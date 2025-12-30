ETV Bharat / state

महज कुछ घंटों में डकैती कांड का खुलासा, लूट की ज्वेलरी के साथ चार गिरफ्तार

धनबाद पुलिस के शिकंजे में आरोपी और लूट का सामान बरामद ( Etv Bharat )

धनबादः जिला पुलिस को बड़ी सफलता मिली है. कतरास बाजार स्थित ज्वेलरी दुकान में हुए लूटकांड का महज कुछ ही घंटों में उद्भेदन कर लिया है.

इस कार्रवाई में दुकान से लूटे गए करीब 20 केजी चांदी के आभूषणों के अलावा 400 ग्राम सोना बरामद के साथ चार की गिरफ्तारी हुई है. पुलिस इस मामले में आगे की कार्रवाई कर रही है.

जानकारी देते धनबाद एसएसपी (ETV Bharat)

धनबाद एसएसपी प्रभात कुमार के दिशा निर्देश के तहत धनबाद पुलिस अपराध पर अंकुश लगाने को लेकर निरंतर उत्कृष्ट कार्य कर रही है. बीते सोमवार को पुलिस ने महज 30 घंटे के भीतर एक चोरी हुए नवजात की सकुशल बरामदगी के साथ साथ कांड में संलिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी करने में सफलता पायी थी.

वहीं आज मंगलवार अहले सुबह की गई जवेलरी शॉप में लूट का भी उद्भेदन महज कुछ ही घंटों में कर लिया है. कतरास बाजार स्थित विश्वेश्वर लाल ऑर्नामेंट्स ज्वेलरी दुकान में अपराधियों ने सिक्योरिटी गार्ड को बंधक बनाकर दुकान से करीब 20 से 22 किलो चांदी, 300 से 400 ग्राम सोने के आभूषण और कुछ महत्वपूर्ण कागजात लूट लिए थे. इसकी सूचना पाकर पुलिस की ताबड़तोड़ छापामारी शुरू हुईं और महज कुछ घंटों में लूटे गए आभूषणों के साथ चार अपराधी पुलिस के हत्थे चढ़ गये.