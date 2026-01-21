ETV Bharat / state

हजारीबाग में अफीम की खेती के खिलाफ अभियान जारी, लगभग 70 एकड़ में लगी फसल नष्ट

हजारीबाग के चौपारण थाना क्षेत्र में लगभग 70 एकड़ में लगे अवैध अफीम की खेती को पुलिस ने नष्ट किया है.

OPIUM CULTIVATION IN HAZARIBAG
अफीम की खेती के खिलाफ कार्रवाई के दौरान हजारीबाग पुलिस (ईटीवी भारत)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : January 21, 2026 at 5:08 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

हजारीबाग: चौपारण थाना क्षेत्र में अवैध रूप से अफीम की खेती के खिलाफ हजारीबाग पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है. बुधवार को पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि चौपारण थाना अंतर्गत सिकदा के विभिन्न इलाकों में बड़े पैमाने पर अफीम की अवैध खेती की जा रही है. सूचना की पुष्टि के बाद पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर पुलिस और वन विभाग की संयुक्त टीम गठित कर छापेमारी अभियान चलाया गया. इस दौरान करीब 70 एकड़ क्षेत्र में अफीम की फसल पाई गई. यह क्षेत्र बिहार से सटे फल्गु नदी के किनारे का है.

खेती करने वालों की पहचान होते ही होगी कार्रवाई: एसपी

हजारीबाग एसपी अंजनी अंजन ने बताया कि कार्रवाई के दौरान खेतों से अफीम की खेती में उपयोग किए जा रहे 15 डिलीवरी पाइप बरामद किया गया है. पुलिस के अनुसार, अवैध रूप से अफीम की खेती करने वाले व्यक्तियों के नाम और पते का सत्यापन किया जा रहा है. एसपी ने कहा कि दोषियों की पहचान होते ही उनके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट समेत अन्य संबंधित धाराओं के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

संवाददाता गौरव प्रकाश की रिपोर्ट (ईटीवी भारत)

तकनीकी मदद से अफीम खेती की हुई पहचान

हजारीबाग पुलिस ने यह कार्रवाई इंटेलिजेंस और तकनीक के जरिए की है. इन दिनों सुदूरवर्ती जंगली क्षेत्र में ड्रोन की मदद से नजर रखी जा रही है. इस दौरान अवैध रूप से अफीम की खेती की तस्वीर ड्रोन में कैद हुई. पुलिस ने कार्रवाई करते हुए लगभग 70 एकड़ खेत में लगे अफीम की फसल को नष्ट किया है. महत्वपूर्ण बात यह है कि हाल के दिनों में लगभग 100 एकड़ जमीन में लगी अफीम पुलिस द्वारा नष्ट की गई है. जो इस ओर इशारा करता है कि हजारीबाग का सुदूरवर्ती ग्रामीण और जंगली क्षेत्र अफीम की खेती के लिए उपयोग में लाया जा रहा है.

ये भी पढ़ें: अफीम तस्करों की संपत्ति होगी जब्त! पलामू पुलिस तैयार कर रही सूची, मुकदमों के अनुसंधान में लायी गई तेजी

कोडरमा के गझंडी जंगल में चोरी छुपे हो रही थी अफीम की खेती, पुलिस ने किया नष्ट

पुलिसिया कार्रवाई से अफीम तस्करों ने बदला ठिकाना, सुदूरवर्ती जंगलों में शुरू की अफीम की खेती!

TAGGED:

HAZARIBAG
OPIUM CULTIVATION
अवैध अफीम के खिलाफ अभियान
हजारीबाग में अफीम की खेती
OPIUM CULTIVATION IN HAZARIBAG

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.