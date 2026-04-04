मलारना डूंगर में एनकाउंटर: पुलिस पर फायरिंग कर भाग रहे लुटेरे के पैर में लगी गोली
सवाईमाधोपुर में पुलिस-बदमाश मुठभेड़ में एक बदमाश के पैर में गोली लगी. दूसरा गिरफ्तार.
Published : April 4, 2026 at 10:17 AM IST
सवाई माधोपुर: जिले के मलारना डूंगर कस्बे में बीती देर शाम पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई. फायरिंग की इस वारदात में जहां पुलिसकर्मी बाल-बाल बच गए, वहीं एक बदमाश के पैर में पुलिस की गोली लगने से वह घायल हो गया. घायल बदमाश को गंभीर हालत में देर रात सवाई माधोपुर से जयपुर रेफर किया गया है.
सवाई माधोपुर पुलिस उपाधीक्षक उदय सिंह ने बताया कि जयपुर के प्रताप नगर थाना पुलिस लूट के एक मामले में फरार आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए मलारना डूंगर स्थित इंदिरा कॉलोनी में पहुंची थी. पुलिस को सूचना मिली थी कि दोनों आरोपी इंदिरा कॉलोनी स्थित एक मकान में छिपे हैं. जैसे ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और कार्रवाई शुरू की, वैसे ही बदमाशों ने खुद को घिरता देख पुलिस पर अचानक फायरिंग शुरू कर दी. इस हमले से मौके पर अफरा-तफरी मच गई. पुलिसकर्मियों ने तुरंत सतर्कता दिखाते हुए इधर-उधर छिपकर अपनी जान बचाई और स्थिति को संभालने का प्रयास किया. इसके बाद पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए फायरिंग की.
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इस दौरान एक आरोपी हंसराज उर्फ टेंपू (निवासी बाटोदा) पुलिस की गोली लगने से घायल हो गया. गोली उसके पैर में लगी, जिसके बाद उसे तुरंत प्राथमिक उपचार के लिए नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया. बाद में उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया. वहीं, दूसरे आरोपी रोहित धोबी (निवासी शिवाड़) को पुलिस ने मौके से ही दबोच लिया. घायल बदमाश को सवाई माधोपुर जिला अस्पताल से देर रात जयपुर रेफर कर दिया गया.
मुठभेड़ में बदमाशों ने पुलिस पर पांच राउंड फायर किए, वहीं पुलिस ने भी बदमाशों पर पांच राउंड फायर किए. पुलिस की फायरिंग में एक बदमाश के पैर में गोली लगी और वह घायल हो गया, जबकि दूसरे बदमाश को पुलिस ने पकड़ लिया. फिलहाल घायल का जयपुर के एसएमएस अस्पताल में उपचार जारी है. पुलिस ने आरोपियों के पास से दो पिस्तौल बरामद की हैं. मामले को लेकर पुलिस उच्च अधिकारियों के निर्देश पर अग्रिम कार्रवाई में जुटी हुई है.