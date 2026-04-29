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Action Against Crime : व्यापारी से 14 लाख की फिरौती मांगने वाले आरोपी के घर पर चला पुलिस का बुलडोजर

फिरौती के आरोपी के घर को बुलडोजर से ढहाया ( ETV Bharat Baran )

बारां: व्यापारी सतीश गौड़ से अपहरण कर एक करोड़ रुपए की फिरौती मांगने और 14 लाख रुपए वसूलने के मामले में प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है. मुख्य आरोपी सैफ अली खान के फरार होने और चेतावनी के बावजूद पुलिस के सामने न आने पर नगर परिषद ने उसके घर पर बुलडोजर चलाकर उसे ध्वस्त कर दिया. पुलिस ने सख्त संदेश दिया है- या तो अपराध करना छोड़ें या शहर छोड़ें. यह कार्रवाई जीरो टॉलरेंस नीति के तहत की गई. इस मामले में अब तक 6 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजेश चौधरी ने बताया कि शाम तक कार्रवाई जारी थी. उन्होंने बताया कि हाल ही में शहर के व्यापारी सतीश गौड़ के साथ कुछ बदमाशों ने मिलकर उनका अपहरण कर लिया था और एक करोड़ रुपए की फिरौती मांगी थी. साथ ही डरा-धमकाकर 14 लाख रुपए वसूल लिए थे. मामले में पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर अब तक 6 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि एक मुख्य आरोपी सैफ अली खान फरार चल रहा है. पढ़ें: बारां में व्यापारी का अपहरण कर मांगी 1 करोड़ की फिरौती, 14 लाख लेकर छोड़ने का आरोप, अब व्यापार महासंघ ने खोला मोर्चा