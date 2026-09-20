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रंगदारी पर देवघर पुलिस का बड़ा एक्शन, हथियार के दम पर वसूली करने वाले तीन गिरफ्तार

देवघर: शहर में कारोबारियों से रंगदारी मांगने और हथियार के बल पर डराने-धमकाने के मामले में देवघर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है. पुलिस ने गौरव झा, निहाल मिश्रा और विक्रम चौरसिया को गिरफ्तार किया है. पुलिस के मुताबिक, तीनों आरोपी पिछले कई दिनों से शहर के अलग-अलग इलाकों में स्थानीय कारोबारियों को निशाना बना रहे थे. आरोप है कि हथियार के बल पर कारोबारियों को धमकाया जाता था और रंगदारी नहीं देने पर उनके साथ मारपीट की जाती थी.

रंगदारी वसूली करने वाले गिरफ्तार (Etv Bharat)

हथियार दिखाकर कारोबारियों से मांगता था रंगदारी

देवघर एसपी प्रवीण पुष्कर ने बताया कि आरोपियों ने शिवगंगा इलाके में एक स्थानीय कारोबारी के साथ मारपीट कर उसे धमकाया और कथित तौर पर 13 हजार रुपये लूट लिए थे. इतना ही नहीं, मारपीट से जुड़े वीडियो को हटाने के लिए कारोबारी के प्रतिष्ठान में लगे डीवीआर को भी छीन लिया गया था. घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए पीड़ित कारोबारी से संपर्क किया और उसकी शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू की.

केस दर्ज होते ही फरार हुए आरोपी, जमशेदपुर में छिपे होने का मिला सुराग

मामला दर्ज होने के बाद पुलिस ने आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए दबिश शुरू की. पुलिस की कार्रवाई की भनक लगते ही तीनों आरोपी देवघर से फरार हो गए. हालांकि, पुलिस ने आरोपियों की गतिविधियों पर लगातार निगरानी बनाए रखी. इसी दौरान पुलिस को जानकारी मिली कि निहाल मिश्रा और गौरव झा जमशेदपुर में छिपे हुए हैं.

इसके बाद देवघर पुलिस की एक टीम जमशेदपुर पहुंची और दोनों आरोपियों को एक घर से हिरासत में लेकर पूछताछ की. पुलिस के अनुसार, पूछताछ के दौरान आरोपियों ने घटना में अपनी संलिप्तता स्वीकार की.

पुराने आपराधिक मामले में भी जेल जा चुके हैं दोनों आरोपी

एसपी प्रवीण पुष्कर ने बताया कि निहाल मिश्रा और गौरव झा पूर्व में भी कुंडा थाना क्षेत्र के एक मामले में जेल जा चुके हैं. जेल से बाहर आने के बाद दोनों पर दोबारा स्थानीय लोगों को हथियार के बल पर डराने-धमकाने और रंगदारी मांगने का आरोप है.