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करनाल में नहर किनारे पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़, धांय-धांय चली गोली, इलाके में अफरा-तफरी

करनाल : हरियाणा के करनाल के इंद्री क्षेत्र में पश्चिम यमुना नहर के किनारे उस वक्त सनसनी फैल गई, जब पुलिस और बदमाश आमने-सामने आ गए. चंद पलों में माहौल गोलियों की आवाज से गूंज उठा. जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश घायल हो गया, जिसे पुलिस ने मौके पर ही काबू कर अस्पताल में भर्ती कराया है.

पश्चिम यमुना नहर के किनारे मुठभेड़ : मुठभेड़ इंद्री में पश्चिम यमुना नहर के किनारे पर जौनपुर की दिशा में हुई. CIA-1 टीम को संदिग्ध गतिविधि की सूचना मिली थी, जिसके बाद टीम ने तत्काल कार्रवाई करते हुए बदमाशों को घेर लिया. इस दौरान दोनों ओर से फायरिंग हुई. घायल बदमाश की पहचान पानीपत जिले के गांव राणा माजरा निवासी 24 वर्षीय नकीम के रूप में हुई है. गोली लगने के बाद उसे तुरंत सामान्य नागरिक अस्पताल इंद्री पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों की निगरानी में उसका इलाज जारी है.

गोली लगने से आरोपी घायल (Etv Bharat)

जवाबी कार्रवाई में लगी गोली : इंद्री के डीएसपी सतीश गौतम के अनुसार, पुलिस को गो तस्करी से जुड़े दो आरोपियों की सूचना मिली थी, जो बाइक पर सवार होकर नहर के किनारे पर जा रहे थे. पुलिस ने उन्हें रुकने का इशारा किया, लेकिन आरोपियों ने चेतावनी नजरअंदाज करते हुए पुलिस पर तीन राउंड फायर कर दिए. जवाबी कार्रवाई में एक आरोपी के पैर में गोली लगी, जबकि दूसरा अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया.