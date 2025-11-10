ETV Bharat / state

प्रयागराज में फिर होगा आस्था और भक्ति का संगम, माघ मेला 2026 के लिए बसेगा नगर

माघ मेले के दौरान आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा एवं सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने विभिन्न विभागों के साथ मिलकर समन्वित तैयारियां शुरू कर दी हैं. मेले के प्रमुख स्थलों पर साफ-सफाई, जलापूर्ति, विद्युत व्यवस्था तथा यातायात प्रबंधन के लिए भी कार्ययोजना बनाई जा रही है.

प्रयागराजः संगम के किनारे हर साल की तरह इस बार भी माघ मेले का आयोजन किया जा रहा है. 3 जनवरी से लगने माघ मेले 2026 की तैयारियों की औपचारिक शुरुआत सोमवार को पुलिस विभाग के भूमि पूजन के साथ हो गई है. माघ मेला क्षेत्र में पुलिस लाइन बनाने के लिए अधिकारियों एवं पुजारियों द्वारा वैदिक मंत्रोच्चार के बीच भूमि पूजन किया गया. पूजन के बाद से संगम क्षेत्र में पुलिस विभाग की ड्यूटी लगनी शुरू हो जाएगी.

पुलिस कमिश्नर योगेंद्र सिंह ने बताया कि पुलिस विभाग की ओर से माघ मेले के लिए भूमि पूजन किया गया है. त्रिवेणी धाम पर आने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए इस बार पुलिस विभाग की ड्यूटी या बढ़ाई गई हैं. क्योंकि 75 साल बाद इस बार महामाध लग रहा है. इसलिए इस बार श्रद्धालुओं की संख्या भी अन्य मार्ग मेलों की अपेक्षा ज्यादा होगी. पूरे मेला क्षेत्र में 17 थाने बनाए जाएंगे, जबकि 40 पुलिस चौकी बनाई गई है. मेला क्षेत्र में पुलिस की ऑफिस बन चुकी है और डीसीपी माघ मेला की तैनाती भी की जा चुकी है.

पुलिस कमिश्नर ने बताया कि सहायक नोडल अधिकारी की भी तैनाती हो चुकी है. अब फेज वाइज ड्यूटी लगानी शुरू कर दी गई है. संगम आने वाले श्रद्धालुओं को शुभ व्यवस्थित तरीके कैसे स्नान कराकर वापस भेजने के प्रति पुलिस विभाग का पूरा समर्पण रहेगा. मेले में तैनात प्रत्येक पुलिसकर्मी की प्रथम ड्यूटी होगी कि श्रद्धालुओं को कुशलतापूर्वक स्नान कर कर मेला क्षेत्र से बाहर निकले. आपात स्थिति से निपटने के लिए सर्विलेंस एटीएस बीडीएस सभी प्रकार की टीम यहां पर तैनात रहेगी. पूरा मिला पुलिस विभाग अत्याधुनिक उपकरणों से लेस रहेगा.



