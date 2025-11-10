ETV Bharat / state

प्रयागराज में फिर होगा आस्था और भक्ति का संगम, माघ मेला 2026 के लिए बसेगा नगर

पुलिस प्रशासन की ओर से भूमि पूजन के साथ माघ मेले का औपचारिक आगाज, मेला क्षेत्र में 17 थाने बनाए जाएंगे

मेला क्षेत्र में भूमि पूजन करते पुलिस अधिकारी और पुजारी.
मेला क्षेत्र में भूमि पूजन करते पुलिस अधिकारी और पुजारी. (OLICE COMMISSIONERATE PRAYAGRAJ)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : November 10, 2025 at 6:42 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

प्रयागराजः संगम के किनारे हर साल की तरह इस बार भी माघ मेले का आयोजन किया जा रहा है. 3 जनवरी से लगने माघ मेले 2026 की तैयारियों की औपचारिक शुरुआत सोमवार को पुलिस विभाग के भूमि पूजन के साथ हो गई है. माघ मेला क्षेत्र में पुलिस लाइन बनाने के लिए अधिकारियों एवं पुजारियों द्वारा वैदिक मंत्रोच्चार के बीच भूमि पूजन किया गया. पूजन के बाद से संगम क्षेत्र में पुलिस विभाग की ड्यूटी लगनी शुरू हो जाएगी.

माघ मेले के दौरान आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा एवं सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने विभिन्न विभागों के साथ मिलकर समन्वित तैयारियां शुरू कर दी हैं. मेले के प्रमुख स्थलों पर साफ-सफाई, जलापूर्ति, विद्युत व्यवस्था तथा यातायात प्रबंधन के लिए भी कार्ययोजना बनाई जा रही है.

पुलिस कमिश्नर योगेंद्र सिंह ने बताया कि पुलिस विभाग की ओर से माघ मेले के लिए भूमि पूजन किया गया है. त्रिवेणी धाम पर आने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए इस बार पुलिस विभाग की ड्यूटी या बढ़ाई गई हैं. क्योंकि 75 साल बाद इस बार महामाध लग रहा है. इसलिए इस बार श्रद्धालुओं की संख्या भी अन्य मार्ग मेलों की अपेक्षा ज्यादा होगी. पूरे मेला क्षेत्र में 17 थाने बनाए जाएंगे, जबकि 40 पुलिस चौकी बनाई गई है. मेला क्षेत्र में पुलिस की ऑफिस बन चुकी है और डीसीपी माघ मेला की तैनाती भी की जा चुकी है.

पुलिस कमिश्नर ने बताया कि सहायक नोडल अधिकारी की भी तैनाती हो चुकी है. अब फेज वाइज ड्यूटी लगानी शुरू कर दी गई है. संगम आने वाले श्रद्धालुओं को शुभ व्यवस्थित तरीके कैसे स्नान कराकर वापस भेजने के प्रति पुलिस विभाग का पूरा समर्पण रहेगा. मेले में तैनात प्रत्येक पुलिसकर्मी की प्रथम ड्यूटी होगी कि श्रद्धालुओं को कुशलतापूर्वक स्नान कर कर मेला क्षेत्र से बाहर निकले. आपात स्थिति से निपटने के लिए सर्विलेंस एटीएस बीडीएस सभी प्रकार की टीम यहां पर तैनात रहेगी. पूरा मिला पुलिस विभाग अत्याधुनिक उपकरणों से लेस रहेगा.


इसे भी पढ़ें-माघ मेला 2026; महाकुंभ के बाद संगम पर फिर से बसेगा नया शहर, ड्रोन सर्वे से बनेगी रूपरेखा, होगी थ्रीडी मैपिंग

TAGGED:

MAGH MELA 2026 IN PRAYAGRAJ
प्रयागराज में माघ मेला
NEW CITY ESTABLISHED PRAYAGRAJ
WHY MAGH MELA IN PRAYAGRAJ
MAGH MELA 2026

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

दीपोत्सव प्रोग्राम के मंच पर विदेशी कलाकारों ने किया रामलीला का मंचन, अयोध्या देखकर मोहित हुए कलाकार

ऑनलाइन गेम से बढ़ रहे अपराध और आत्महत्या के मामले; यूपी पुलिस गेमिंग प्लेटफॉर्म का जुटा रही डेटा

यूपी में धनतेरस पर बंपर खरीदारी, लखनऊ में 100 करोड़ के बर्तन बिके, GST कम होने से बाजारों में रौनक

इस बार त्योहार पर यात्रियों को आसानी से मिल रहा तत्काल टिकट, आधार से ओटीपी के बाद कम हो गई दलालों की सेंधमारी

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.