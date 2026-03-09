लखनऊ: सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा में नकलचियों पर कसेगा शिकंजा, विभाग ने जारी किया वेबसाइट व फोन नंबर
पेपर लीक करने वालों के खिलाफ यूपी पुलिस विभाग सख्त
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : March 9, 2026 at 7:34 PM IST
लखनऊ: आगामी सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा के लिए यूपी पुलिस ने अभी से प्रयास शुरू कर दिए गए हैं. परीक्षा में नकल और पेपर लीक जैसे मामलों को रोकने के लिए पुलिस विभाग की ओर से ईमेल आईडी व फोन नंबर जारी किया गया है. जिस पर परीक्षा से संबंधित नकल या पर्चा लीक की शिकायत की जा सकती है.
पुलिस भर्ती व प्रोन्नति बोर्ड: इस संबंध में उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती व प्रोन्नति बोर्ड के आधिकारिक ट्विटर हैंडल अकाउंट से एक जानकारी साझा की गई है. जिसमें कहा गया है कि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने लिखित परीक्षा में पेपर लीक व नकल रोकने के लिए ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर जारी किया है.
सूचना देने वालों की पहचान गोपनीय रखी जाएगी: इस पर सॉल्वर गैंग से संबंधित या अन्य किसी भी अवांछित गतिविधियों की जानकारी दी जा सकती है. कोई भी व्यक्ति निर्भीक होकर इस पर सूचना दे सकता है. सूचना देने वाले व्यक्ति की पहचान गोपनीय रखी जाएगी. यह संदेश परीक्षा नियंत्रक उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड की ओर से सोशल मीडिया पर जारी किया गया है.
विभाग की ओर जारी वेबसाइट: satkarta.policeboard@gmail.com -फोन नंबर 9454 457 951 जारी किया गया है. परीक्षा के संदर्भ में किसी भी तरह की शिकायत इस ऑफिशल वेबसाइट व फोन नंबर पर की जा सकती है.
14 व 15 मार्च को होनी है परीक्षा: उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर भर्ती 2025 के तहत 14 व 15 मार्च को यूपी में परीक्षा का आयोजन होना है. 2025 में विभाग की ओर से 4543 पदों पर परीक्षा के लिए आवेदन मांगे गए थे. इन पदों के लिए 14 और 15 मार्च 2026 को परीक्षा का आयोजन किया जाएगा. विभाग से मिली जानकारी के अनुसार परीक्षा के दो दिन पहले अभ्यर्थी ऑफिशल वेबसाइट से अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं और परीक्षा में शामिल हो सकते है.
ये भी पढ़ें: यूपी बोर्ड की परीक्षा में 18 जिले अति संवेदनशील घोषित, नकल पर नकेल कसने की तैयारी
ये भी पढ़ें: योगी सरकार ने रद्द की असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा, जानिए क्यों लिया फैसला?