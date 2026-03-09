ETV Bharat / state

लखनऊ: सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा में नकलचियों पर कसेगा शिकंजा, विभाग ने जारी किया वेबसाइट व फोन नंबर

लखनऊ: आगामी सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा के लिए यूपी पुलिस ने अभी से प्रयास शुरू कर दिए गए हैं. परीक्षा में नकल और पेपर लीक जैसे मामलों को रोकने के लिए पुलिस विभाग की ओर से ईमेल आईडी व फोन नंबर जारी किया गया है. जिस पर परीक्षा से संबंधित नकल या पर्चा लीक की शिकायत की जा सकती है.

पुलिस भर्ती व प्रोन्नति बोर्ड: इस संबंध में उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती व प्रोन्नति बोर्ड के आधिकारिक ट्विटर हैंडल अकाउंट से एक जानकारी साझा की गई है. जिसमें कहा गया है कि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने लिखित परीक्षा में पेपर लीक व नकल रोकने के लिए ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर जारी किया है.

सूचना देने वालों की पहचान गोपनीय रखी जाएगी: इस पर सॉल्वर गैंग से संबंधित या अन्य किसी भी अवांछित गतिविधियों की जानकारी दी जा सकती है. कोई भी व्यक्ति निर्भीक होकर इस पर सूचना दे सकता है. सूचना देने वाले व्यक्ति की पहचान गोपनीय रखी जाएगी. यह संदेश परीक्षा नियंत्रक उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड की ओर से सोशल मीडिया पर जारी किया गया है.