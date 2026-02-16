रायपुर पुलिस महकमे में सर्जरी, प्रधान आरक्षकों समेत आरक्षकों के ट्रांसफर, नव आरक्षकों की पदस्थापना
रायपुर में कमिश्नरी लागू होने के बाद पुलिस महकमे में सर्जरी की गई है. प्रधान आरक्षक और आरक्षकों के ट्रांसफर आदेश जारी हुए हैं.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : February 16, 2026 at 7:22 PM IST|
Updated : February 16, 2026 at 7:28 PM IST
रायपुर : रायपुर में कमिश्नरी प्रणाली लागू होने के बाद सोमवार को रायपुर कमिश्नर डॉक्टर संजीव शुक्ला ने 36 आरक्षक और प्रधान आरक्षक को आरक्षी केंद्र से स्थानांतरित कर थाने में पोस्टिंग दी .
किसे कहां मिली पोस्टिंग ?
01 - महिला प्रधान आरक्षक रेहाना चंद्राकर, आरक्षक दिलीप साहू, आरक्षक जितेंद्र सिंह, आरक्षक महेंद्र दीवान को रक्षित आरक्षित केंद्र से हटाकर उन्हें थाना देवेंद्र नगर तबादला किया गया है.
02- आरक्षक जितेंद्र कुमार साहू, आरक्षक दिनेश शुक्ला, आरक्षक जगदेव प्रसाद वर्मा, महिला आरक्षक दीपमाला एक्का को रक्षित आरक्षी केंद्र से हटाकर थाना गंज भेजा गया है.
03 - आरक्षक जीवन लाल वर्मा, आरक्षक मनीष ठाकुर, आरक्षक मोहम्मद निसार खान, महिला आरक्षक शकुंतला कौशिक को रक्षित आरक्षी केंद्र से तबादला करके उन्हें थाना मौदहापारा स्थानांतरित किया गया है.
04- आरक्षक विजय वर्मा, आरक्षक प्रमोद सिंह, आरक्षक नरेश कुमार भोई, महिला आरक्षक सविता साहू को रक्षित आरक्षी केंद्र रायपुर से हटाकर उन्हें थाना गोल बाजार स्थानांतरित किया गया है.
05- आरक्षक राजू राम मरावी, आरक्षक शिवनंदन साहू, आरक्षक मोहम्मद रुस्तम, आरक्षक महिला नीतू सिंह को रक्षित आरक्षी केंद्र से तबादला करते हुए उन्हें थाना आजाद चौक पर पदस्थापना दी गई है.
06 -आरक्षक किशोर नायक, आरक्षक शिवाकांत मिश्रा, आरक्षक शेख कयूम और महिला आरक्षक सुमित्रा उईके को रक्षित आरक्षी केंद्र से हटाकर उन्हें थाना सरस्वती नगर स्थानांतरित किया गया है.
07- आरक्षक भवानी सिंह चौहान, आरक्षक मोहम्मद शहाबुद्दीन, आरक्षक भूपेंद्र दुबे, आरक्षक सतीश कुमार चंद्रवंशी को रक्षित आरक्षित केंद्र से तबादला करके उन्हें थाना कबीर नगर भेजा गया है.
08- महिला प्रधान आरक्षक ज्योति भोई, आरक्षक अजय साहू ,आरक्षक भूपेंद्र पात्र, आरक्षक सुरेश भोई को रक्षित आरक्षी केंद्र से हटाकर उन्हें थाना उरला भेजा गया है.
09-आरक्षक मोहम्मद कादर कुरैशी, आरक्षक हेमंत कुमार, आरक्षक गौरव कुमार राजपूत और आरक्षक बद्री प्रसाद बंजारे को रक्षित आरक्षित केंद्र से हटाकर उन्हें थाना पंडरी स्थानांतरित किया गया है.
10-महिला आरक्षक जयंती वर्मा रक्षित केंद्र से तबादला करके उन्हें पुलिस उपायुक्त उत्तर के दफ्तर में पदस्थापना दी गई है.
11-आरक्षक योगेश वर्मा को रक्षित केंद्र से हटाकर उन्हें पुलिस उपयुक्त मध्य के दफ्तर में पोस्टिंग दी गई है.
12-महिला आरक्षक सरस्वती ध्रुव को रक्षित केंद्र से तबादला करके उन्हें पुलिस उपायुक्त पश्चिम के दफ्तर में पोस्टिंग दी गई है.
13-आरक्षक भारत पटेल को आरक्षित केंद्र से हटाकर उन्हें पुलिस उपयुक्त क्राइम एवं साइबर के दफ्तर में पोस्टिंग की गई है.
14-नव आरक्षक निलेश कुमार को रक्षित केंद्र से हटाते हुए उन्हें अतिरिक्त पुलिस उपयुक्त मध्य के कार्यालय में पोस्टिंग दी गई है.
15-दीपेश सोम को थाना देवेंद्र नगर से हटाकर उन्हें सहायक पुलिस आयुक्त सिविल लाइन दफ्तर में पोस्टिंग दी गई है.
16-महिला आरक्षक सरिता बघेल को रक्षित केंद्र से हटाकर उन्हें भी सहायक पुलिस आयुक्त सिविल लाइन के दफ्तर में पोस्टिंग की गई है.
17-महिला नव आरक्षक श्रेया सिंह को रक्षित केंद्र से तबादला करते हुए उन्हें सहायक पुलिस आयुक्त कोतवाली के दफ्तर में प्रतिस्थापन दी गई है.
18- आरक्षक पुरुषोत्तम द्विवेदी को रक्षित केंद्र से हटाकर उन्हें सहायक पुलिस आयुक्त उरला भेजा गया है.
19-महिला नव आरक्षक किरण जगत को रक्षित केंद्र से तबादला करके उन्हें सहायक पुलिस आयुक्त पुरानी बस्ती पोस्टिंग दी गई है, इसके साथ ही आरक्षक डागेश्वर गायकवाड को भी रक्षित केंद्र से हटाकर सहायक पुलिस आयुक्त पुरानी बस्ती में पद स्थापना दी गई है.
20- महिला नव आरक्षक माला निर्मलकर को रक्षित केंद्र से हटाकर उन्हें सहायक पुलिस आयुक्त आजाद चौक के कार्यालय में पोस्टिंग दी गई है.
21- प्रधान आरक्षक मनोज साहू को थाना आमा नाका से हटाकर उन्हें सहायक पुलिस आयुक्त राजेंद्र नगर पोस्टिंग दी गई है
22-आरक्षक दिलीप जांगड़े को सहायक पुलिस आयुक्त सिविल लाइन से हटाकर उन्हें थाना सिविल लाइन में पोस्टिंग दी गई है.
