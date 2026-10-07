स्कूल के बाहर लहराई तलवार, ईंट लेकर मचाया हुड़दंग, हिरासत में चार युवक
देहरादून में सरकारी स्कूल के बाहर सड़क पर झगड़ा कर फैलाई अराजकता, पुलिस ने चार युवकों को हिरासत में लिया
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : October 7, 2026 at 10:22 PM IST
देहरादून: राजपुर थाना क्षेत्र में स्थित एक राजकीय इंटर कॉलेज के बाहर सड़क किनारे युवकों के झगड़े और हुड़दंग के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है. मामले में पुलिस ने चार युवकों को हिरासत में लेकर उनके खिलाफ 170 बीएनएसएस के तहत कार्रवाई की है. झगड़े और हुड़दंग का वीडियो भी सामने आया था. जिसमें कुछ युवक हाथों में तलवार, ईंट और पत्थर के साथ दिखाई दिए थे. जिसका संज्ञान लेकर अब पुलिस ने कार्रवाई की है.
कैसे शुरू हुआ विवाद? बताया जा रहा है कि मंगलवार को बारिश के दौरान सड़क किनारे पानी जमा होने और एक युवक की साइकिल से पानी की छींटें दूसरे युवक की कमीज पर गिरने को लेकर विवाद शुरू हुआ था. इसके बाद दोनों पक्षों के बीच कहासुनी हुई और देखते ही देखते मामला मारपीट तक पहुंच गया. जिसका वीडियो भी सामने आया. जिसमें कुछ युवक हाथों में तलवार, ईंट-पत्थर लेकर एक युवक को बाहर आने का इशारा करते दिखाई दे रहे हैं.
युवकों को देखकर भागे छात्र-छात्राएं: वहीं, कुछ युवक टिन शेड के नीचे खड़े एक युवक को पकड़ने का प्रयास करते नजर आते हैं. विवाद बढ़ने पर वहां मौजूद लोगों और छात्रों में अफरा-तफरी मच गई. वीडियो में युवक एक-दूसरे के साथ धक्का-मुक्की और मारपीट करते दिखाई दे रहे हैं. इस दौरान बारिश के बीच कॉलेज से निकलने के बाद कुछ छात्र टिन शेड के नीचे बारिश रुकने का इंतजार कर रहे थे. इसी दौरान हथियार और पत्थर लेकर पहुंचे युवकों को देखकर वहां मौजूद छात्र-छात्राएं भागने लगे.
पुलिस की हिरासत में चार लोग: पुलिस के मुताबिक वीडियो की जांच में सामने आया कि घटना मंगलवार की दोपहर की है. वीडियो में दिखाई दे रहे चार युवकों को पुलिस ने हिरासत में लेकर उनके खिलाफ धारा 170 बीएनएस के तहत कार्रवाई की है. हिरासत में लिए गए युवकों की पहचान आशीष कुमार निवासी मंदाकिनी विहार ब्रह्मावाला, आदित्य कुमार निवासी गुजराड़ा सहस्रधारा रोड, अनुज झा निवासी गुजराड़ा सहस्रधारा रोड और अजय कुमार निवासी ममगाई मोहल्ला रायपुर के रूप में हुई है.
"पूछताछ में युवकों ने बताया कि मंगलवार दोपहर के समय सड़क किनारे बारिश का पानी जमा था. जहां एक पक्ष के युवक की साइकिल से पानी की कुछ छींटें दूसरे पक्ष के युवक की कमीज पर गिर गया. जिसके चलते विवाद शुरू हो गया. उनके बीच आपसी कहासुनी और मारपीट की घटना हुई. घटना में किसी छात्र के घायल होने की सूचना नहीं है. सभी की उम्र 21 साल से ऊपर है."- पीड़ी भट्ट, थाना राजपुर प्रभारी
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