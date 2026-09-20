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रंगदारी पर देवघर पुलिस का बड़ा एक्शन, हथियार के दम पर वसूली करने वाले तीन गिरफ्तार

देवघर में कारोबारियों से रंगदारी और हथियार के बल पर डराने-धमकाने के मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया. रिपोर्ट- हितेश कुमार चौधरी.

SP Praveen Pushkar
एसपी प्रवीण पुष्कर (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 20, 2026 at 11:02 PM IST

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देवघर: शहर में कारोबारियों से रंगदारी मांगने और हथियार के बल पर डराने-धमकाने के मामले में देवघर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है. पुलिस ने गौरव झा, निहाल मिश्रा और विक्रम चौरसिया को गिरफ्तार किया है. पुलिस के मुताबिक, तीनों आरोपी पिछले कई दिनों से शहर के अलग-अलग इलाकों में स्थानीय कारोबारियों को निशाना बना रहे थे. आरोप है कि हथियार के बल पर कारोबारियों को धमकाया जाता था और रंगदारी नहीं देने पर उनके साथ मारपीट की जाती थी.

रंगदारी वसूली करने वाले गिरफ्तार (Etv Bharat)

हथियार दिखाकर कारोबारियों से मांगता था रंगदारी

देवघर एसपी प्रवीण पुष्कर ने बताया कि आरोपियों ने शिवगंगा इलाके में एक स्थानीय कारोबारी के साथ मारपीट कर उसे धमकाया और कथित तौर पर 13 हजार रुपये लूट लिए थे. इतना ही नहीं, मारपीट से जुड़े वीडियो को हटाने के लिए कारोबारी के प्रतिष्ठान में लगे डीवीआर को भी छीन लिया गया था. घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए पीड़ित कारोबारी से संपर्क किया और उसकी शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू की.

केस दर्ज होते ही फरार हुए आरोपी, जमशेदपुर में छिपे होने का मिला सुराग

मामला दर्ज होने के बाद पुलिस ने आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए दबिश शुरू की. पुलिस की कार्रवाई की भनक लगते ही तीनों आरोपी देवघर से फरार हो गए. हालांकि, पुलिस ने आरोपियों की गतिविधियों पर लगातार निगरानी बनाए रखी. इसी दौरान पुलिस को जानकारी मिली कि निहाल मिश्रा और गौरव झा जमशेदपुर में छिपे हुए हैं.

इसके बाद देवघर पुलिस की एक टीम जमशेदपुर पहुंची और दोनों आरोपियों को एक घर से हिरासत में लेकर पूछताछ की. पुलिस के अनुसार, पूछताछ के दौरान आरोपियों ने घटना में अपनी संलिप्तता स्वीकार की.

पुराने आपराधिक मामले में भी जेल जा चुके हैं दोनों आरोपी

एसपी प्रवीण पुष्कर ने बताया कि निहाल मिश्रा और गौरव झा पूर्व में भी कुंडा थाना क्षेत्र के एक मामले में जेल जा चुके हैं. जेल से बाहर आने के बाद दोनों पर दोबारा स्थानीय लोगों को हथियार के बल पर डराने-धमकाने और रंगदारी मांगने का आरोप है.

पूछताछ के बाद पिस्टल बरामद, डीवीआर भी जब्त

पुलिस के मुताबिक, आरोपियों से पूछताछ के दौरान मिली जानकारी के आधार पर एक पिस्टल बरामद की गई है. वहीं, कारोबारी से लूटे गए सीसीटीवी कैमरे का डीवीआर भी विक्रम चौरसिया के घर से बरामद किया गया है. पुलिस अब बरामद हथियार और अन्य साक्ष्यों को केस की जांच का हिस्सा बनाकर आगे की कार्रवाई कर रही है.

पुलिस कोर्ट में प्रस्तुत करेगी साक्ष्य

एसपी प्रवीण पुष्कर ने कहा कि आरोपियों के खिलाफ पुलिस के पास पर्याप्त साक्ष्य हैं, जिन्हें न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा. पुलिस का कहना है कि शहर में कारोबारियों और आम लोगों को डराने-धमकाने वाले असामाजिक तत्वों के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी.

कारोबारियों से पुलिस की अपील

रंगदारी और धमकी जैसी घटनाओं को लेकर पुलिस ने कारोबारियों और आम लोगों से अपील की है कि यदि कोई व्यक्ति रंगदारी मांगता है या डराने-धमकाने की कोशिश करता है तो इसकी सूचना तत्काल स्थानीय पुलिस को दें. पुलिस ने लोगों से ऐसी घटनाओं को बर्दाश्त नहीं करने और समय रहते पुलिस से संपर्क करने की अपील की है.

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