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गिरिडीह हत्या मामला: आजसू छात्र संघ का उपाध्यक्ष है आरोपी सतीश यादव, जिलाध्यक्ष समेत 8 लोगों से पुलिस कर रही है पूछताछ

गिरिडीह में एएसआई के बेटे की हत्या के बाद पुलिस की विशेष टीम छानबीन कर रही है.

Hrithik Yadav murder case in Giridih
आजसू छात्र संघ के जिलाध्यक्ष के साथ खड़ा आऱोपी सतीश यादव(सबसे बाएं) (फाइल फोटो- Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 25, 2026 at 12:03 PM IST

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गिरिडीह: डुमरी-गिरिडीह मुख्य मार्ग पर बंदरकुप्पी के समीप एएसआई के बेटे की हत्या के बाद एसपी डॉ. बिमल कुमार ने विशेष जांच दल का गठन कर दिया है. सदर एसडीपीओ जीतबाहन उरांव के नेतृत्व में जांच दल ने कार्रवाई शुरू कर दी है.

एसडीपीओ के नेतृत्व में मुफस्सिल थाना प्रभारी ज्ञान रंजन, नगर थाना प्रभारी श्याम किशोर महतो, स्पेशल सेल के मणिकांत की टीम ने छापेमारी की है. अभी इस मामले में लगभग 6 से अधिक लोगों से पूछताछ की जा रही है. जिनसे पूछताछ हो रही है, उनमें मैगी बेचने वाले दुकानदार के साथ-साथ आजसू छात्र संघ से जुड़े नेता और कार्यकर्ता शामिल हैं. पुलिस पूरे मामले का खुलासा जल्द से जल्द करने का दावा कर रही है.

लोगों से पुलिस कर रही है पूछताछ (Etv Bharat)

आजसू छात्र संघ से सतीश का जुड़ाव

इधर, बताया जाता है कि हत्याकांड में जिस सतीश यादव का नाम आया है, वह पीरटांड थाना इलाके के नावाडीह का रहने वाला है. सतीश पिछले दिनों तब चर्चे में आया था जब आजसू छात्र संघ की जिला कमेटी का पूर्णगठन किया गया था.

जानकारी के अनुसार, सतीश आजसू छात्र संघ का जिला उपाध्यक्ष है. ऐसे में पुलिस आजसू छात्र संघ के जिलाध्यक्ष अक्षय यादव को भी थाना लायी है, जहां उससे पूछताछ की जा रही है.

अक्षय से सतीश के संदर्भ में पूछताछ की गई है. अक्षय ने बताया है कि सतीश आजसू छात्र संघ का जिला उपाध्यक्ष है. दूसरी तरफ सतीश समेत इस घटना में शामिल अन्य लोगों की खोज भी लगातार हो रही है. एक टीम सतीश को खोजने निकली है. इन सब के बीच घटना को लेकर अन्य तकनीकी सबूत भी एकत्रित करने में पुलिस की टीम जुटी है.

क्या है मामला

बता दें कि गुरुवार की रात लगभग 10:30 बजे मैगी खाने के लिए पुलिस पदाधिकारी का पुत्र ऋतिक यादव अपने साथियों के साथ बंदरकुप्पी में स्थित मैगी पॉइंट गया था. यहीं पर सतीश यादव से कहासुनी हुई. जिसके बाद सतीश ने अपने साथियों को बुलाया और ऋतिक के साथ उसके दोस्तों की पिटाई कर दी. ऋतिक को बेरहमी से पीटा गया, जिससे उसकी जान चली गई.

"बंदरकुप्पी के पास मारपीट की घटना घटी है. इस घटना में ऋतिक यादव की जान चली गई. मामले को लेकर कई लोगों से पूछताछ की जा रही. पूछताछ के लिए कई लोगों को थाना लाया गया है. जल्द ही मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा." - जीतवाहन उरांव, एसडीपीओ

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