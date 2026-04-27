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करनाल में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, सूरज हत्याकांड का तीसरा आरोपी गोविंदा गोलीबारी में घायल

करनाल में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ ( ETV Bharat )

पुलिस पर फायरिंग, जवाब में एक्शन: जानकारी के अनुसार, गोविंदा बाइक पर सवार था. पुलिस ने जब उसे रोकने का प्रयास किया तो वह नहीं रुका और पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी. इस दौरान एक गोली पुलिस की गाड़ी के शीशे पर लगी. गनीमत रही कि सभी पुलिसकर्मी सुरक्षित रहे. जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने फायर किया, जिससे आरोपी की टांग में गोली लगी और वह पकड़ा गया.

सूरज हत्याकांड का तीसरा आरोपी गोविंदा गिरफ्तार (ETV Bharat)

करनाल: जिले के गांव गोंदर में हुए चर्चित सूरज हत्याकांड में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है. सीआईए-2 टीम और तीसरे आरोपी गोविंदा के बीच घरौंडा क्षेत्र के फुरलक-उपली रोड पर मुठभेड़ हुई, जिसमें आरोपी की टांग में गोली लगने के बाद उसे काबू कर लिया गया. घायल आरोपी को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज जारी है.

सूरज हत्याकांड का तीसरा आरोपी गोविंदा गोलीबारी में घायल (ETV Bharat)

मौके से हथियार और बाइक बरामद: मुठभेड़ के बाद एफएसएल टीम ने घटनास्थल पर पहुंचकर साक्ष्य जुटाए. पुलिस ने मौके से आरोपी की बाइक और एक देसी पिस्टल भी बरामद की है, जो इस मामले में अहम सबूत माने जा रहे हैं.

मौके से हथियार और बाइक बरामद (ETV Bharat)

18 अप्रैल को हुई थी सनसनीखेज हत्या: गौरतलब है कि 18 अप्रैल की शाम करीब 6 बजे गांव गोंदर में सूरज राणा पर अज्ञात हमलावरों ने ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई थीं. इस हमले में उसकी मौके पर ही मौत हो गई थी. वारदात के बाद हमलावर बाइक पर फरार हो गए थे, जिससे पूरे क्षेत्र में दहशत फैल गई थी.

करनाल में फायरिंग (ETV Bharat)

लगातार कार्रवाई से खुलती गई परतें: इस हत्याकांड में पुलिस ने पहले ही दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था. कुलदीप को 20 से 23 अप्रैल तक रिमांड पर लेकर पूछताछ की गई, जिसके बाद अहम सुराग मिले और राहुल को गिरफ्तार किया गया. अब तीसरे आरोपी गोविंदा के पकड़े जाने से केस की कड़ियां और मजबूत हो गई हैं.

करनाल में मुठभेड़ के बाद जांच करती पुलिस (ETV Bharat)

जांच जारी, और खुलासों की उम्मीद: पुलिस के अनुसार, गोविंदा से पूछताछ के बाद इस हत्याकांड से जुड़े और भी महत्वपूर्ण खुलासे हो सकते हैं. फिलहाल मामले की जांच जारी है.