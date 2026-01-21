ETV Bharat / state

हजारीबाग में अफीम की खेती के खिलाफ अभियान जारी, लगभग 70 एकड़ में लगी फसल नष्ट

अफीम की खेती के खिलाफ कार्रवाई के दौरान हजारीबाग पुलिस ( ईटीवी भारत )

हजारीबाग: चौपारण थाना क्षेत्र में अवैध रूप से अफीम की खेती के खिलाफ हजारीबाग पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है. बुधवार को पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि चौपारण थाना अंतर्गत सिकदा के विभिन्न इलाकों में बड़े पैमाने पर अफीम की अवैध खेती की जा रही है. सूचना की पुष्टि के बाद पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर पुलिस और वन विभाग की संयुक्त टीम गठित कर छापेमारी अभियान चलाया गया. इस दौरान करीब 70 एकड़ क्षेत्र में अफीम की फसल पाई गई. यह क्षेत्र बिहार से सटे फल्गु नदी के किनारे का है.



खेती करने वालों की पहचान होते ही होगी कार्रवाई: एसपी

हजारीबाग एसपी अंजनी अंजन ने बताया कि कार्रवाई के दौरान खेतों से अफीम की खेती में उपयोग किए जा रहे 15 डिलीवरी पाइप बरामद किया गया है. पुलिस के अनुसार, अवैध रूप से अफीम की खेती करने वाले व्यक्तियों के नाम और पते का सत्यापन किया जा रहा है. एसपी ने कहा कि दोषियों की पहचान होते ही उनके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट समेत अन्य संबंधित धाराओं के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी.