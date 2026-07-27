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शिमला में हो रही थी भांग की अवैध खेती, पुलिस ने नष्ट किए 2,820 पौधे, NDPS एक्ट के तहत FIR दर्ज

शिमला में भांग की अवैध खेती ( @Shimla Police )

शिमला: हिमाचल प्रदेश में ऊपरी शिमला में अवैध भांग की खेती करने का मामला सामने आया है. 26 जुलाई को पुलिस चौकी डोडरा क्वार के तहत अवैध भांग की खेती के खिलाफ कार्रवाई करते हुए पुलिस ने दो अलग-अलग मामले दर्ज किए हैं. एनडीपीएस एक्ट की धारा 20 के तहत दो एफआईआर दर्ज की गई है. शिमला पुलिस के मुताबिक पुलिस की एक टीम क्षेत्र में गश्त एवं कानून-व्यवस्था ड्यूटी पर तैनात थी. इसी दौरान निरीक्षण के समय ग्राम गोसांगू में अवैध रूप से भांग की खेती किए जाने के दो मामले सामने आए. पहले मामले में 1,530 पौधे किए नष्ट पहले मामले में ग्राम गोसांगू में सूर्य देव निवासी धन्द्रावाड़ी के कब्जे वाली भूमि पर अवैध भांग की खेती की गई थी. यहां कुल 1,550 भांग के पौधे अवैध रूप से उगाए गए थे. इनमें से 1,530 पौधों को मौके पर ही नियमानुसार नष्ट कर दिया गया, जबकि बाकि बचे पौधों को आवश्यक कानूनी कार्रवाई के लिए कब्जे में लिया गया है और एनडीपीएस के तहत मामला दर्ज कर लिया है. दूसरे मामले में नष्ट किए 1,290 पौधे