ETV Bharat / state

झारखंड पुलिस के जांबाजों को मिलेगा पदक, IPS से दारोगा और जवान तक सूची में शामिल

ग्राफिक्स इमेज ( Etv Bharat )

रांची: झारखंड स्थापना दिवस समारोह और वर्तमान सरकार के दूसरी वर्षगांठ के अवसर पर राज्य के पुलिस महकमे के अधिकारियों और जवानों को सम्मानित किया जाएगा. 28 नवंबर को आयोजित होने वाले मुख्य समारोह में आईपीएस अधिकारियों से लेकर डीएसपी, पुलिस अवर निरीक्षक और आरक्षी तक को उनकी सेवा और योगदान के लिए पदक से अलंकृत किया जाएगा. पुलिस मुख्यालय ने 21 नवंबर को इस संबंध में आदेश जारी किया है. जारी सूची में दो श्रेणियों में सम्मान देने की बात कही गई है. पहली श्रेणी वीरता पदक और दूसरी श्रेणी सराहनीय सेवा पदक की है.

IPS अधिकारियों को भी मिलेगा सम्मान