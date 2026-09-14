मेरठ में मस्जिद विवाद में व्यापारी पर हमले का आरोप; पुलिस फोर्स तैनात, जानें पूरा मामला
फिलहाल, पुलिस और प्रशासन पूरे इलाके पर ड्रोन व सोशल मीडिया निगरानी के जरिए पैनी नजर बनाए हुए है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 14, 2026 at 8:35 AM IST
मेरठ: केसरगंज मंडी क्षेत्र में मस्जिद निर्माण की शिकायत करने वाले स्थानीय व्यापारी ईश्वर चंद कंसल के साथ मारपीट, अभद्रता और जान से मारने की धमकी देने की घटना सामने आई है. इस घटना के बाद इलाके में तनाव है और पुलिस फोर्स तैनात की गई है.
विवाद की सूचना पर पहुंची पुलिस ने मोर्चा संभाला और स्थिति को नियंत्रण में लिया. विश्व हिंदू परिषद (विहिप) के दर्जनों कार्यकर्ताओं ने मौके पर पहुंचकर जमकर हंगामा किया और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है.
पीड़ित व्यापारी ईश्वर चंद कंसल के अनुसार, रविवार सुबह जब वह रास्ते से गुजर रहे थे, तभी केसरगंज मस्जिद के पास मौलाना कमर, उनके बेटे साद और मुतवल्ली भूरा ने उनसे बदसलूकी की और कॉलर पकड़कर मारपीट शुरू कर दी.
आरोप है कि इस दौरान भीड़ जुटाकर उन्हें जान से मारने की धमकी भी दी गई. ईश्वर चंद कंसल का दावा है कि उन्होंने पहले भी मस्जिद परिसर में बिना अनुमति हो रहे निर्माण और खुले में शौचालय निर्माण की शिकायत प्रशासन से की थी.
प्रशासन द्वारा रोक लगाए जाने के बावजूद मस्जिद में पुन: कार्य शुरू कर दिया गया था, जिसका विरोध करने पर उन्हें निशाना बनाया गया है. घटना की सूचना मिलने पर पुलिस टीम तुरंत मौके पर पहुंची और पूरे क्षेत्र को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया.
क्या कहती है पुलिस: एसपी सिटी विनायक गोपाल भोंसले ने बताया दोपहर के समय केसरगंज मंडी स्थित मस्जिद में तीन दिन पूर्व बिना अनुमति कंस्ट्रक्शन होने की बात सामने आई थी, जिसे आपसी सहमति से रुकवा दिया गया था.
रविवार को एक मीडिया चैनल द्वारा वहां बाइट ली जा रही थी, उसी दौरान दो पक्षों के बीच कहासुनी और नोकझोंक हुई. मारपीट या किसी बड़े विवाद की बातें अफवाह है. पुलिस ने तुरंत मौके पर पहुंचकर दखल दिया और शांति व्यवस्था कायम की है.
नामजद लोगों के खिलाफ निरोधात्मक कार्रवाई की जा रही है. शहर का सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश करने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा. सोशल मीडिया पर भी पैनी नजर रखी जा रही है. अफवाह फैलाने या शांति भंग करने वालों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
AIMIM नेता ने क्या कहा: वहीं, AIMIM नेता इमरान ने कहा कि तीन दिन पहले केसरगंज मस्जिद पर लेंटर डालने का काम चल रहा था, जिसे प्रशासन के रोकने पर मस्जिद कमेटी ने मान लिया था.
रविवार सुबह लगभग 11 बजे सचिन सिरोही और एक अन्य व्यक्ति भीड़ के साथ जूते पहनकर मस्जिद में घुसने की कोशिश करने लगे. जब इमाम साहब ने उन्हें रोका, तो उनके साथ बदतमीजी, मारपीट और जान से मारने की धमकी दी गई.
पुलिस इमाम साहब को थाने ले आई है. उन्होंने सचिन सिरोही पर शहर का माहौल खराब करने का आरोप लगाते हुए उनके खिलाफ लिखित तहरीर देकर कानूनी कार्रवाई की मांग की है.
क्या कहते हैं व्यापारी नेता: व्यापारी नेता जीतू नागपाल ने आरोप लगाया कि चुनाव नजदीक आते ही शहर की फिजा खराब करने और छोटी-छोटी बातों को हिंदू-मुस्लिम का मुद्दा बनाने की कोशिश की जा रही है.
उन्होंने कहा कि मस्जिद में केवल लेंटर मरम्मत का काम हो रहा था, जिसे बड़ा बवाल बना दिया गया. उन्होंने मेरठ जिला प्रशासन और एसएसपी से अपील की है कि माहौल बिगाड़ने वालों पर सख्त रवैया अपनाया जाए और सतर्कता बरती जाए.
उन्होंने बताया कि पुलिस अधिकारियों से बातचीत हुई है और उन्होंने इमाम/मौलाना को छोड़ने तथा मामले को शांतिपूर्वक हल करने का आश्वासन दिया है. पुलिस अधिकारियों के आश्वासन के बाद मामला शांत हुआ. पुलिस प्रशासन पूरे इलाके पर ड्रोन व सोशल मीडिया निगरानी के जरिए पैनी नजर बनाए हुए है.
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