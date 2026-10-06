दिल्ली प्रदर्शन के दौरान बेनीवाल को पुलिस ने उठाकर डाला गाड़ी में, सांसद ने दी ये प्रतिक्रिया

दिल्ली प्रदर्शन के दौरान बेनीवाल को पुलिस ने उठाकर डाला गाड़ी में, सांसद ने दी ये प्रतिक्रिया
पुलिस की ओर से की गई कार्रवाई में सांसद उम्मेदाराम बेनीवाल को हाथ–पांव पड़कर उठाते हुए गाड़ी में डाला.
Published : October 6, 2026 at 7:07 PM IST
बाड़मेर: कथित वोट चोरी को लेकर मंगलवार को दिल्ली में विपक्ष के द्वारा किए जा रहे प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने बाड़मेर-जैसलमेर के सांसद उम्मेदाराम बेनीवाल के हाथ-पांव पड़कर उठाकर गाड़ी में डालकर डिटेन किया. बेनीवाल ने इसे बीजेपी सरकार के तानाशाही रवैये का बड़ा उदाहरण बताया है. उन्होंने कहा कि विपक्ष की आवाज को कुचलने का यह तरीका स्वीकार्य नहीं हो सकता.
वोट चोरी को लेकर मंगलवार को दिल्ली में विपक्ष की ओर से किया जा रहे प्रदर्शन के दौरान बाड़मेर जैसलमेर सांसद उम्मेदाराम बेनीवाल भी शामिल हुए. पुलिस की ओर से की गई कार्रवाई में बेनीवाल को हाथ–पांव पड़कर उठाते हुए गाड़ी में डाला. इस पर बेनीवाल ने ट्वीट कर कहा कि बीजेपी के तानाशाही रवैये का इससे बड़ा उदाहरण क्या होगा? वोट चोरी जैसे गंभीर मुद्दे पर विपक्ष की आवाज उठाने के लिए शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहा था. लेकिन जिस तरह पुलिस ने मुझे, देश की संसद के एक निर्वाचित सदस्य को, बलपूर्वक घसीटकर हिरासत में लिया, वह बेहद चिंताजनक है.
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बेनीवाल ने कहा कि मैं स्वयं दिल्ली पुलिस में सेवा कर चुका हूं. इसलिए कानून-व्यवस्था की जिम्मेदारी और पुलिस की भूमिका को भली-भांति समझता हूं. उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में शांतिपूर्ण विरोध को दबाने और विपक्ष की आवाज को कुचलने का यह तरीका स्वीकार्य नहीं हो सकता. उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि जब विपक्ष सवाल पूछे, तो जवाब लोकतांत्रिक तरीके से दिए जाने चाहिए, आवाज दबाकर नहीं. उन्होंने आमजन से अपील करते हुए कहा कि लोकतंत्र को बचाना है, इसके लिए आवाज उठानी पड़ेगी.
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वोट चोरी को लेकर विपक्ष द्वारा मंगलवार को दिल्ली में किया जा रहे हैं प्रदर्शन के दौरान आकाशवाणी के बाहर धरने पर बैठे सांसद उम्मेदाराम बेनीवाल को पुलिसकर्मियों ने उठकर गाड़ी में डाला. हालांकि कुछ देर बाद उन्हें छोड़ दिया गया. फिलहाल नेता विपक्ष राहुल गांधी, कांग्रेस महासचिव सांसद प्रियंका गांधी, कांग्रेस संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल आकाशवाणी केंद्र के अंदर हैं. जबकि बेनीवाल सहित अन्य कांग्रेस सांसद आकाशवाणी केंद्र के बाहर मुख्य द्वार पर फर्श पर ही बैठे हुए हैं.