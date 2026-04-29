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Action Against Crime : व्यापारी से 14 लाख की फिरौती मांगने वाले आरोपी के घर पर चला पुलिस का बुलडोजर

बारां में व्यापारी से फिरौती मांगने के मामले में फरार आरोपी बार-बार चेतावनी देने के बावजूद पुलिस के समक्ष पेश नहीं हुआ.

Bulldozer Action Against accused
फिरौती के आरोपी के घर को बुलडोजर से ढहाया (ETV Bharat Baran)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : April 29, 2026 at 6:53 PM IST

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बारां: व्यापारी सतीश गौड़ से अपहरण कर एक करोड़ रुपए की फिरौती मांगने और 14 लाख रुपए वसूलने के मामले में प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है. मुख्य आरोपी सैफ अली खान के फरार होने और चेतावनी के बावजूद पुलिस के सामने न आने पर नगर परिषद ने उसके घर पर बुलडोजर चलाकर उसे ध्वस्त कर दिया. पुलिस ने सख्त संदेश दिया है- या तो अपराध करना छोड़ें या शहर छोड़ें. यह कार्रवाई जीरो टॉलरेंस नीति के तहत की गई. इस मामले में अब तक 6 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं.

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजेश चौधरी ने बताया कि शाम तक कार्रवाई जारी थी. उन्होंने बताया कि हाल ही में शहर के व्यापारी सतीश गौड़ के साथ कुछ बदमाशों ने मिलकर उनका अपहरण कर लिया था और एक करोड़ रुपए की फिरौती मांगी थी. साथ ही डरा-धमकाकर 14 लाख रुपए वसूल लिए थे. मामले में पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर अब तक 6 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि एक मुख्य आरोपी सैफ अली खान फरार चल रहा है.

पढ़ें: बारां में व्यापारी का अपहरण कर मांगी 1 करोड़ की फिरौती, 14 लाख लेकर छोड़ने का आरोप, अब व्यापार महासंघ ने खोला मोर्चा

चेतावनी के बाद भी पेश नहीं हुआ आरोपी: उन्होंने बताया कि आरोपी को चेतावनी देने के बाद भी वह पुलिस के समक्ष पेश नहीं हो रहा है और न ही पुलिस कार्रवाई में सहयोग कर रहा है. इसके बाद नगर परिषद की ओर से यह कार्रवाई की गई, जिसमें पुलिस ने पूरी चाक-चौबंद व्यवस्था की गई.

Bulldozer Action Against accused
मौके पर मौजूद अधिकारी और पुलिस बल (ETV Bharat Baran)

साथ ही यह चेतावनी दी गई है कि जिन-जिन लोगों ने अवैध अतिक्रमण करके संपत्तियां बनाई हुई हैं, उन्हें ध्वस्त किया जाएगा. पुलिस ने कड़ा संदेश देते हुए कहा है कि अपराधी या तो अपराध करना छोड़ दें या फिर बारां शहर छोड़ दें. आगे भी ऐसे अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए इस प्रकार की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी.

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