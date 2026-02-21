ETV Bharat / state

एएनटीएफ का 'ऑपरेशन शस्यविषम':सिवाना में सब्जियों के बीच बो रखी थी अफीम फसल, आरोपी गिरफ्तार

सिवाना (बालोतरा): अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स (एएनटीएफ) ने 'ऑपरेशन शस्यविषम' चलाकर जिला बालोतरा के सिवाना थाना क्षेत्र में अवैध अफीम की खेती को ध्वस्त कर दिया. एटीएस व एएनटीएफ महानिरीक्षक विकास कुमार ने बताया कि 2,428 अफीम के पौधे बरामद कर नष्ट किए गए तथा आरोपी हरजीराम को गिरफ्तार कर लिया गया. लगभग 2,600 वर्ग मीटर क्षेत्र में उगाई गई इस फसल से 20.8 किलोग्राम अफीम और 1.50 क्विंटल डोडा पोस्त निकल सकता था, जिसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 1.20 करोड़ रुपए आंकी गई है.

एएनटीएफ टीम को पुलिस थाना सिवाना के सरहद काखी क्षेत्र में अफीम की अवैध फसल होने की सूचना मिली. टीम ने सूचना की पुष्टि की तो पाया कि आरोपी हरजीराम ने अपने खेत में अफीम की खेती की हुई है. टीम जब आरोपी के खेत पर पहुंची तो देखा कि पशु बाड़े के पीछे के हिस्से में परदे की आड़ में सब्जियों, रिजका, बाजरी तथा अरंडी की फसल के बीच अफीम की खेती की गई थी. खेत में कुछ फसल पककर तैयार होने की स्थिति में थी, जबकि कुछ कच्ची थी, जिस पर डोडा तथा फूल आए हुए थे. कुछ डोडे पूरी तरह से पके हुए थे. टीम ने आरोपी को पकड़ने के लिए जाल बिछाया और आसपास के खेतों में छुपकर उसके आने का इंतजार करती रही. आरोपी जैसे ही फसल को देखने आया, टीम ने धावा बोलकर उसे अवैध अफीम की फसल के बीच से दबोच लिया. आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर पूछताछ जारी है.