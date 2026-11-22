झारखंड पुलिस के जांबाजों को मिलेगा पदक, IPS से दारोगा और जवान तक सूची में शामिल
रांची में 28 नवंबर को आयोजित होने वाले मुख्य समारोह में पुलिस महकमे के अधिकारियों और जवानों को सम्मानित किया जाएगा. रिपोर्ट- प्रशांत कुमार.
Published : November 22, 2026 at 12:46 PM IST
रांची: झारखंड स्थापना दिवस समारोह और वर्तमान सरकार के दूसरी वर्षगांठ के अवसर पर राज्य के पुलिस महकमे के अधिकारियों और जवानों को सम्मानित किया जाएगा. 28 नवंबर को आयोजित होने वाले मुख्य समारोह में आईपीएस अधिकारियों से लेकर डीएसपी, पुलिस अवर निरीक्षक और आरक्षी तक को उनकी सेवा और योगदान के लिए पदक से अलंकृत किया जाएगा. पुलिस मुख्यालय ने 21 नवंबर को इस संबंध में आदेश जारी किया है. जारी सूची में दो श्रेणियों में सम्मान देने की बात कही गई है. पहली श्रेणी वीरता पदक और दूसरी श्रेणी सराहनीय सेवा पदक की है.
IPS अधिकारियों को भी मिलेगा सम्मान
वीरता पदक की सूची में दो IPS अधिकारी शामिल है. जिनमें नरेंद्र कुमार सिंह और राकेश रंजन के नाम प्रमुख हैं.
दरअसल, नरेंद्र कुमार सिंह वर्तमान में पुलिस महानिरीक्षक (अभियान) झारखंड के पद पर पदस्थापित हैं. इन्हें JCM-2024 के तहत वीरता पदक के लिए चयनित किया गया है. वही राकेश रंजन वर्तमान में वरीय पुलिस अधीक्षक हैं. इन्हें भी JCM-2024 के तहत वीरता पदक मिलना है.
इसके साथ ही सराहनीय सेवा पदक की सूची में भी कई आईपीएस अधिकारियों के नाम शामिल हैं. जिसमें असीम विक्रांत मिंज, अनीशा गुप्ता, राज कुमार महता, दीपक कुमार शर्मा, मुकेश कुमार और दीपक कुमार पांडेय शामिल हैं. डीएसपी रैंक के अधिकारियों को भी वीरता पदक
वीरता पदक की सूची में डीएसपी रैंक के अधिकारी भी शामिल हैं
नीरज कुमार वर्तमान में पुलिस उपाधीक्षक, हटिया, रांची पदस्थ है, इससे पहले वे एटीएस में पदस्थापित थे जबकि प्रकाश सोय वर्तमान में पुलिस उपाधीक्षक, विधि व्यवस्था में पदस्थ है, इससे पहले कोतवाली रांची में पदस्थापित थे. दोनों अधिकारियों को JCM-2023 और JCM-2024 की सूची में शामिल किया गया है.
दारोगा और जवान भी सम्मानित होंगे
वीरता पदक की सूची में पुलिस अवर निरीक्षक (दारोगा) और आरक्षी भी शामिल हैं. इनमें राजीव कुमार भगत, दिव्य प्रकाश, सनोज कुमार चौधरी, सुभाष चंद्र लकड़ा, सोनू कुमार साहू, शंकर प्रसाद कुशवाह, राजबलम कुमार और शिवलाल गुप्ता के नाम हैं. इसके अलावा आरक्षी 621 प्रकाश कुमार यादव को भी वीरता पदक के लिए चयनित किया गया है.
28 नवंबर को होगा सम्मान
झारखंड पुलिस मुख्यालय की ओर से जारी आदेश के मुताबिक, 28 नवंबर 2026 को आयोजित मुख्य समारोह में चयनित पुलिस पदाधिकारियों और कर्मियों को सम्मानित किया जाएगा. इस सम्मान के जरिए पुलिस विभाग के अलग-अलग पदों पर कार्यरत अधिकारियों और जवानों के योगदान को पदक प्रदान किया जाएगा.
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