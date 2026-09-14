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मेरठ में मस्जिद विवाद में व्यापारी पर हमले का आरोप; पुलिस फोर्स तैनात, जानें पूरा मामला

मेरठ में मस्जिद विवाद में व्यापारी पर हमले का आरोप. ( Photo Credit: ETV Bharat )

मेरठ: केसरगंज मंडी क्षेत्र में मस्जिद निर्माण की शिकायत करने वाले स्थानीय व्यापारी ईश्वर चंद कंसल के साथ मारपीट, अभद्रता और जान से मारने की धमकी देने की घटना सामने आई है. इस घटना के बाद इलाके में तनाव है और पुलिस फोर्स तैनात की गई है. विवाद की सूचना पर पहुंची पुलिस ने मोर्चा संभाला और स्थिति को नियंत्रण में लिया. विश्व हिंदू परिषद (विहिप) के दर्जनों कार्यकर्ताओं ने मौके पर पहुंचकर जमकर हंगामा किया और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है. ​ पीड़ित व्यापारी ईश्वर चंद कंसल के अनुसार, रविवार सुबह जब वह रास्ते से गुजर रहे थे, तभी केसरगंज मस्जिद के पास मौलाना कमर, उनके बेटे साद और मुतवल्ली भूरा ने उनसे बदसलूकी की और कॉलर पकड़कर मारपीट शुरू कर दी. मेरठ में मस्जिद विवाद में व्यापारी पर हमले का आरोप. (Video Credit: ETV Bharat) आरोप है कि इस दौरान भीड़ जुटाकर उन्हें जान से मारने की धमकी भी दी गई. ​ईश्वर चंद कंसल का दावा है कि उन्होंने पहले भी मस्जिद परिसर में बिना अनुमति हो रहे निर्माण और खुले में शौचालय निर्माण की शिकायत प्रशासन से की थी. प्रशासन द्वारा रोक लगाए जाने के बावजूद मस्जिद में पुन: कार्य शुरू कर दिया गया था, जिसका विरोध करने पर उन्हें निशाना बनाया गया है. ​घटना की सूचना मिलने पर पुलिस टीम तुरंत मौके पर पहुंची और पूरे क्षेत्र को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया. क्या कहती है पुलिस: ​एसपी सिटी विनायक गोपाल भोंसले ने बताया दोपहर के समय केसरगंज मंडी स्थित मस्जिद में तीन दिन पूर्व बिना अनुमति कंस्ट्रक्शन होने की बात सामने आई थी, जिसे आपसी सहमति से रुकवा दिया गया था. रविवार को एक मीडिया चैनल द्वारा वहां बाइट ली जा रही थी, उसी दौरान दो पक्षों के बीच कहासुनी और नोकझोंक हुई. मारपीट या किसी बड़े विवाद की बातें अफवाह है. पुलिस ने तुरंत मौके पर पहुंचकर दखल दिया और शांति व्यवस्था कायम की है.