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नाबालिग ने शौक के लिए खरीदा 7 हजार में हथियार, पलामू पुलिस ने किया गिरफ्तार

पलामू में एक स्टूडेंट को शौक बड़ा भारी पड़ गया. उसके शौक ने उसे रिमांड होम पहुंचा दिया.

MINOR ARRESTED IN PALAMU
हुसैनाबाद थाना, पलामू (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : March 23, 2026 at 5:42 PM IST

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पलामूः 11वीं कक्षा में पढ़ने वाले एक छात्र को हथियार रखने का शौक हुआ. नाबालिग ने सात हजार में हथियार को खरीदा और उसे लेकर लोगों को रौब दिखाने लगा. पुलिस ने कार्रवाई करते हुए नाबालिग को पकड़ लिया और संप्रेक्षण गृह भेज दिया है. मामला पलामू के हुसैनाबाद थाना क्षेत्र का है. नाबालिग ने हथियार के साथ सोशल मीडिया पर कई फोटो भी अपलोड किए थे.

दरअसल पलामू के हुसैनाबाद के इलाके में पुलिस बाइक चेकिंग अभियान चला रही थी. चेकिंग के क्रम में एक बाइकसवार मौके पर पहुंचा और पुलिस को देखते ही भागने लगा. पुलिस ने बाइक का पीछा कर उसको रोका और बाइकसवार की तलाशी ली तो उसके पास से हथियार बरामद हुआ. बाइकसवार नाबालिग पलामू के हुसैनाबाद का रहने वाला है.

नाबालिग एक छात्र है और 7 हजार में उसने गांव के ही एक युवक से हथियार खरीदा था. उसको हथियार रखने का शौक था और हथियार के साथ सोशल मीडिया पर फोटो भी अपलोड कर रहा था. पूछताछ के दौरान पुलिस को कई जानकारियां मिली हैं, जिसके बाद आगे की कार्रवाई की जा रही है. चंदन कुमार, हुसैनाबाद थाना प्रभारी

नाबालिक को हथियार बेचने वाले की भी तलाश की जा रही है और पूरे नेटवर्क के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है. पलामू के हुसैनाबाद पुलिस अनुमंडल क्षेत्र में पिछले चार दिनों के अंदर दूसरी बार एक बाइकसवार के पास से हथियार बरामद हुआ है. नाबालिग को पलामू रिमांड होम में भेजा गया है.

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नाबालिग हथियार के साथ पकड़ा गया
छात्र के पास से हथियार बरामद
MINOR DETAINED
नाबालिग स्टूडेंट पकड़ा गया
MINOR ARRESTED IN PALAMU

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