोर कौशल, डीआईजी पलामू

पहली बार अपराधियों के घरों की जीपीएस मैपिंग