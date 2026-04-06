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करनाल में नहर किनारे पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़, धांय-धांय चली गोली, इलाके में अफरा-तफरी

हरियाणा के करनाल में पश्चिम यमुना नहर किनारे पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई है.

Police criminal encounter on the bank of the canal in Karnal
करनाल में नहर किनारे पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़ (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : April 6, 2026 at 11:04 PM IST

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करनाल : हरियाणा के करनाल के इंद्री क्षेत्र में पश्चिम यमुना नहर के किनारे उस वक्त सनसनी फैल गई, जब पुलिस और बदमाश आमने-सामने आ गए. चंद पलों में माहौल गोलियों की आवाज से गूंज उठा. जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश घायल हो गया, जिसे पुलिस ने मौके पर ही काबू कर अस्पताल में भर्ती कराया है.

पश्चिम यमुना नहर के किनारे मुठभेड़ : मुठभेड़ इंद्री में पश्चिम यमुना नहर के किनारे पर जौनपुर की दिशा में हुई. CIA-1 टीम को संदिग्ध गतिविधि की सूचना मिली थी, जिसके बाद टीम ने तत्काल कार्रवाई करते हुए बदमाशों को घेर लिया. इस दौरान दोनों ओर से फायरिंग हुई. घायल बदमाश की पहचान पानीपत जिले के गांव राणा माजरा निवासी 24 वर्षीय नकीम के रूप में हुई है. गोली लगने के बाद उसे तुरंत सामान्य नागरिक अस्पताल इंद्री पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों की निगरानी में उसका इलाज जारी है.

Police criminal encounter on the bank of the canal in Karnal
गोली लगने से आरोपी घायल (Etv Bharat)

जवाबी कार्रवाई में लगी गोली : इंद्री के डीएसपी सतीश गौतम के अनुसार, पुलिस को गो तस्करी से जुड़े दो आरोपियों की सूचना मिली थी, जो बाइक पर सवार होकर नहर के किनारे पर जा रहे थे. पुलिस ने उन्हें रुकने का इशारा किया, लेकिन आरोपियों ने चेतावनी नजरअंदाज करते हुए पुलिस पर तीन राउंड फायर कर दिए. जवाबी कार्रवाई में एक आरोपी के पैर में गोली लगी, जबकि दूसरा अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया.

Police criminal encounter on the bank of the canal in Karnal
करनाल में नहर किनारे पुलिस-बदमाश मुठभेड़ (Etv Bharat)

पिस्तौल भी बरामद : घटना के बाद मौके पर पुलिस अधिकारी पहुंचे और पूरे क्षेत्र को घेर लिया गया. एफएसएल की टीम ने घटना के सबूत जुटाए. मौके से एक पिस्तौल भी बरामद हुई है. फरार आरोपी की तलाश में पुलिस लगातार दबिश दे रही है और इलाके में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है. पुलिस ने स्पष्ट किया है कि अपराध और अवैध गतिविधियों में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी. किसी भी हालत में कानून व्यवस्था से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.

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