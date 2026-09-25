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गिरिडीह हत्या मामला: आजसू छात्र संघ का उपाध्यक्ष है आरोपी सतीश यादव, जिलाध्यक्ष समेत 8 लोगों से पुलिस कर रही है पूछताछ

आजसू छात्र संघ के जिलाध्यक्ष के साथ खड़ा आऱोपी सतीश यादव(सबसे बाएं) ( फाइल फोटो- Etv Bharat )

गिरिडीह: डुमरी-गिरिडीह मुख्य मार्ग पर बंदरकुप्पी के समीप एएसआई के बेटे की हत्या के बाद एसपी डॉ. बिमल कुमार ने विशेष जांच दल का गठन कर दिया है. सदर एसडीपीओ जीतबाहन उरांव के नेतृत्व में जांच दल ने कार्रवाई शुरू कर दी है.

एसडीपीओ के नेतृत्व में मुफस्सिल थाना प्रभारी ज्ञान रंजन, नगर थाना प्रभारी श्याम किशोर महतो, स्पेशल सेल के मणिकांत की टीम ने छापेमारी की है. अभी इस मामले में लगभग 6 से अधिक लोगों से पूछताछ की जा रही है. जिनसे पूछताछ हो रही है, उनमें मैगी बेचने वाले दुकानदार के साथ-साथ आजसू छात्र संघ से जुड़े नेता और कार्यकर्ता शामिल हैं. पुलिस पूरे मामले का खुलासा जल्द से जल्द करने का दावा कर रही है.

लोगों से पुलिस कर रही है पूछताछ (Etv Bharat)

आजसू छात्र संघ से सतीश का जुड़ाव

इधर, बताया जाता है कि हत्याकांड में जिस सतीश यादव का नाम आया है, वह पीरटांड थाना इलाके के नावाडीह का रहने वाला है. सतीश पिछले दिनों तब चर्चे में आया था जब आजसू छात्र संघ की जिला कमेटी का पूर्णगठन किया गया था.

जानकारी के अनुसार, सतीश आजसू छात्र संघ का जिला उपाध्यक्ष है. ऐसे में पुलिस आजसू छात्र संघ के जिलाध्यक्ष अक्षय यादव को भी थाना लायी है, जहां उससे पूछताछ की जा रही है.

अक्षय से सतीश के संदर्भ में पूछताछ की गई है. अक्षय ने बताया है कि सतीश आजसू छात्र संघ का जिला उपाध्यक्ष है. दूसरी तरफ सतीश समेत इस घटना में शामिल अन्य लोगों की खोज भी लगातार हो रही है. एक टीम सतीश को खोजने निकली है. इन सब के बीच घटना को लेकर अन्य तकनीकी सबूत भी एकत्रित करने में पुलिस की टीम जुटी है.