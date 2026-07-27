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शिमला में हो रही थी भांग की अवैध खेती, पुलिस ने नष्ट किए 2,820 पौधे, NDPS एक्ट के तहत FIR दर्ज

ऊपरी शिमला में पुलिस ने भांग की अवैध खेती के दो अलग-अलग मामलों का पर्दाफाश किया और भांग के पौधों को नष्ट किया.

Shimla Illegal cannabis cultivation
शिमला में भांग की अवैध खेती (@Shimla Police)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : July 27, 2026 at 2:33 PM IST

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शिमला: हिमाचल प्रदेश में ऊपरी शिमला में अवैध भांग की खेती करने का मामला सामने आया है. 26 जुलाई को पुलिस चौकी डोडरा क्वार के तहत अवैध भांग की खेती के खिलाफ कार्रवाई करते हुए पुलिस ने दो अलग-अलग मामले दर्ज किए हैं. एनडीपीएस एक्ट की धारा 20 के तहत दो एफआईआर दर्ज की गई है. शिमला पुलिस के मुताबिक पुलिस की एक टीम क्षेत्र में गश्त एवं कानून-व्यवस्था ड्यूटी पर तैनात थी. इसी दौरान निरीक्षण के समय ग्राम गोसांगू में अवैध रूप से भांग की खेती किए जाने के दो मामले सामने आए.

पहले मामले में 1,530 पौधे किए नष्ट

पहले मामले में ग्राम गोसांगू में सूर्य देव निवासी धन्द्रावाड़ी के कब्जे वाली भूमि पर अवैध भांग की खेती की गई थी. यहां कुल 1,550 भांग के पौधे अवैध रूप से उगाए गए थे. इनमें से 1,530 पौधों को मौके पर ही नियमानुसार नष्ट कर दिया गया, जबकि बाकि बचे पौधों को आवश्यक कानूनी कार्रवाई के लिए कब्जे में लिया गया है और एनडीपीएस के तहत मामला दर्ज कर लिया है.

दूसरे मामले में नष्ट किए 1,290 पौधे

वहीं, दूसरे मामले में ग्राम गोसांगू में उजेंद्री देवी निवासी धन्द्रावाड़ी के कब्जे वाली भूमि पर 1,310 भांग के पौधे अवैध रूप से लगाए गए थे. शिमला पुलिस के मुताबिक इनमें से 1,290 पौधों को पुलिस की टीम ने मौके पर ही नष्ट कर दिया गया है, जबकि बाकी बचे पौधों को आगामी कार्रवाई के लिए सुरक्षित रखा गया है. दोनों मामलों में कुल 2,860 अवैध भांग के पौधों का पता लगा है, जिसमें से 2,820 पौधों को मौके पर ही खत्म कर दिया गया. दोनों मामलों में एनडीपीएस की धारा 20 के तहत मामले दर्ज कर लिए गए हैं. शिमला पुलिस द्वारा आगामी कार्रवाई की जा रही है.

पुलिस की आमजन से अपील

वहीं, जिला पुलिस ने आम लोगों से भी अपील की है कि मादक पदार्थों की अवैध खेती, तस्करी अथवा किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधि की सूचना तत्काल पुलिस को दें. सूचना देने वाले व्यक्ति की पहचान पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी. गौरतलब है कि हिमाचल को नशा मुक्त बनाने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत नशा तस्करों और नशा कारोबारियों पर कड़ी कार्रवाई की जा रही है.

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