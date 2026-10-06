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दिल्ली प्रदर्शन के दौरान बेनीवाल को पुलिस ने उठाकर डाला गाड़ी में, सांसद ने दी ये प्रतिक्रिया

सांसद उम्मेदाराम बेनीवाल को डिटेन करती पुलिस ( Source - Ummedaram Beniwal )

बाड़मेर: कथित वोट चोरी को लेकर मंगलवार को दिल्ली में विपक्ष के द्वारा किए जा रहे प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने बाड़मेर-जैसलमेर के सांसद उम्मेदाराम बेनीवाल के हाथ-पांव पड़कर उठाकर गाड़ी में डालकर डिटेन किया. बेनीवाल ने इसे बीजेपी सरकार के तानाशाही रवैये का बड़ा उदाहरण बताया है. उन्होंने कहा कि विपक्ष की आवाज को कुचलने का यह तरीका स्वीकार्य नहीं हो सकता.