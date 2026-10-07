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स्कूल के बाहर लहराई तलवार, ईंट लेकर मचाया हुड़दंग, हिरासत में चार युवक

पुलिस की हिरासत में युवक ( फोटो सोर्स- Police )

देहरादून: राजपुर थाना क्षेत्र में स्थित एक राजकीय इंटर कॉलेज के बाहर सड़क किनारे युवकों के झगड़े और हुड़दंग के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है. मामले में पुलिस ने चार युवकों को हिरासत में लेकर उनके खिलाफ 170 बीएनएसएस के तहत कार्रवाई की है. झगड़े और हुड़दंग का वीडियो भी सामने आया था. जिसमें कुछ युवक हाथों में तलवार, ईंट और पत्थर के साथ दिखाई दिए थे. जिसका संज्ञान लेकर अब पुलिस ने कार्रवाई की है.

कैसे शुरू हुआ विवाद? बताया जा रहा है कि मंगलवार को बारिश के दौरान सड़क किनारे पानी जमा होने और एक युवक की साइकिल से पानी की छींटें दूसरे युवक की कमीज पर गिरने को लेकर विवाद शुरू हुआ था. इसके बाद दोनों पक्षों के बीच कहासुनी हुई और देखते ही देखते मामला मारपीट तक पहुंच गया. जिसका वीडियो भी सामने आया. जिसमें कुछ युवक हाथों में तलवार, ईंट-पत्थर लेकर एक युवक को बाहर आने का इशारा करते दिखाई दे रहे हैं.